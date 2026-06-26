Cô gái chi tiền tỷ, quyết phá kỷ lục vòng ba lớn nhất thế giới

19 tuổi, cô gái tên May Ling bỏ 2 tỷ đồng cho hàng loạt ca phẫu thuật nâng cấp số đo.

May Ling (19 tuổi) đang gây chú ý toàn cầu khi theo đuổi mục tiêu sở hữu vòng ba lớn nhất thế giới, vượt qua kỷ lục hiện tại của Natasha Crown. Hành trình biến đổi ngoại hình táo bạo của cô gái trẻ này kéo theo không ít tranh cãi về tiêu chuẩn sắc đẹp và những hy sinh phía sau ánh hào quang mạng xã hội.

Theo đó, khác với nhiều bạn đồng trang lứa, May Ling đã chọn cho mình một con đường đặc biệt chỉ để chạm tới danh hiệu "vòng ba lớn nhất hành tinh". Để hiện thực hóa giấc mơ này, cô không ngần ngại bước vào hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ và tuân thủ chế độ ăn uống cao năng lượng lên tới 6.000 calo mỗi ngày. Hiện tại, May Ling đã trải qua hai lần phẫu thuật BBL (Brazilian Butt Lift) nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sau khi nhận danh hiệu "Thickest Teen on Planet" nhờ vòng ba ấn tượng của mình, May Ling tiếp tục đặt ra mục tiêu lớn hơn: phá vỡ kỷ lục vòng ba 2,54m của Natasha Crown. Để làm được điều này, cô dự tính sẽ tăng thêm 100 pound (khoảng 45 kg) và tiến hành ca BBL thứ ba, với toàn bộ lượng mỡ tích trữ sẽ được chuyển từ phần thân trên xuống vòng ba.

Ít ai biết rằng, động lực khiến May Ling quyết tâm thay đổi ngoại hình xuất phát từ mong muốn cải thiện cuộc sống và giúp đỡ các em gái của mình. Cô đã quyết định trở thành người mẫu OnlyFans để thoát khỏi nghèo đói. Sự nghiệp trên nền tảng này bắt đầu sau ca BBL đầu tiên khi cô vừa tròn 18 tuổi. May Ling không chỉ dừng lại ở hai ca BBL. Cô còn đầu tư mạnh tay cho vẻ ngoài với một ca nâng ngực, nhiều lần tiêm filler môi và Botox. Tổng chi phí thẩm mỹ mà cô gái trẻ này đã chi trả lên tới 70.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng.

Chính May Ling chia sẻ rằng: "Mọi thứ bắt đầu khi tôi muốn mọi người phải chú ý đến vòng ba của mình". Sau đó, cô tăng thêm 30 pound và tiến hành ca BBL thứ hai nhân dịp sinh nhật 19 tuổi. Chính nhờ lần phẫu thuật này, May Ling được gắn với biệt danh "Thickest Teen on Planet" trên mạng xã hội.

Hiện tại, quyết tâm lập kỷ lục thế giới của May Ling đang thu hút sự chú ý của không chỉ cộng đồng mạng mà còn cả giới truyền thông quốc tế. Dù vậy, hành trình của cô cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa tự do thể hiện cá nhân và áp lực từ các tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế trên mạng xã hội. Tham vọng của May Ling được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi cô sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục gia Natasha Crown trong tương lai gần.