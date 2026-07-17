Cô gái 26 tuổi tử vong vì ung thư phổi, từng lên mạng cảnh báo 4 dấu hiệu tuyệt đối không được bỏ qua!

Chống lại căn bệnh ung thư phổi với tinh thần lạc quan và tất cả những gì mình có, thế nhưng cuối cùng cô gái trẻ này vẫn cay đắng nhận "án tử". Những lời cô để lại chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ đang vô tâm với sức khỏe của chính mình!

Nhiều người trẻ vẫn vô tư cho rằng bản thân có lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá và còn cả một chặng đường dài phía trước nên sẽ nằm ngoài tầm ngắm của căn bệnh ung thư phổi quái ác. Thế nhưng, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến thế.

Câu chuyện đầy nghị lực nhưng cũng đầy đau xót của cô gái trẻ Tiểu Hoàng (Hồ Nam, Trung Quốc) chính là một minh chứng cay đắng cho thấy căn bệnh này có thể gõ cửa cuộc đời bất cứ ai, vào bất kỳ độ tuổi nào.

Từ "ngôi sao nghị lực" truyền cảm hứng cho hàng vạn người đến cái kết xót xa tuổi 26

Tiểu Hoàng phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi từ khi mới 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người với bao hoài bão phía trước.

Thời điểm đó, cô vốn là một cô bé khỏe mạnh, năng động và chỉ quyết định đi kiểm tra sức khỏe vì những cơn tức ngực nhỏ nhặt nhưng kéo dài dai dẳng. Nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi như một tiếng sét ngang tai, cô gái trẻ buộc phải cắt bỏ một bên phổi và bắt đầu chuỗi ngày dài đằng dẵng coi bệnh viện là nhà.

Suốt 10 năm chiến đầu với ung thư phổi, Tiểu Hoàng luôn giữ sự lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người (Ảnh từ Weibo NV)

Quyết không đầu hàng số phận, Tiểu Hoàng chọn cách đối mặt với tử thần bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Cô bắt đầu chia sẻ hành trình điều trị của mình lên các nền tảng mạng xã hội. Bằng lối sống lạc quan, những thước phim tràn đầy năng lượng tích cực và những mẹo chăm sóc sức khỏe bổ ích, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút hàng vạn người theo dõi và ủng hộ.

Tài khoản của Tiểu Hoàng trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là nơi những người đồng cảnh ngộ tìm thấy ánh sáng để tiếp tục chiến đấu. Người ta yêu mến cô không chỉ vì vẻ ngoài kiên cường, mà vì cách cô biến những đau đớn của hóa trị thành những thông điệp yêu thương cuộc sống.

Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Sau một thập kỷ kiên cường gieo mầm hy vọng, khi ung thư phổi tái phát đến lần thứ tư và di căn khắp cơ thể, Tiểu Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26. Anh trai cô nghẹn ngào chia sẻ rằng em gái mình đã rất mạnh mẽ, lạc quan đến tận những giây phút cuối cùng, và sự ra đi này đối với cô giống như một sự giải thoát khỏi những cơn đau đớn thể xác hành hạ suốt 10 năm qua.

Cảnh giác với 4 triệu chứng sớm của ung thư phổi dễ bị nhầm với bệnh vặt

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Tiểu Hoàng đã để lại những lời cảnh báo vô giá gửi đến cộng đồng mạng. Cô nhấn mạnh rằng ung thư phổi cực kỳ nguy hiểm vì ở giai đoạn đầu, các triệu chứng của bệnh rất mơ hồ, dễ bị ngó lơ hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Bản thân cô cũng từng chủ quan nghĩ tức ngực nhẹ không phải vấn đề lớn nên cố chịu đựng, để rồi mãi mãi mất đi "thời điểm vàng" để điều trị dứt điểm.

Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi mà bất kỳ ai, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tuyệt đối không được bỏ qua được cô gái này nhấn mạnh:

1. Tức ngực và đau lưng không rõ nguyên nhân

Đây là một trong những triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với đau cơ do vận động hoặc làm việc sai tư thế. Đặc điểm của cơn đau do ung thư phổi là người bệnh không thể xác định chính xác vị trí đau cụ thể, cảm giác đau không quá dữ dội nhưng lại âm ỉ, kéo dài dai dẳng ngày này qua ngày khác. Hiện tượng này xảy ra do sự xuất hiện và phát triển của khối u bắt đầu chèn ép vào các dây thần kinh hoặc màng phổi xung quanh.

2. Ho kéo dài và nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại

Ho dai dẳng hoặc có máu là một trong những triệu chứng đặc hiệu của ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng nếu bạn bị ho dai dẳng nhiều tuần liền không rõ nguyên nhân, hoặc ho có đờm lẫn những vệt máu nhỏ thì cần phải đi khám ngay lập tức. Bên cạnh đó, nếu bạn liên tục bị viêm phổi hoặc viêm phế quản tái phát nhiều lần trong một thời gian ngắn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đường thở đang bị tắc nghẽn, cản trở do sự phát triển âm thầm của khối u trong phổi.

3. Khó thở đột ngột hoặc thay đổi giọng nói

Khi khối u ở phổi lớn dần, nó sẽ gây cản trở nghiêm trọng đến đường thở bình thường, khiến người bệnh rơi vào trạng thái hụt hơi, khó thở ngay cả khi thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng thường ngày, đôi khi phát ra tiếng thở khò khè giống như người bị hen suyễn. Ngoài ra, nếu khối u ác tính phát triển ở vị trí chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh thanh quản, giọng nói của người bệnh sẽ đột ngột trở nên khàn đặc, yếu ớt và hụt hơi rõ rệt.

4. Mệt mỏi cực độ và suy nhược cơ thể bất thường

Nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu này vì nghĩ bản thân chỉ bị áp lực công việc hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, khi các tế bào ung thư phổi phát triển mạnh, cơ thể buộc phải tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ để đối phó với tình trạng suy giảm chức năng phổi nghiêm trọng, dẫn đến cảm giác kiệt quệ kéo dài. Cơn mệt mỏi này có đặc điểm là không hề thuyên giảm ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi hoặc ngủ đủ giấc, thường đi kèm với các dấu hiệu sụt cân không rõ lý do.

Khi trong người có khối u ác tính, cơ thể thường mệt mỏi rã rời dù đã ngủ đủ giấc (Ảnh minh họa)

Khi ung thư phổi tiến triển sang giai đoạn muộn, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng nguy hiểm hơn như ho ra máu tươi, khó thở nghiêm trọng, sưng tấy vùng cổ mặt, khó nuốt, đau xương khớp dữ dội do tế bào ung thư đã di căn sang các cơ quan khác.

Chính vì vậy, chủ động lắng nghe cơ thể và tiến hành tầm soát ung thư phổi định kỳ, tránh xa khói thuốc lá, đồng thời duy trì thói quen tập thể dục đều đặn là những chiếc lá chắn kiên cố nhất giúp bảo vệ bạn trước căn bệnh tử thần này.

Nguồn và ảnh: QQ, China Times, Weibo