Cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ: Từ clip gây sốt đến câu chuyện về lợi ích tập võ tổng hợp

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống một thanh niên xăm trổ gây sự, thậm chí có hành vi động chạm không đúng mực với một phụ nữ tại hầm để xe chung cư. Bất ngờ thay, "nạn nhân" lại là một nữ võ sĩ MMA (võ thuật tổng hợp). Cô gái trẻ không chỉ phản kháng quyết liệt mà còn quật ngã đối phương trong sự ngỡ ngàng.

Theo hình ảnh trong clip, gã trai xăm trổ ban đầu tỏ ra hung hăng, có ý định bắt nạt nữ giới. Tuy nhiên, chỉ sau vài động tác dứt khoát, cô gái đã dùng kỹ thuật MMA để hóa giải. Thanh niên này bị khóa chặt, bất lực trước một đối thủ mà anh ta không ngờ tới.

Cô gái trẻ phản kháng khi thanh niên xăm trổ gây sự (Ảnh chụp từ clip).

MMA mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Không chỉ là công cụ tự vệ, MMA còn được giới chuyên môn đánh giá là bộ môn thể thao mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Phương Đông), cho biết: "MMA là bộ môn võ tổng hợp, kết hợp các kỹ thuật đấm, đá, vật, khóa siết. Tập luyện MMA giúp người tập cải thiện sức mạnh, sức bền, linh hoạt và khả năng phối hợp giữa các nhóm cơ. Đây là hình thức vận động toàn thân, bất cứ ai cũng có thể tham gia nếu có sức khỏe phù hợp".

Bác sĩ Mạnh phân tích thêm, một buổi tập MMA cường độ cao có thể đốt cháy từ 600–1.000 calo, nhờ vậy đang được nhiều phụ nữ lựa chọn như một phương pháp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, MMA còn hỗ trợ cải thiện chức năng tim mạch, hô hấp, tăng cường sức khỏe tim phổi.

Không chỉ mang tính vận động thể chất, MMA còn giúp người tập rèn luyện bản lĩnh. Việc đối kháng, tung đòn và phản đòn giúp giải tỏa căng thẳng, giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

"MMA không chỉ là môn thể thao đối kháng mà còn là cách để xây dựng tinh thần thép, ý chí kiên trì và kỹ năng sống thực tế cho mỗi người", bác sĩ Mạnh nói.

Đặc biệt, với phụ nữ, việc tập luyện MMA không chỉ giúp giảm cân, giữ dáng mà còn mang lại cảm giác an toàn, tự tin hơn khi biết cách ứng phó trước các tình huống nguy hiểm.

Những lưu ý quan trọng khi tập MMA

Tuy mang lại nhiều lợi ích, MMA cũng là bộ môn có tính đối kháng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe. Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người tập nên kiểm tra sức khỏe tim mạch trước khi theo đuổi bộ môn này. Những trường hợp mắc bệnh hở van tim, hen phế quản hay một số bệnh lý khác không nên tham gia tập luyện nặng.

Trong quá trình tập, cơ thể thường mất nhiều nước, dễ dẫn đến rối loạn điện giải. Do đó, người tập cần bổ sung đủ nước và dinh dưỡng. Ngoài ra, việc khởi động kỹ trước buổi tập là rất quan trọng để hạn chế chấn thương như bong gân, trật khớp. Nếu cảm thấy mệt mỏi, nên dừng lại, không nên gắng sức, bác sĩ Mạnh chia sẻ.