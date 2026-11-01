Đây là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nam giới Việt Nam: Dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố, Việt Nam ghi nhận 85.748 ca ung thư mới ở nam giới trong năm này. Trong đó, ung thư phổi đã vượt qua ung thư gan vươn lên vị trí số 1. Ung thư phổi là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất ở nam giới Việt Nam, với 16.127 trường hợp, chiếm 18,8% tổng số ca ung thư ở nhóm này.

Bệnh nhân L.V.Đ (75 tuổi, Hà Nội) đến cơ sở y tế thăm khám vì tình trạng ho nhiều, khạc đờm trắng, đặc biệt xuất hiện nhiều về đêm. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ không ghi nhận dấu hiệu bất thường đáng kể. Hai phổi thông khí đều, không có ran, các hạch ngoại vi không sờ thấy.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT ngực lại phát hiện nốt kính mờ tại thùy trên phổi phải, kích thước khoảng 11 × 14 mm. Ngoài ra, hai phổi có một số nốt đặc nhỏ rải rác, nốt lớn nhất khoảng 4 mm. Các dải xơ ở cả hai phổi được đánh giá là tổn thương cũ.

CT ngực ghi nhận nốt kính mờ kích thước 14,24 × 10,69 mm và nốt đặc nhỏ kích thước 2,99 mm (ảnh: BSCC)

Theo BSCKI. Hoàng Bích Lương, Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá với số lượng ít, không nhớ rõ tổng lượng thuốc đã sử dụng và đã bỏ thuốc hơn 15 năm.

Nốt kính mờ là vùng nhu mô phổi có hình ảnh mờ trên phim chụp, có thể xuất hiện do tình trạng viêm nhiễm hoặc bệnh lý u. Để xác định bản chất tổn thương, người bệnh được thực hiện sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi.

Ung thư phổi hình thành do nhiều yếu tố, bao gồm cả nguyên nhân ngoại sinh và nội sinh. Trong đó, hút thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu, liên quan đến khoảng 90% trường hợp mắc bệnh theo thông tin chuyên môn được bác sĩ cung cấp.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có khoảng 70 chất được xác định có khả năng gây ung thư như benzene, formaldehyde và nitrosamine. Khi xâm nhập vào cơ thể, các chất độc này có thể gây tổn thương tế bào phổi, làm phát sinh những biến đổi bất thường trong vật liệu di truyền, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành ung thư.

Không chỉ người hút thuốc trực tiếp, những người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, phơi nhiễm với các hóa chất độc hại như amiăng, asen, khí radon, ô nhiễm không khí và phóng xạ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở nhóm yếu tố nội sinh, một số đột biến gen như EGFR, KRAS, ALK... có thể khiến tế bào phát triển và phân chia bất thường.

Ngoài ra, tuổi tác cũng là yếu tố đáng lưu ý. Người trên 50 tuổi, có tiền sử mắc các bệnh phổi mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lao phổi, gia đình có người mắc ung thư phổi hoặc hệ miễn dịch suy giảm đều có thể thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ho kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo

Thách thức trong phát hiện ung thư phổi là bệnh thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Các biểu hiện ban đầu nếu xuất hiện cũng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp thông thường, khiến người bệnh chủ quan.

Khi khối u phát triển, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu như ho kéo dài trên 2 tuần, ho ra máu, đau tức ngực, khó thở hoặc khàn tiếng. Một số trường hợp còn bị sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài.

Ở giai đoạn muộn, khi ung thư di căn, người bệnh có thể xuất hiện đau xương, đau đầu do tổn thương não hoặc phù vùng cổ, mặt.

Bác sĩ Lương khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, đặc biệt là ho dai dẳng, ho ra máu hoặc đau tức ngực, người dân không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có cơ hội điều trị tốt hơn. Với ung thư phổi không tế bào nhỏ, khối u có kích thước dưới 1 cm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt tới 92%. Tuy nhiên, khi bệnh đã di căn xa, tỷ lệ này có thể giảm xuống còn khoảng 1%.

Những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, phóng xạ hoặc có người thân mắc ung thư phổi cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe hô hấp và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu nghi ngờ.