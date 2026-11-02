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Cô gái 20 tuổi gần mất thị lực vì khối u não khổng lồ: Điều kỳ diệu xảy ra sau 1 ngày

Ngọc Minh
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“Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!” - Câu nói khiến ê-kíp phẫu thuật xúc động sau 6 giờ giành lại ánh sáng cho cô gái 20 tuổi.

6 giờ căng thẳng bóc tách khối u khổng lồ

Trước khi nhập viện, nữ bệnh nhân đã bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, gần như không còn khả năng nhìn bằng cả hai mắt. Qua thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, các bác sĩ phát hiện tình trạng mất thị lực và nghi ngờ có khối u vùng trên yên qua hình ảnh chụp CT.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả chụp cộng hưởng từ xác định bệnh nhân có khối u màng não trên yên kích thước 4,6 cm. Khối u phát triển sát, chèn ép nghiêm trọng dây thần kinh thị giác, đe dọa khả năng nhìn của người bệnh.

Không chỉ vậy, khối u còn bao bọc, xâm lấn nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, trong đó có các dây thần kinh sọ và những động mạch lớn ở nền sọ.

TS.BS Nguyễn Đức Anh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết đây là trường hợp phức tạp bởi khối u có kích thước lớn, nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, liên quan mật thiết đến nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng.

Trước nguy cơ người bệnh mất thị lực vĩnh viễn, các chuyên gia ngoại thần kinh đã nhanh chóng hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là giải phóng sự chèn ép lên dây thần kinh thị giác, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc chức năng quan trọng.

- Ảnh 1.

Phim chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật cho thấy khối u màng não đã được các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn (ảnh: BVCC).

Trong suốt 6 giờ phẫu thuật, ê-kíp sử dụng hệ thống kính vi phẫu hiện đại với độ phóng đại tối đa lên tới 40 lần, giúp quan sát rõ những sợi thần kinh và mạch máu nhỏ nhất.

Từng thao tác bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Các phẫu thuật viên phải giải phóng khối u khỏi dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong cùng nhiều cấu trúc quan trọng xung quanh, vừa loại bỏ khối u, vừa hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh.

Đây là cuộc phẫu thuật không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mà còn đặt ra áp lực rất lớn đối với ê-kíp, bởi chỉ một tổn thương nhỏ ở những cấu trúc này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh.

“Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!”

Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, điều mà các bác sĩ mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Chỉ một ngày sau phẫu thuật, trong lần thăm khám, nữ bệnh nhân mỉm cười nói với bác sĩ: “Mắt cháu sáng hơn rồi bác sĩ ạ!”.

Một câu nói ngắn ngủi nhưng mang theo niềm vui lớn. Với cô gái 20 tuổi, đó là tín hiệu hy vọng sau những ngày đối diện với nguy cơ mất đi khả năng nhìn thấy. Còn với các bác sĩ, đó là khoảnh khắc đặc biệt sau những giờ phút tập trung cao độ để giành giật từng cơ hội phục hồi cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đức Anh chia sẻ, việc bệnh nhân cảm nhận thị lực sáng hơn chỉ một ngày sau mổ cho thấy chức năng thị giác đang có những tín hiệu cải thiện tích cực sau khi dây thần kinh được giải phóng chèn ép.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ trước và sau phẫu thuật cũng cho thấy khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, giải phóng sự chèn ép lên các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Dù vẫn cần tiếp tục theo dõi và đánh giá quá trình hồi phục, tín hiệu ban đầu này đã mở ra hy vọng đáng kể đối với nữ bệnh nhân trẻ tuổi.

U não có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài

U màng não là một trong những loại u não thường gặp nhất, chiếm hơn 30% các khối u nội sọ. Khối u phát sinh từ tế bào vi nhung mao của màng nhện, đa số là lành tính, chủ yếu thuộc độ I hoặc độ II theo phân loại mô bệnh học.

Tuy nhiên, tính chất lành tính không đồng nghĩa với việc khối u vô hại. Do thường phát triển chậm và âm thầm, bệnh có thể không gây ra triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài. Khi khối u lớn dần, chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện nghiêm trọng như yếu liệt, rối loạn ý thức hoặc suy giảm thị lực.

Trường hợp nữ bệnh nhân 20 tuổi là lời nhắc nhở về những nguy cơ từ các khối u não phát triển âm thầm. Đặc biệt, khi khối u nằm ở nền sọ, gần các dây thần kinh thị giác và mạch máu lớn, việc điều trị càng trở nên phức tạp.

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Tags

u não

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