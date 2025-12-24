Cô giáo suy thận giai đoạn cuối: Lọc máu 4 lần/tuần, chưa từng nghỉ dạy dù chỉ 1 tiết suốt 7 năm ròng

Với nhiều người, bục giảng là nơi truyền đạt kiến thức. Với cô Vương Liên Hà - giáo viên Trường THCS Trịnh Mẫu, TP Thanh Châu (Duy Phường, Sơn Đông Trung Quốc), đó còn là nơi cô kiên trì giành giật từng ngày sống với bệnh tật. Suốt 7 năm ròng, khi cơ thể phải gắn ống dẫn và lọc máu tới 4 lần mỗi ngày, cô vẫn đều đặn đứng lớp, chưa từng để học sinh thiếu đi một tiết học vì mình.

7 năm sống cùng ống dẫn trong người, 4 lần lọc máu mỗi ngày

Cô Vương Liên Hà sinh năm 1980, là một giáo viên nông thôn bình dị. Năm 2011, khi mới 31 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết (suy thận mạn giai đoạn cuối). Để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, cô giấu bệnh, vừa uống thuốc duy trì, vừa tiếp tục lên lớp như một giáo viên khỏe mạnh, không hề nói gì với học trò hay đồng nghiệp về tình trạng của mình.

Đến năm 2015, bệnh trở nặng, chỉ số creatinin tăng cao, bác sĩ khuyến nghị cô nhập viện chạy thận định kỳ. Nhưng cô Vương đã từ chối phương án này. Thay vào đó, cô chọn lọc màng bụng - phương pháp hiệu quả thấp hơn, nhưng có thể tự thực hiện tại nhà. Lý do cô đưa ra rất đơn giản: "Tôi không muốn học sinh bị gián đoạn việc học".

Cô Vương từ chối chạy thận nhân tạo để chọn một phương pháp tiện lợi hơn cho việc đi dạy của mình (Ảnh: Iqilu)

Từ đó, trong cơ thể cô luôn gắn ống dẫn. Mỗi ngày, cô Vương phải lọc máu 4 lần, mang theo gần 2kg dịch lọc trong người, tổng cộng hơn 10.000 túi dịch lọc đã được sử dụng trong suốt 7 năm. Cứ khoảng 3 tiếng, cô lại tranh thủ giờ ra chơi để về nhà mẹ đẻ gần trường thay dịch, rồi quay trở lại lớp tiếp tục giảng bài. Việc ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, không một ngày nghỉ dạy vì bệnh.

Trên bục giảng không có bệnh nhân, chỉ có giáo viên

Đồng nghiệp và học sinh cho biết, cô Vương Liên Hà hiếm khi nhắc đến bệnh tật của mình. Cô trò chuyện với học sinh, đi tìm học sinh trốn học, nhận dạy thay môn Địa lý khi trường thiếu giáo viên, tất cả như một người hoàn toàn khỏe mạnh.

Dù phải lọc máu 4 lần/ngày, cô Vương vẫn kiên trì đi dạy (Ảnh: Qingzhou Today)

Năm 2019, trong lúc tìm và kéo một học sinh bỏ tiết quay lại lớp, em học sinh vô tình đẩy trúng ống dẫn ở bụng, khiến cô đau dữ dội và ngã gục tại chỗ. Từ khoảnh khắc ấy, đồng nghiệp và học sinh mới biết sự thật người giáo viên trước mặt họ đã mang bệnh nặng suốt nhiều năm trời.

Câu chuyện về một cô giáo chống chọi với suy thận giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên trì đứng lớp nhanh chóng lan tỏa. Thế nhưng với cô Vương, điều khiến cô trăn trở nhất không phải sự chú ý của dư luận mà là nỗi lo liệu mình có thể tiếp tục dạy học được bao lâu nữa.

Sau Tết Nguyên đán năm 2020, các biến chứng xuất hiện dồn dập, cô cần gấp một ca ghép thận. Trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp và nguồn tạng khan hiếm, cô Vương vẫn chọn tiếp tục đứng lớp. Với cô, "mỗi ngày được dạy học đã là một ngày hạnh phúc".

Không nhận quyên góp, vẫn âm thầm giúp học sinh khó khăn

Chi phí điều trị kéo dài hơn 10 năm khiến cô Vương gần như không có tích lũy. Dù vậy, mọi khoản tiền thăm hỏi hay quyên góp, cô đều từ chối hoặc không sử dụng, mong dành cho những người cần hơn. Ngay cả trong hoàn cảnh của mình, cô vẫn trích tiền lương ít ỏi để hỗ trợ hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Năm 2021, cô Vương Liên Hà thành lập một nhóm sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên trẻ trong trường, tổ chức các buổi chia sẻ về đạo đức nghề giáo, dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Cô từng nói: "Đời này phải cố gắng hết sức. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm giáo viên".

Đứng trên bục giảng là sứ mệnh cô Vương cho là ý nghĩa lớn nhất của đời mình (Ảnh: Iqilu)

Được ghép thận, vừa hồi phục đã xin trở lại lớp học

Tháng 5/2022, phép màu cuối cùng cũng đến khi Bệnh viện Nhân dân huyện Duy Phường thông báo tìm được thận phù hợp để ghép cho cô Vương Liên Hà. Ca phẫu thuật thành công đã mở ra một cuộc đời mới cho người giáo viên từng đi đến giới hạn của sức bền con người.

Khi đồng nghiệp và ngành giáo dục vận động quyên góp hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu) để hỗ trợ, cô Vương tha thiết xin chuyển số tiền ấy cho những trường hợp khó khăn khác. Đến tháng 10/2022, khi sức khỏe vừa ổn định, cô chủ động xin quay lại trường, nhận dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh, san sẻ áp lực với đồng nghiệp.

Từ đó đến nay, cô Vương đã trở lại lớp học với dáng vẻ rạng rỡ hơn. Trên bục giảng quen thuộc, cô tiếp tục làm điều mà mình tin là ý nghĩa nhất đời người, đó là ở bên học trò, thêm một ngày nào hay ngày đó.

Theo Qingzhou Today, Weifang Daily