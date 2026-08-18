Cô gái 22 tuổi tử vong sau 5 ngày viêm họng, bác sĩ nói thẳng: 5 dấu hiệu phải đi khám gấp!

Nhiều người không hề biết, viêm họng tưởng là bệnh vặt nhưng trong một số trường hợp cũng có thể gây tử vong.

Viêm họng hay cảm giác vướng cổ tưởng như chỉ là chuyện "vặt rãnh" mỗi khi thời tiết thay đổi. Đa số chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi, uống ngụm nước ấm hay cùng lắm ra hiệu thuốc mua vài viên về uống là xong.

Thế nhưng, ít ai biết rằng cơn đau họng thông thường ấy lại có thể hóa thành "sát thủ" cướp đi mạng sống chỉ trong vỏn vẹn vài ngày. Bi kịch đau xót của cô gái trẻ Amy Forsythe chính là lời cảnh báo đắt giá cho sự chủ quan này.

Viêm họng "vặt" cướp đi mạng sống chỉ sau 5 ngày

Theo tin tức từ tờ Daily Mail, Amy Forsythe (22 tuổi), vừa tốt nghiệp đại học và đang sống tại Bắc Ireland (Vương Quốc Anh) là một cô gái trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một buổi hoạt động ngoài trời, Amy đột ngột bị đau rát cổ và khó nuốt. Nghĩ mình chỉ bị viêm họng do cảm cúm thông thường, cô chọn cách để bệnh tự khỏi.

Khi bị đau họng, Amy Forsythe chỉ nghĩ mình bị đau họng do cảm lạnh nên chủ quan (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, cơn đau không dừng lại mà ngày càng dữ dội. Dù đã uống thuốc giảm đau, tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Amy rơi vào trạng thái sốt cao liên tục, cơ thể kiệt sức đến mức không thể tự đứng dậy.

Không thể chịu nổi nữa, Amy mới nhờ bạn đưa vào viện. Cứ ngỡ bác sĩ kê đơn thuốc là xong, nhưng bệnh tình của cô đã chuyển biến xấu đến mức phải chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Các bác sĩ phát hiện một khối áp xe lớn ở cổ họng đang nhanh chóng gây tắc nghẽn đường thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức giành giật sự sống, Amy vẫn trút hơi thở cuối cùng sau 5 ngày chống chọi ngắn ngủi.

Cái chết đột ngột của cô gái 22 tuổi khiến gia đình và bạn bè bàng hoàng. Một cơn viêm họng vốn bị xem là "bệnh vặt" lại có thể cướp đi một mạng sống chỉ trong vài ngày, để lại lời cảnh báo sâu sắc cho bất kỳ ai đang chủ quan trước những bất thường của cơ thể.

Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu viêm họng nguy hiểm phải đi khám gấp!

Theo bác sĩ gia đình Lâm Dĩnh Y (Hồng Kông, Trung Quốc) viêm họng thường bị xem là bệnh vặt, dễ điều trị hoặc thậm chí tự khỏi sau một thời gian ở một số người, nhưng cũng có thể gây biến chứng tử vong trong không ít trường hợp.

Viêm họng thường do virus như rhinovirus, virus hợp bào hô hấp hay cúm. Tuy nhiên, có những trường hợp lại xuất phát từ vi khuẩn, phổ biến nhất là liên cầu khuẩn nhóm A. Loại vi khuẩn này có thể gây áp xe quanh amidan, dẫn đến chèn ép đường thở, hoặc nếu áp xe vỡ sẽ khiến vi khuẩn lan xuống phổi và các mô ở cổ.

Bác sĩ Lâm nhấn mạnh: "Tử vong do viêm họng rất hiếm nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Liên cầu khuẩn nhóm A thậm chí còn gây hội chứng sốc nhiễm độc, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng nếu không can thiệp. Những người có hệ miễn dịch yếu, mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch là nhóm đối tượng đặc biệt dễ gặp biến chứng".

