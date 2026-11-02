Cô gái xinh đẹp biến dạng sau khi tiêm yếu tố tăng trưởng để cải thiện nhan sắc

Khao khát cải thiện ngoại hình, cô gái tự tiêm yếu tố tăng trưởng (growth factors) khiến khuôn mặt V-line xinh đẹp hoàn toàn biến dạng và hư hại nghiêm trọng.

Mong muốn trở nên xinh đẹp hơn, cô gái họ Tiêu ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thực hiện 100 mũi tiêm yếu tố tăng trưởng (các phân tử sinh học - chủ yếu là protein hoặc peptide - do cơ thể tiết ra, có khả năng liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào để kích thích quá trình phân chia, phát triển, biệt hóa và chữa lành tổn thương tế bào) vào khuôn mặt chỉ trong vòng một năm. Thay vì trở nên xinh đẹp hơn, các mô trên mặt lại tăng sinh bất thường, khiến khuôn mặt thon và chiếc cằm V-line bị biến dạng nghiêm trọng.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Tiêu chia sẻ rằng ban đầu cô chỉ hy vọng cải thiện ngoại hình thông qua các thủ thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, khuôn mặt cô dần xuất hiện những thay đổi bất thường. Mong muốn trở nên xinh đẹp hơn ban đầu đã biến thành một cơn ác mộng.

Tiêu cho biết, từ đầu năm 2023, cô bắt đầu nhận thấy các mô trên mặt phát triển quá mức, khiến khuôn mặt ngày càng sưng phù. Hiện tượng này thường được gọi là “phồng rộp” (hay “bánh bao”), khi khuôn mặt trở nên quá đầy đặn và sưng tấy do các chất làm đầy hoặc sự tăng sinh mô bất thường.

Cô Tiêu tiêm lượng lớn tiêm yêu tố tăng trưởng vào mặt để theo đuổi sắc đẹp nhưng gương mặt trở nên biến dạng. (Ảnh: Weibo)

Để cứu vãn ngoại hình của mình, vào tháng 7 năm 2023, cô đến Thượng Hải để phẫu thuật hút mỡ nhằm khắc phục tình trạng này, với chi phí hơn 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 116 triệu đồng). Cô từng hy vọng rằng quá trình điều trị sẽ cải thiện các vấn đề trên khuôn mặt mình, nhưng thay vào đó, tình trạng lại trở nên tồi tệ hơn.

Tiêu cho biết cô được giới thiệu đến một bác sĩ ở Thâm Quyến và đã thực hiện sáu mũi tiêm bằng loại sản phẩm thường được gọi là “kim tiêm làm thon gọn/căng bóng da” (light thin needles). Cô cho biết, sau mỗi lần tiêm, cô có thể thấy hiệu quả trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ khoảng một đến hai tháng sau, tình trạng lại xấu đi. Khuôn mặt cô dần biến đổi, từ trạng thái trông như bị “sưng phồng” (giống như bị hấp hơi) trở nên biến dạng nghiêm trọng.

Trong quá trình điều trị tại Thâm Quyến, cô Tiêu đã chi tổng cộng 170 nghìn nhân dân tệ (khoảng 658 triệu đồng) tại hai phòng khám thẩm mỹ. Nếu tính cả các chi phí sửa chữa trước đó tại Thượng Hải, tổng số tiền cô bỏ ra đã vượt quá 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 774 triệu đồng), nhưng cô vẫn không thể khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình.

Điều khiến Tiêu thất vọng hơn cả là hiện tại cô không thể đòi lại tiền cho một số liệu trình đã thanh toán nhưng chưa thực hiện. Cô Tiêu cáo buộc đơn vị môi giới giới thiệu các dịch vụ thẩm mỹ này đã chặn liên lạc với cô; một trong những cơ sở y tế liên quan thậm chí đã đóng cửa và biến mất, khiến cô không còn cách nào để yêu cầu bồi thường.

Tiêu thừa nhận rằng do khuôn mặt bị biến dạng, suốt hai năm qua, cô gần như không thể làm việc bình thường và cũng không dám tham gia các hoạt động xã hội. Cô phải chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn, mỗi ngày đều sống trong lo âu và trầm cảm, thậm chí phải dùng thuốc để kiểm soát tình trạng này. Hiện tại, cô Tiêu đã quyết định nhờ đến pháp luật can thiệp, với hy vọng buộc các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm và hoàn lại chi phí cho những liệu trình chưa thực hiện.