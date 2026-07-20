Cô gái người miền Tây khiến tiến sĩ mang 13 cây vàng hỏi cưới, mở quán cafe được Hoa hậu quốc tế đến ủng hộ

Mỹ nhân này không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo léo, biết làm kinh doanh.

Đám cưới được tặng 13 cây vàng, 1 căn biệt thự của Thuý An

Đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thị Thúy An không lựa chọn con đường phủ sóng showbiz như nhiều người đẹp cùng thời. Thay vào đó, cô duy trì hình ảnh kín tiếng, nhẹ nhàng và dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung vun vén cho cuộc sống riêng.

Thuý An là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018

Đầu năm 2021, Thúy An lên xe hoa với ông xã Ngọc Duy - một tiến sĩ hơn cô 10 tuổi, từng có 12 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Hôn lễ được tổ chức riêng tư nhưng vẫn quy tụ đông đảo hoa hậu, á hậu thân thiết đến chúc mừng. Nàng hậu từng chia sẻ điều khiến cô yên tâm gắn bó chính là sự chân thành, ấm áp và luôn biết quan tâm của ông xã.

Đám cưới của Thúy An từng gây sốt mạng xã hội bởi màn trao sính lễ "khủng". Trong ngày trọng đại, nàng hậu được gia đình trao 13 cây vàng gồm vòng cổ, lắc tay, dây chuyền, nhẫn... đến mức cô dâu đeo kín người. Không dừng lại ở đó, vợ chồng Thúy An còn được tặng một căn biệt thự tại TP.HCM để làm tổ ấm sau khi kết hôn. Hình ảnh Á hậu 9X ngập trong vàng từng viral khắp các diễn đàn, nhiều cư dân mạng còn hài hước gọi đây là "gánh nặng hôn nhân" mà ai cũng muốn được "xin vía".

Thuý An từng nhận sính lễ ê hề, gây choáng bởi 13 cây vàng trong ngày cưới

Hôn lễ của Thuý An từng quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu Vbiz bê tráp

Chồng Thuý An là tiến sĩ, doanh nhân giàu có

Sau khi về chung một nhà, Thúy An và ông xã quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sớm đón con đầu lòng. Dù vẫn có khả năng mang thai tự nhiên, nàng hậu cho biết cả hai quá mong chờ tiếng cười trẻ thơ nên lựa chọn nhờ đến sự hỗ trợ của y học. Đến khi con gái chào đời, Thúy An mới âm thầm chia sẻ niềm hạnh phúc với công chúng.

Thuý An nay đã là mẹ bỉm của bé gái xinh xắn, đáng yêu

Thuý An biến căn biệt thự thành quán cafe, nhiều Hoa hậu, Á hậu đến ủng hộ

Bước sang vai trò làm mẹ, cuộc sống của Á hậu sinh năm 1997 cũng thay đổi hoàn toàn. Từ một người đẹp quen thuộc trên các sự kiện giải trí, Thúy An dành phần lớn thời gian cho gia đình và con gái. Cô từng thừa nhận hành trình làm mẹ không hề dễ dàng, nhưng đó cũng là món quà quý giá và niềm hạnh phúc lớn nhất mà cuộc sống mang lại. Từ một nàng hậu dịu dàng, Thúy An giờ đây tận hưởng cuộc sống bình yên, trưởng thành hơn trong vai trò người vợ, người mẹ và hiếm hoi mới xuất hiện trước công chúng.

Ngoài việc làm nội trợ, đăng vlog nấu nướng thì Thuý An còn làm chủ quán cafe tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Địa điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi được cải tạo từ một căn biệt thự triệu đô. Sau khi được thiết kế lại, không gian mang phong cách hiện đại, sang trọng với nhiều góc check-in bắt mắt, trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ, đặc biệt luôn tấp nập khách vào mỗi buổi tối.

Thuý An cải tạo căn biệt thự vị trí đắc địa ở Bình Thạnh thành quán cafe

Quán của Thuý An có lượng khách đông, là nơi check in của nhiều bạn trẻ

Quán cà phê của Thúy An cũng là nơi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng sắc đẹp. Không ít nàng hậu từng đăng quang trên đấu trường quốc tế như Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc hay Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều từng ghé thăm, ủng hộ người chị em thân thiết. Sự xuất hiện của dàn hoa hậu đình đám càng khiến địa điểm này trở thành một trong những quán cà phê được cộng đồng mạng quan tâm.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, hội bạn thân từng đến ủng hộ quán của Thuý An

Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc cũng từng xuất hiện trong ngày khai trương

Hoa hậu Tiểu Vy cũng từng tự tay nấu trà sữa tại quán của Thuý An

Thuý An nay có cuộc sống thoải mái, sang trọng, thường xuyên du lịch nước ngoài

Ảnh: FBNV