Ảnh minh họa

Vì vậy, bác sĩ Lâm khuyến cáo người bị viêm họng không nên coi thường, phải tới bệnh viện càng nhanh càng tốt khi cơ thể xuất hiện 1 trong số 5 dấu hiệu sau:

- Đau họng dữ dội: Cơn đau tăng nhanh, đi kèm tình trạng khó nuốt, nuốt đau hoặc khó thở.

- Sốt cao liên tục: Sốt cao không hạ, thường xuyên đi kèm cảm giác ớn lạnh, run rẩy.

- Hạch cổ sưng to: Phần hạch ở cổ sưng to bất thường, ấn vào thấy đau nhói.

- Không giảm sau 3 ngày: Các triệu chứng không thuyên giảm sau 72 giờ hoặc ngày càng có xu hướng nặng hơn.

- Dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng: Cơ thể nổi ban đỏ, mệt mỏi rã rời, nhịp tim đập nhanh bất thường.

Những việc NÊN và KHÔNG NÊN làm khi viêm họng

Việc chăm sóc đúng cách chính là "rào chắn" quyết định giúp niêm mạc họng mau lành và ngăn vi khuẩn tấn công sâu gây biến chứng. Bác sĩ Lâm khuyến cáo những việc nên và không nên làm khi bị viêm họng như sau

Những việc NÊN làm để cổ họng mau hồi phục

- Tăng cường cấp ấm và sát khuẩn: Uống nhiều nước ấm để làm dịu niêm mạc. Súc họng bằng nước muối loãng 2 - 3 lần/ngày giúp làm sạch mủ nhầy và giảm sưng viêm.

- Nghỉ ngơi và giữ ấm vùng cổ: Tạo điều kiện cho hệ miễn dịch phục hồi. Cần giữ ấm vùng cổ, ngực khi nằm điều hòa hoặc khi thời tiết chuyển lạnh.

- Ưu tiên thức ăn mềm, giàu vitamin C: Ăn cháo, súp, canh ấm để giảm ma sát lên cổ họng. Bổ sung trái cây giàu vitamin C giúp tăng đề kháng.

- Giữ vệ sinh răng miệng: Chải răng sạch sẽ và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để tránh vi khuẩn tích tụ, lây nhiễm chéo.

- Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Chủ động đến viện nếu sốt cao không hạ, khó thở, nuốt đau dữ dội hoặc bệnh kéo dài quá 3 ngày.

Những việc KHÔNG NÊN làm để tránh biến chứng

Ảnh minh họa

- Dùng thuốc lá, rượu bia: Khói thuốc và cồn tàn phá niêm mạc họng, làm giảm sức đề kháng và khiến vi khuẩn dễ xâm nhập sâu hơn.

- Ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ: Thực phẩm quá cay, chua, mặn hoặc chiên xào sẽ kích thích vùng viêm, làm gia tăng cảm giác đau rát.

- Nói to, la hét: Lạm dụng giọng nói gây áp lực lên dây thanh quản đang tổn thương, dễ dẫn đến khàn tiếng hoặc mất tiếng.

- Tự ý uống kháng sinh: Viêm họng đa phần do virus nên kháng sinh không có tác dụng. Lạm dụng thuốc dễ gây kháng kháng sinh và làm che lấp triệu chứng nguy hiểm.

- Chủ quan trước "bệnh vặt": Bỏ qua các dấu hiệu sốt cao, sưng hạch hay mệt mỏi có thể khiến bạn bỏ lỡ "thời điểm vàng" cứu chữa khi bệnh biến chứng cấp tính.

Một cơn đau họng tưởng chừng đơn giản nhưng hoàn toàn có thể trở thành mối nguy đe dọa tính mạng nếu bị coi nhẹ. Đừng bao giờ phớt lờ những phản ứng bất thường của cơ thể hay phó mặc sức khỏe cho tâm lý "bệnh vặt tự khỏi". Hãy lắng nghe cơ thể, chăm sóc cổ họng đúng cách và chủ động đến gặp bác sĩ ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo để bảo vệ an toàn cho chính mình nhé!

Nguồn và ảnh: Daily Mail, TOPick