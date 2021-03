Có loại thuốc kháng sinh cần uống trong bữa ăn, vì sao?

Đinh Văn Thắng (Bắc Giang)

Anh Thắng thân mến! Cefuroxime là kháng sinh được sử dụng điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, trong đó có viêm tai giữa. Cũng như các loại thuốc khác, việc uống thuốc cefuroxime vào thời điểm nào sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự hấp thu của thuốc. Nếu không uống thuốc đúng thời điểm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như giảm sự hấp thu của thuốc, thất bại điều trị hoặc tăng tác dụng phụ, thậm chí gây độc. Một số thuốc bị giảm hấp thu do thức ăn nên cần uống lúc đói hoặc xa bữa ăn, nhưng cũng có những thuốc không bị ảnh hưởng do thức ăn, mà cần uống khi no mới phát huy được tác dụng của thuốc, vì thế cần uống trong hoặc ngay sau bữa ăn. Cefuroxim là một thuốc như vậy.

Sử dụng kháng sinh theo đúng chỉ định của bác sĩ để điều trị viêm tai giữa hiệu quả.

Ngay sau khi uống, cefuroxim được hấp thu qua đường tiêu hóa và nhanh chóng bị thủy phân ở niêm mạc ruột và trong máu để phóng thích cefuroxime vào hệ tuần hoàn. Sinh khả dụng đường uống của thuốc thay đổi, phụ thuộc vào dạng bào chế và sự có mặt của thức ăn trong ống tiêu hóa. Thuốc được hấp thu tốt nhất khi uống trong bữa ăn. Sinh khả dụng sau khi uống lúc đói vào khoảng 37% và đạt 52% nếu uống ngay trong bữa ăn hoặc ngay sau khi ăn.



Vì vậy, anh yên tâm thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ, nhất là thời điểm uống thuốc. Việc thuốc cefuroxime cần được uống trong bữa ăn là để thuốc có thể được hấp thu tối đa tác dụng nhằm phát huy hiệu quả điều trị cao nhất.

Chúc anh mau khỏe!

BS. Nguyễn Trường