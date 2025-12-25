Cô gái 21 tuổi bị ung thư phổi sau 6 năm duy trì 1 sở thích vạn người trẻ mê

Kayley Boda (21 tuổi, đến từ Manchester, Anh) đã trải qua một trải nghiệm mà không ai ở tuổi của cô từng nghĩ sẽ trải qua: Ung thư phổi ở tuổi 21, sau khi bắt đầu vaping từ khi mới 15 tuổi. Cô giờ đây đang chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, về những nguy cơ tiềm ẩn của vape.

Kayley Boda trước khi nhận tin ung thư phổi.

Triệu chứng lạ xuất hiện sau khi ho cảnh báo ung thư phổi

Vào tháng 1 năm 2025, khi đang sử dụng khoảng một thiết bị vape 600 hơi mỗi tuần, Kayley bắt đầu ho ra một chất màu nâu đậm có những hạt giống như cát hoặc đường nhỏ bên trong. Lúc đầu, cô nghĩ đó là chuyện bình thường vì cô hút vape khá nhiều.

Khi triệu chứng ho kéo dài, cô đến gặp bác sĩ, nhưng được chẩn đoán bị nhiễm trùng ngực. Chỉ đến khi Kayley bắt đầu ho ra máu đỏ tươi, bác sĩ mới cho cô chụp X-quang. Các bác sĩ phát hiện một bóng mờ bất thường ở phần dưới phổi bên phải của cô.

Trong 4 tháng tiếp theo, các bác sĩ đã thực hiện 7 lần sinh thiết để kiểm tra vùng bóng mờ đó. Ban đầu, Kayley được thông báo rằng không có gì phải lo lắng, nhưng đến tháng 8, kết quả cho thấy cô bị ung thư phổi giai đoạn 1.

Đến tháng 9, Kayley trải qua một ca phẫu thuật để cắt bỏ thùy dưới của phổi phải và loại bỏ các hạch bạch huyết xung quanh. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ung thư đã lan sang 6 hạch bạch huyết, vì vậy chẩn đoán được nâng lên giai đoạn 3.

Kayley Boda nằm trên giường điều trị do mắc bệnh ung thư phổi.

Ung thư phổi đảo ngược cuộc sống của cô gái trẻ

Sau khi bị cắt một phần phổi, Kayley không thể thở bình thường ngay lập tức và phải học lại cách đi bộ từ đầu vì cơ thể yếu đi rất nhiều. Cô chia sẻ thường mơ thấy mình không thể thở, đôi khi còn bị chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) khiến cô trằn trọc mỗi đêm.

Hiện tại, Kayley vẫn không thể ngủ ở bên phổi đã phẫu thuật, không thể leo cầu thang một mình, phải có bệ vệ sinh trong phòng ngủ để di chuyển dễ hơn vì cảm thấy mệt và yếu. Cô nói rằng cô không còn hòa đồng với bạn bè như trước, vì ngay cả đi bộ tới cuối con đường cũng khiến cô xấu hổ.

Kayley hiện đang điều trị hóa trị để chống lại ung thư ở các hạch bạch huyết, nhưng đợt trị liệu đầu tiên vào tháng 11 đã gây ra phản ứng rất nặng:

Nôn ra máu

Tiểu ra máu

Mất 4kg chỉ trong 4 ngày

Mệt mỏi, không ăn được, không ngủ được

Cô phải quay lại bệnh viện để hồi phục trước khi tiếp tục điều trị tiếp theo. Cô chia sẻ hiện tại rất sợ hóa trị lại, vì không muốn trải qua cảm giác tồi tệ như trước.

Chất nôn tố cáo Kayley Boda mắc bệnh nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Cô gái 21 tuổi tin vaping liên quan tới bệnh của mình

Kayley cho biết các bác sĩ không thể khẳng định chính xác nguyên nhân gây ung thư phổi của cô, nhưng họ nói rằng hút thuốc và vaping chắc chắn không giúp ích gì cho phổi của cô.

Cô tin rằng bệnh của mình có liên quan đến việc cô chuyển từ vape tái sử dụng sang vape dùng một lần vài tháng trước khi xuất hiện triệu chứng. Gia đình không có tiền sử ung thư phổi càng khiến cô tin rằng vape chính là nguyên nhân tiềm ẩn, dù chưa có bác sĩ nào nói chắc chắn điều đó.

Kể từ khi nhận được chẩn đoán, Kayley đã bỏ hoàn toàn việc vaping và thậm chí khiến bạn trai và mẹ cô ngừng hút vape theo. Cô cũng đang thuyết phục tất cả bạn bè của mình bỏ thói quen này.

Cô cảnh báo:"Hãy tránh xa vape, vì nó sẽ hại đời bạn".

Cô gái 21 tuổi tin vaping liên quan tới bệnh của mình.

Các chuyên gia nói gì về vaping và ung thư phổi?

Theo Cancer Research UK, hiện không có bằng chứng rõ ràng chứng minh vaping gây ra ung thư, dù tổ chức thừa nhận vape và hút thuốc lá nói chung đều không tốt cho phổi và sức khỏe nói chung.

Các nghiên cứu cho thấy khi hít vape, các hoá chất độc hại và nicotine vẫn đi vào phổi, có thể gây tổn thương DNA và gây nguy cơ bệnh về phổi, tim mạch và ung thư theo thời gian.

Các nghiên cứu sâu hơn còn đang tiếp tục để xác định chính xác mức độ nguy cơ từ việc vaping, đặc biệt nếu dùng lâu dài hoặc kết hợp với hút thuốc truyền thống.

Lời khuyên nếu bạn đang dùng vape

Nếu bạn đang dùng vape và muốn bỏ, một số cách giúp bạn bắt đầu là:

Đặt ngày quyết tâm cai, nói với bạn bè và gia đình để được hỗ trợ.

Giảm dần lượng nicotine nếu không thể bỏ ngay.

Thay thế bằng hoạt động khác khi cảm thấy thèm.

Tránh những nơi khiến bạn dễ muốn hút vape,

Tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu cần.

Câu chuyện của Kayley là một lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, rằng vape không phải là vô hại và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, kể cả khi bạn nghĩ rằng "chuyện này không bao giờ xảy ra với mình".

(Ảnh và nguồn: The Sun, Yahoo)