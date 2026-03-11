Có 1 dấu hiệu kéo dài suốt 3 tháng, người đàn ông đi khám phát hiện gan “dày đặc khối u”

Tiêu chảy kéo dài 3 tháng, đi khám phát hiện ung thư gan

Bác sĩ chuyên khoa gan - mật - tiêu hóa Ngô Tông Cần (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên tờ China Times, về một ca bệnh đặc biệt. Đó là một người đàn ông đến khám lần đầu với triệu chứng tiêu chảy kéo dài khoảng 3 tháng.

Do tiêu chảy kéo dài, người bệnh sụt tới 10kg trong 3 tháng này. Một thời gian sau đó, người bệnh có thêm cảm giác bụng chướng nhẹ và phù nhẹ. Tuy nhiên ngoài những biểu hiện này, bệnh nhân gần như không có triệu chứng khó chịu rõ rệt nào khác.

Người bệnh xuất hiện dấu hiệu tiêu chảy kéo dài suốt 3 tháng (Ảnh minh họa).

Sau khi tìm hiểu kỹ tiền sử bệnh, bác sĩ được biết bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B mạn tính đã nhiều năm. Khi kiểm tra hồ sơ bệnh án điện tử, bác sĩ Ngô phát hiện trước đây bệnh nhân chỉ điều trị tăng huyết áp, mỡ máu cao và hầu như không có các xét nghiệm hay theo dõi liên quan đến gan.

Trước tình trạng tiêu chảy kéo dài kèm sụt cân, bác sĩ Ngô đã chỉ định siêu âm ổ bụng để kiểm tra. Hình ảnh siêu âm cho thấy gan của bệnh nhân gần như bị các khối u chiếm trọn với các khối u dày đặc. Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.

Bác sĩ Ngô cho biết với mức độ tổn thương nặng như vậy, ngay cả khi phát hiện sớm hơn vài tháng, khả năng điều trị của bệnh nhân cũng rất hạn chế.

Người mắc viêm gan B cần theo dõi định kỳ

Theo bác sĩ Ngô, trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng đối với những người mang virus viêm gan B và C. Nhóm người này cần tuân thủ việc theo dõi sức khỏe và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan.

Bác sĩ Ngô cũng lưu ý rằng ung thư gan thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều người chủ quan, không đi khám sớm, dẫn đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn và khó điều trị.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư gan (Ảnh: AI khởi tạo).

Ung thư gan, những ai cần chú ý?

Ngoài những người mắc viêm gan B, đặc biệt là trường hợp trong gia đình có bố mẹ hoặc anh chị em ruột từng bị ung thư gan, một số nhóm khác cũng có nguy cơ cao và cần chú ý theo dõi sức khỏe gan.

Thứ nhất là người thường xuyên uống nhiều rượu bia. Việc sử dụng cồn kéo dài có thể làm tổn thương tế bào gan, lâu dần dẫn đến xơ gan và tăng nguy cơ ung thư gan.

Thứ hai là người thừa cân, béo phì. Tình trạng tích tụ mỡ trong gan kéo dài có thể gây gan nhiễm mỡ, viêm gan và làm tăng nguy cơ tiến triển thành các bệnh gan mạn tính.

Thứ ba là những người từng mắc viêm gan tự miễn. Đây là tình trạng xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công chính tế bào gan. Nhóm này cũng có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng ở gan nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp.

Thứ tư là người thường xuyên ăn đồ tái sống như gỏi hoặc các thực phẩm tươi sống chưa được chế biến kỹ. