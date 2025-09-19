Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần!

Mấy ngày gần đây, các nền mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một cô gái Trung Quốc mới ngoài 20 tuổi đã bị viêm thận nặng do nhuộm tóc quá thường xuyên. Theo bác sĩ Trương Anh Bằng - Phó khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa số 2 Đại học Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc), cô gái trẻ nhập viện trong tình trạng phù nề, đau bụng và xuất hiện nhiều nốt đỏ ở chân. Kết quả thăm khám khiến nhiều người giật mình: cô được chẩn đoán viêm thận xuất huyết.

Ảnh minh họa

"Đây là một căn bệnh nghiêm trọng thường gặp ở người trưởng thành có thận bị tổn thương. Xuất hiện khi viêm mạch máu nhỏ ở thận, gây chảy máu dưới da, đau khớp, rối loạn tiêu hóa. Nếu nặng có thể dẫn đến suy thận mạn, buộc phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống" - ông giải thích.

Chính cô gái kể lại, từ khi học cấp 3 cô đã mê làm đẹp theo phong cách thần tượng Hàn Quốc, thay đổi màu tóc liên tục. Hai năm gần đây cô gần như nhuộm tóc mỗi tháng một lần. Thậm chí còn phải tẩy tóc thường xuyên để có được những tông màu sáng, thời trang như bạch kim, xám khói hay hồng pastel... giống thần tượng.

Ban đầu chỉ rụng tóc, khô xơ, nhưng dần dần cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Cô vẫn chủ quan khi hay mệt mỏi, tăng huyết áp, phù nề, tiểu ít. Đến lúc bệnh tình trở nặng, thấy máu trong nước tiểu kèm khó thở, đau bụng mới chịu tới bệnh viện.

Tác hại của nhuộm tóc quá thường xuyên, nhuộm tóc sao cho an toàn?

Bác sĩ Trương cho biết: "Thuốc tẩy và nhuộm chứa nhiều kim loại nặng như chì, đồng, thủy ngân… thấm qua da đầu rồi đi vào máu". Những chất độc này được thận gánh nhiệm vụ lọc và đào thải. Nếu việc nhuộm diễn ra liên tục, thận phải làm việc quá sức, lâu dần dễ dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe, gồm cả viêm thận xuất huyết như cô gái trong câu chuyện trên.

Ông cảnh báo, không chỉ dừng ở thận, thuốc nhuộm tóc còn chứa anilin, phenol, hydrogen peroxide... Đây là những hợp chất dễ gây kích ứng mạnh. Người nhạy cảm có thể bị đỏ, ngứa, bong tróc da đầu, nặng hơn là phù nề, phồng rộp. Các hóa chất này còn làm hệ miễn dịch rối loạn, tăng nguy cơ viêm da dị ứng và nhiễm trùng.

Việc tiếp xúc lâu dài với thuốc nhuộm vĩnh viễn còn được ghi nhận là có thể làm tăng nguy cơ ung thư hạch, rối loạn miễn dịch và tổn thương DNA tế bào. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy nhuộm tóc quá thường xuyên cũng liên quan đến tăng nguy cơ ung thư bàng quang, suy giảm nội tiết và rối loạn hormone. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, các hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe em bé.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, thói quen thay đổi màu tóc liên tục còn khiến sợi tóc trở nên giòn, khô, dễ gãy rụng; da đầu yếu đi, làm rụng tóc lan tỏa hoặc hói sớm. Về lâu dài, tóc mất đi độ chắc khỏe tự nhiên, khó phục hồi dù chăm sóc bằng các sản phẩm dưỡng.

"Hiện chưa có loại thuốc nhuộm nào hoàn toàn vô hại. Để giảm thiểu rủi ro, chỉ nên nhuộm tối đa 2 lần/năm, tránh lạm dụng thuốc tẩy mạnh và hạn chế các sản phẩm nhuộm vĩnh viễn" - bác sĩ Trương nhấn mạnh. Lý do là mỗi lần nhuộm, cơ thể phải tiếp xúc với hàng chục hóa chất độc hại, trong đó có chất oxy hóa có khả năng tạo ra hợp chất gây ung thư mới. Càng nhuộm nhiều, nguy cơ tích lũy độc chất trong máu và thận càng lớn.