Cô gái SN 1995 bỏ việc lương 38,75 triệu/tháng đi rửa bát thuê: Làm 8 tiếng mới được gần 700k nhưng vui

Thu nhập thấp mà tự do vẫn hơn lương cao nhưng áp lực?

Xu Suhan - Cô gái sinh năm 1995 ở Quảng Đông (Trung Quốc), từng có công việc văn phòng với mức lương 10.000 NDT/tháng (khoảng 38,75 triệu đồng). Trước đây, cô còn được đề xuất lên vị trí quản lý nhưng thay vì tiếp tục con đường thăng tiến, cô quyết định nghỉ việc để bắt đầu “đi khắp nơi, tìm lại chính mình”.

Tháng 4/2025, Xu Suhan quyết định nghỉ việc. Khi cấp trên hỏi lý do, câu trả lời của cô chỉ đơn giản là: “Tôi muốn đi lang thang”.

Nghỉ việc để du lịch khắp nơi, đi rửa bát thuê kiếm “đồng ra đồng vào”

Xu Suhan cho biết trước đây, cô từng muốn sống tự do nhưng chưa đủ tiền và cũng thiếu can đảm. Lần này, Xu Suhan đã có một khoản tiết kiệm trong tay nên ngay sau khi nghỉ việc, cô lên đường tới Vân Nam (Trung Quốc) du lịch trong một tháng. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi du lịch 1 mình.

Sau đó, Xu Suhan tiếp tục tới Tân Cương (Trung Quốc) khoảng nửa tháng rồi trở về nhà nghỉ ngơi, không vội tìm công việc mới. Đến tháng 3/2026, cô đi Huy Châu (Trung Quốc) một tuần, tháng 4 tiếp tục thực hiện chuyến “du ngoạn” Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải (Trung Quốc) trong nửa tháng. Ngày 12/4, cô đặt chân tới Thanh Đảo (Trung Quốc).

Xu Suhan

Khác với những chuyến đi trước chỉ tập trung du lịch, lần này Xu Suhan thử một cách sống khác: Vừa làm việc vừa du lịch. Cô tìm được công việc rửa bát thuê tại nhà hàng ngay gần khách sạn. Mỗi ngày làm 8 tiếng, cô nhận 180 NDT (khoảng 697.500 đồng).

Sau nhiều chuyến du lịch, Xu Suhan cho biết chi phí lớn nhất là tiền thuê chỗ ở. Trong 1 vài chuyến đi đầu tiên, cô còn thuê khách sạn, nhưng sau đó vì chi phí cao, Xu Suhan chuyển sang thuê nhà dân. Lần gần nhất, cô thuê một căn phòng trong 79 ngày với giá 3.583 NDT (khoảng 13,88 triệu đồng). Tiền ăn uống là 4.208 NDT (khoảng 16,31 triệu đồng). Ngoài ra, cô chi 644,5 NDT (khoảng 2,50 triệu đồng) cho các khoản phí sinh hoạt, 516 NDT (khoảng 2 triệu đồng) mua sắm và 327,5 NDT (khoảng 1,27 triệu đồng) cho đi lại.

Với Xu Suhan, đây không phải kiểu “đốt tiền để đi lang thang”, mà là đổi thành phố, đổi cách kiếm tiền để có nhiều thời gian tự do hơn. Một nửa thời gian cô dùng để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nửa còn lại dành cho những trải nghiệm mà trước đây công việc văn phòng không cho phép.

Bố của Xu Suhan không thực sự hiểu lựa chọn này. Ông từng hỏi con gái: “Ở Quảng Đông (Trung Quốc) không có bát đĩa để rửa hay sao?”. Dù vậy, gia đình không ngăn cản mà tôn trọng quyết định của cô.

Ngay từ khi tốt nghiệp đại học, Xu Suhan từng từ chối lời khuyên của bố mẹ về việc thi công chức vì không muốn lựa chọn một cuộc sống mà cô có thể nhìn thấy trước toàn bộ tương lai. Ở độ tuổi mà nhiều người đồng trang lứa đã ổn định công việc, lập gia đình, cô vẫn lựa chọn sống độc thân và tận hưởng sự tự do của riêng mình.

Xu Suhan rất thích phiên bản của chính mình ở hiện tại

Thử sống theo một cách khác

Năm 2026, Xu Suhan đặt mục tiêu dành trọn một năm để trải nghiệm những công việc và cuộc sống khác nhau. Sau Thanh Đảo, cô dự định tới Y Xuân tránh nóng, làm công việc chăm sóc sóc chuột trong rừng, sau đó tiếp tục tới Mạc Hà (Trung Quốc) để thử tìm cơ hội ngắm cực quang.

Với cô, rửa bát thuê hay làm những công việc lao động chân tay không phải là sự tụt lùi so với công việc văn phòng trước đây. Xu Suhan muốn dùng khoảng thời gian này để đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và hiểu bản thân rõ hơn.

Cô gái này vẫn chưa có ý định quay trở lại đời sống văn phòng

Sau nhiều chuyến du lịch một mình, Xu Suhan nhận ra bản thân có thể thoải mái trò chuyện với người xa lạ, chủ động kết bạn và tự tin giao tiếp hơn rất nhiều so với trước đây. Vì vậy, chuyến đi không chỉ đơn giản là nghỉ việc để du lịch. Đó còn là cách Xu Suhan thử sống một cuộc đời khác, với ít tài sản hơn nhưng nhiều thời gian hơn, tự do và tự tin phát triển bản thân hơn.

“Đi khắp nơi, tìm lại chính mình” trở thành mục tiêu của Xu Suhan trong năm tới. Cô không chắc mình sẽ tìm được câu trả lời về ý nghĩa cuộc sống sau những tháng ngày lang thang, nhưng cô tin rằng chỉ cần tiếp tục bước đi và trải nghiệm, bản thân sẽ có thể tìm thấy một phần câu trả lời.

(Nguồn: news.bandao.cn)