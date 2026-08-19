Cô gái 22 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối vì 2 món "vạn người mê" và 1 việc thích làm mỗi tối

Ngất xỉu tại nơi làm việc, vừa tỉnh dậy liền phát hiện suy thận giai đoạn cuối, cô gái trẻ ngơ ngác nhìn người nhà rồi bật khóc.

Tiểu Vũ (Thượng Hải, Trung Quốc) vốn là một cô gái năng động, tràn đầy năng lượng. Ở tuổi 22, sau khi tốt nghiệp đại học và vừa bắt đầu công việc đầu tiên tại một công ty truyền thông, cô mang trong mình biết bao hoài bão và dự định cho tương lai. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ sau một buổi chiều định mệnh.

Nhiều tháng trước đó, khi mới bắt đầu nhịp sống đi làm bận rộn, cơ thể Tiểu Vũ đã liên tục phát ra những tín hiệu cầu cứu âm thầm. Nhận thấy khuôn mặt và đôi chân mình thường xuyên bị sưng húp mỗi sáng thức dậy, cô chỉ nghĩ đơn giản do bản thân tích nước hoặc chưa quen với cường độ công việc mới. Những cơn buồn nôn dồn dập vào mỗi bữa ăn, cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng hay những lần đi vệ sinh ra thứ nước trà đậm đặc cũng bị cô ngó lơ.

Cho đến một buổi chiều làm việc tại văn phòng, Tiểu Vũ bất ngờ choáng váng, ngực nhói đau dữ dội rồi gục ngã ngay trên bàn làm việc. Cô được đồng nghiệp gọi xe đưa thẳng vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

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Khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức tích cực, thứ đón chờ cô là kết quả chẩn đoán tàn nhẫn: Cả hai quả thận đã tổn thương nghiêm trọng, mộ bên lên tới trên 90%, suy thận giai đoạn cuối đi kèm hội chứng urê huyết cấp tính. Chỉ số creatinine trong máu của cô vọt lên "ngưỡng tử thần", bắt buộc phải cắm ống lọc máu khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.

Bác sĩ điều trị thẳng thắn chia sẻ, giải pháp duy nhất để duy trì sự sống cho cô gái trẻ lúc này là chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần hoặc chờ đợi một phép màu từ việc ghép thận. Mẹ Tiểu Vũ òa khóc nức nở sau khi nghe bác sĩ phân tích nguyên nhân gây bệnh tử những thói quen hàng ngày của cô. Bà tự trách mình nuông chiều con kể từ khi còn nhỏ, đến khi con gái đi học xa, ít khi gọi điện về nhà, bà cũng vì bận rộn mưu sinh lại muốn con tự lập mà quên mất nhắc nhở con sống sao cho lành mạnh.

Mảng tối đằng sau lối sống toàn sở thích "vạn người mê"

Trong phòng bệnh tĩnh mịch ban đêm, xen lẫn tiếng máy móc đều đều là tiếc nấc nghẹn đang cố kìm ném của Tiểu Vũ. Cô hối hận trong muộn màng khi nhận ra tự "rước bệnh vào thân" với 3 thói quen xấu đã duy trì nhiều năm:

Mê 1 ăn, 1 uống người trẻ nào cũng thích

Là tín đồ trung thành của các món đồ ăn nhanh, suốt 4 năm đại học kéo dài cho đến khi đi làm, thực đơn chính của Tiểu Vũ gần như phủ kín bởi gà rán, khoai tây chiên và thịt xiên nướng. Cô có thể ăn chúng thay cho cả bữa trưa lẫn bữa tối mà không biết rằng dầu ăn chiên đi chiên lại ở nhiệt độ cao sản sinh ra lượng khổng lồ chất béo chuyển hóa (trans-fat) và các gốc tự do gây viêm.

Các độc tố này âm thầm phá hủy hệ thống mạch máu nhỏ trong thận, làm tắc nghẽn màng lọc và bắt cơ quan này phải gồng mình làm việc gấp nhiều lần dung tích thực tế. Lâu dần, các mô thận lành lặn bị xơ hóa hoàn toàn, mất đi khả năng lọc máu tự nhiên.

Đặc biệt, giống như nhiều cô gái trẻ khác, Tiểu vũ cực mê trà sữa, một ngày không uống là cô không chịu nổi. Thậm chí, cô còn từng xin làm thêm ở một quán trà sữa trong 2 năm để được uống thỏa thích với giá ưu đãi. Chính cô thừa nhận: "Em vốn hảo ngọt từ nhỏ nên thích trà sữa nhiều kem béo. Cũng có thời kỳ giảm cân em chuyển sang uống trà không sữa, nhưng cứ mệt mỏi hay căng thẳng là lại thấy thèm ngọt".

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Theo bác sĩ của Tiểu Vũ, uống quá nhiều trà sữa khiến lượng đường trong máu liên tục tăng vọt, ép tuyến tụy hoạt động quá công suất và tàn phá hệ thống vi mạch tại thận. Thành phần bột béo tạo độ ngậy trong trà sữa chứa hàm lượng lớn photpho vô cơ. Khi nạp quá mức, loại phụ gia này rất dễ hấp thụ vào máu, gây rối loạn chuyển hóa và vôi hóa các vi mạch nuôi thận, âm thầm tàn phá chức năng lọc mà không phát ra bất kỳ triệu chứng đau đớn rõ rệt nào.

Tự tàn phá cơ thể bằng những đêm ngủ khuya, thức trắng

Sau khi kết thúc lịch học hay công việc ban ngày, thời gian riêng tư của Tiểu Vũ bắt đầu từ 11 giờ đêm. Cô vùi mình vào điện thoại để lướt mạng xã hội, xem phim và thường chỉ đặt lưng đi ngủ vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Nếu không có lịch học hay vào những ngày cuối tuần, cô thường xuyên thức trắng đêm rồi ngủ bù vào ngày hôm sau.

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Trong khi đó, ban đêm là quãng thời gian vàng để thận hạ áp lực, tự sửa chữa và tái tạo các tế bào tổn thương. Việc thức khuya, thức trắng đêm kéo dài làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sinh học, giữ huyết áp luôn ở mức cao và cản trở triệt để quá trình tự đào thải độc tố của cơ thể. Khi phải làm việc không ngừng nghỉ suốt hàng ngàn ngày đêm, hai quả thận của cô gái 22 tuổi đã hoàn toàn kiệt quệ và bị bệnh tật "đánh ngã".

Nguồn và ảnh: QQ, Health 2.0