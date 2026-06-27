Cô gái 30 tuổi xuất huyết não suýt mất mạng chỉ vì làm 1 điều quen "như cơm bữa" với bạn trai

Nghe có vẻ ngớ ngẩn và khó tin, nhưng cô gái này thật sự xuất huyết não suýt chết trong một lần... cãi nhau với bạn trai.

Tức giận là trạng thái cảm xúc thường gặp, nhưng nếu mất kiểm soát và lặp lại liên tục với mức độ nghiêm trọng thì hậu quả vô cùng khôn lường. Mới đây, trong chương trình y tế trực tuyến “Doctor Are So Hot”, Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Yan Junlin tại Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về một cô gái 30 tuổi suýt mất mạng vì xuất huyết não khi cãi nhau với bạn trai. Đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các cặp đôi về việc kiểm soát cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn.

Xuất huyết não vì một "trận lôi đình"

Cô gái trong câu chuyện được người xung quanh mô tả là vốn có tính cách khá nóng nảy, đỏng đảnh. Giữa cô và người yêu thường xuyên xảy ra bất đồng, việc cô nổi giận lôi đình, lớn tiếng quát tháo bạn trai diễn ra thường xuyên "như cơm bữa". Do bạn trai thường nhường nhịn nên cô gái càng được đà lấn lướt, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn đều phải tranh cãi đến cùng.

Ảnh minh họa

Trong một lần cùng bạn trai đi ăn uống, hai người lại xảy ra bất đồng quan điểm. Vì quá kích động, cô gái đã liên tục quát mắng, xả cơn thịnh nộ vào bạn trai suốt hàng giờ liền không chịu dừng lại sau khi trở về nhà.

Khi trận lôi đình đẩy lên đến đỉnh điểm, cô gái bất ngờ lên cơn co giật chân tay dữ dội và ngã gục, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tình huống quá đột ngột khiến người bạn trai vô cùng hoảng loạn, lập tức gọi xe đưa cô đi cấp cứu khẩn cấp.

Dựa trên các triệu chứng lâm sàng nguy kịch, các bác sĩ tại phòng cấp cứu đã lập tức tiến hành chụp cắt lớp CT não cho bệnh nhân. Kết quả cho thấy cô gái bị xuất huyết não nghiêm trọng, máu tràn ra gây áp lực lớn lên hệ thần kinh. Nhận thấy tính chất phức tạp, phòng cấp cứu đã liên hệ khẩn cấp với bác sĩ phẫu thuật thần kinh Yan Junlin.

Khi trực tiếp kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ Yan Junlin phát hiện sâu trong não của cô gái có một khối u mạch máu bẩm sinh (dị dạng động mạch). Đây chính là một "quả bom hẹn giờ" cực kỳ nguy hiểm mà chính cô cũng không hề hay biết. Khối u dị dạng này có thành mạch rất mỏng và yếu, rất dễ bị vỡ tung nếu tâm trạng liên tục biến động hoặc kích động mạnh.

Để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, bác sĩ Yan Junlin đã lập tức tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp. Nhờ được cứu chữa kịp thời, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, bác sĩ Yan Junlin cho biết điều đáng lo ngại là nguy cơ tái phát bệnh cực kỳ cao nếu cô không kiểm soát được cảm xúc. Ông đã phải nhiều lần cảnh báo bệnh nhân rằng cô tuyệt đối không được nổi giận lôi đình như vậy nữa, nếu không mạch máu sẽ lại vỡ và có thể bị xuất huyết não tái phát, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tại sao cơn thịnh nộ lại kích hoạt xuất huyết não thần tốc?

Dưới góc độ y học, bác sĩ Yan Junlin lý giải rằng sự tức giận quá mức chính là ngòi nổ kích hoạt các tai biến mạch máu não nguy hiểm như xuất huyết não hoặc nhồi máu não. Khi con người cảm thấy tức giận hoặc căng thẳng tột độ, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách kích thích tuyến thượng thận tăng tiết một lượng lớn hormone adrenaline.

Hormone adrenaline này là thủ phạm khiến nhịp tim đập nhanh liên hồi và làm tăng huyết áp đột ngột. Lúc này, lưu lượng máu di chuyển về não tăng vọt với áp lực khổng lồ, vượt quá giới hạn tự điều chỉnh của cơ thể.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, đối với những người có sẵn điểm yếu trong hệ thống mạch máu như có khối u mạch máu hoặc dị tật động tĩnh mạch giống cô gái trên, áp lực máu tăng vọt này sẽ làm vỡ mạch máu, gây xuất huyết não ngay lập tức.

Những dấu hiệu nhận biết để cứu mạng người khi xuất huyết não

Xuất huyết não có nguy cơ tử vong vô cùng cao, hoặc dễ để lại di chứng tàn phế vĩnh viễn về khả năng vận động, ngôn ngữ và nhận thức nếu không phát hiện sớm và điều trị trong giờ vàng. Bác sĩ Yan Junlin nhắc nhở cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo dưới đây để kịp thời tự cứ bản thân hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế:

- Đau đầu dữ dội, đột ngột.

- Chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Yếu liệt tay chân một bên cơ thể.

- Mất ý thức, ngất xỉu.

- Co giật, méo miệng, mất ngôn ngữ hoặc nói líu lưỡi.

- Thị lực giảm sút, nhìn mờ hoặc mất thị lực tạm thời.

Ảnh minh họa

Sự tức giận, cãi vã không chỉ hủy hoại một mối quan hệ mà còn có thể trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của bạn. Qua câu chuyện này, mỗi chúng ta cần tự ý thức hơn trong việc quản lý cảm xúc của bản thân, học cách giữ bình tĩnh khi xảy ra xung đột để chủ động phòng ngừa nguy cơ xuất huyết não, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính mình.

Bên cạnh nguy cơ gây vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não, sự giận dữ tột độ còn trực tiếp ép tim phải co bóp quá tải, làm tăng gấp 5 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim và suy tim cấp tính. Đồng thời, dòng chảy hormone căng thẳng kích hoạt từ cơn lôi đình sẽ làm tăng tiết axit hủy hoại niêm mạc dạ dày, ức chế hệ miễn dịch khiến sức đề kháng tụt dốc và đẩy nhanh tốc độ lão hóa toàn thân.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Doctor Are So Hot