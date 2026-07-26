Cô dâu đang gây tranh cãi khắp MXH: Nhan sắc như kiệt tác hội họa nhưng ai cũng chê “kém sang vô cùng”

Lời khen dành cho nhan sắc của mỹ nhân này không đồng nghĩa với việc tạo hình cô dâu được đón nhận.

Ngay từ khi lên sóng, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã trở thành một trong những bộ phim Trung Quốc được bàn luận nhiều nhất hiện nay. Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng với Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách, tác phẩm từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt ở dòng phim dân quốc - ngôn tình. Tuy nhiên, sức nóng của bộ phim lại đến theo cách không mấy tích cực. Từ kịch bản bị chê thiếu thuyết phục, lời thoại sến súa, kỹ xảo bị nhận xét giả trân cho đến phần tạo hình, hầu như khía cạnh nào của phim cũng vấp phải tranh cãi.

Mới đây, trang phục cô dâu của Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành tâm điểm chê bai trên mạng xã hội. Dù nhan sắc của nữ diễn viên được khen đẹp như tranh vẽ, bộ váy cưới mà cô diện lại khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến, thậm chí bị đánh giá là kém sang và không phù hợp với bối cảnh dân quốc.

Loạt ảnh hậu trường và đoạn trích vừa được đoàn phim công bố cho thấy Vương Sở Nhiên diện chiếc váy cưới trắng với thiết kế cổ chữ V khoét khá sâu, ôm sát cơ thể, kết hợp chất liệu ren xuyên thấu và khăn voan dài. Bộ trang phục giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng đường nét gợi cảm, trong khi lối trang điểm nhẹ và mái tóc uốn cổ điển càng tôn lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Không ít khán giả thừa nhận khó có thể rời mắt khỏi nhan sắc của Vương Sở Nhiên. Nụ cười dịu dàng, đường nét thanh tú và thần thái sang trọng tiếp tục là điểm mạnh giúp cô ghi điểm dù bộ phim đang hứng chịu vô số lời chê bai. Tuy nhiên, lời khen dành cho nữ chính lại không đồng nghĩa với việc tạo hình cô dâu được đón nhận.

Theo nhiều ý kiến, phần cổ khoét sâu kết hợp phom váy bó sát khiến tổng thể trở nên quá gợi cảm, đánh mất vẻ thanh lịch vốn thường được kỳ vọng ở một lễ phục cưới lấy bối cảnh thời dân quốc. Trang phục tạo cảm giác như cố tình tôn đường cong hơn là mang tính phù hợp cho câu chuyện hay bối cảnh lịch sử. Chiếc dây chuyền đi cùng váy cưới bị đánh giá khá lạc quẻ, khiến tổng thể thiếu sự tinh tế. Một số khán giả nhận xét càng nhìn càng giống trang phục dự tiệc hoặc đồ cosplay hơn là váy cưới của một bộ phim được quảng bá là lấy bối cảnh dân quốc.

Điều khiến cư dân mạng tranh cãi nhiều hơn cả là tính chính xác về mặt thời đại. Theo nhiều bình luận, đây không phải lần đầu Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn bị chỉ trích vì tạo hình. Trước đó, những bộ sườn xám bó sát, chất liệu mỏng hay cách làm tóc mang đậm xu hướng Douyin hiện đại cũng từng khiến bộ phim bị chê thiếu nghiên cứu về bối cảnh lịch sử.

Tạo hình của Vương Sở Nhiên còn bị đặt lên bàn cân với những hình tượng cô dâu Dân Quốc kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Nếu Đổng Khiết trong Kim Phấn Thế Gia ghi dấu ấn với chiếc váy cưới ren kín đáo, phom dáng cổ điển cùng khăn voan trùm đầu mang đậm hơi thở thập niên 1920-1930, toát lên vẻ đài các và quý phái của một tiểu thư danh môn, thì Trần Đô Linh trong Cô Châu lại gây ấn tượng nhờ tạo hình thanh lịch, tiết chế, kết hợp khéo léo giữa phong cách phương Tây và thẩm mỹ Dân Quốc. Cả hai đều được đánh giá cao bởi sự tinh tế, vừa phản ánh đúng bối cảnh lịch sử, vừa tôn lên khí chất của nhân vật.

Bình luận của netizen về tạo hình của Vương Sở Nhiên:

- Ý là có thể chọn cái váy cưới tinh tế và thanh lịch hơn được mà, này là cố ý khoe

- Tui nhớ một số phim dân quốc có tạo hình váy cưới ren dài, có khăn che. Nhìn kín đáo mà đẹp, sang lắm.

- Bối cảnh dân quốc hay hiện đại thì nó cũng không giống váy cưới lắm trông giống váy tiệc hơn

- Dân quốc sao mặc đầm hở ngực kiểu này? Kém sang quá

- Biết là chị đẹp nhưng mà nhìn không sang như Lưu Diệc Phi, Phạm gia hay là Cảnh Điềm

- Cái bộ váy trắng mà bảo dân quốc tui chớt liền, xẻ ngực xong o ép kiểu đó ở cái thời nhà Thanh mới sụp, chính quyền mới thành lập, tư tưởng đang chuyển giao chứ chưa cởi mở hẳn, bộ cả biên kịch, đạo diễn lẫn diễn viên đều không thấy có vấn đề thật hả???

- Cổ đẹp nhưng bộ đồ sến-xấu-không hợp cảnh- không sang, nhìn cứ bị ngộp, bị ép, hở không đúng chỗ, trông nó mắc cười kiểu gì

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt, nhưng từ nhỏ bị đánh tráo nên phải lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chịu sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn khi còn thiếu niên, anh được cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố cứu giúp. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến cả gia đình cô bị cuốn vào biến cố diệt môn.

Nhiều năm sau, Thanh Dịch tìm lại được thân phận thật và tái ngộ Tố Tố. Hai người dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong gia tộc họ Mộ Dung. Thế nhưng, để bảo vệ người mình yêu và cứu những người vô tội, Nhậm Tố Tố buộc phải giả chết, để lại Thanh Dịch sống trong đau khổ và ngập tràn thù hận suốt ba năm. Khi Tố Tố trở lại, cô mang thân phận mới là Phương Mục Lan và còn trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé. Trong lúc đối đầu với những âm mưu bên trong gia tộc, họ cũng phải đối mặt với biến động thời cuộc và cùng sát cánh chống lại thế lực thù địch, bảo vệ đất nước.