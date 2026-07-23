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Có lãnh đạo quân đội mới, Ukraine tuyên bố tăng cường phản công Nga

Minh Hạnh
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Tân Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi cho biết, ông đã được giao nhiệm vụ tăng cường hoạt động phản công và phát động các chiến dịch mới bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tân Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine - Mykhailo Drapatyi (ngoài cùng bên phải), cựu Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi (thứ hai từ trái sang), và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Ukraine đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho chúng tôi: tiếp tục và tăng cường các hoạt động tấn công trên mọi lĩnh vực, lập kế hoạch các hoạt động mới phía sau chiến tuyến của đối phương, phát triển quân đội và công nghệ, xây dựng năng lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine”, ông Drapatyi viết trên Facebook.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga trong năm nay nhằm làm suy yếu nỗ lực quân sự của Mátxcơva.

Thiếu tướng Ihor Skybiuk, cựu chỉ huy lực lượng không quân, sẽ trở thành người đứng đầu mới của Bộ Tổng tham mưu, ông Drapatyi cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/7 đã bổ nhiệm ông Drapatyi (43 tuổi), vào vị trí tổng tư lệnh quân đội, thay thế ông Oleksandr Syrskyi (60 tuổi), trong cuộc cải tổ lớn nhất của giới lãnh đạo quân đội Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Ông Drapatyi, một chỉ huy giàu kinh nghiệm, được nhiều người mô tả là một vị tướng thuộc thế hệ mới. Trong khi đó, ông Syrskyi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì phong cách chỉ huy cứng nhắc mà một số quân nhân cho rằng đã dẫn đến tổn thất lực lượng cao một cách không chính đáng.

Ông Drapatyi nhậm chức vào thời điểm căng thẳng chính trị và xã hội gia tăng liên quan đến giới lãnh đạo quân đội Ukraine, và ông sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm cả vấn đề tuyển quân vốn rất nhạy cảm.

"Một quá trình huy động thiết thực và hiệu quả đã được xác định là ưu tiên hàng đầu”, ông Zelensky viết trên kênh X.

Khi được hỏi về cuộc cải tổ ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - cho biết ông không nghĩ rằng việc này sẽ dẫn đến những thay đổi trên chiến trường.

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