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Từ 1/7/2026, trúng xổ số đến 20 triệu đồng không bị trừ thuế: Tấm vé vẫn có thể mất giá trị vì 2 lý do

Nguyệt Phạm
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Từ 1/7/2026, cách tính thuế với tiền trúng xổ số có thay đổi đáng chú ý, song người giữ vé vẫn cần cẩn trọng với một số quy định tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhận thưởng.

Quy định mới từ 1/7/2026 mang lại thay đổi đáng chú ý cho người trúng xổ số, nhưng có những chi tiết nhỏ vẫn có thể khiến quyền nhận thưởng bị ảnh hưởng.


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cách tính thuế

thuế TNCN

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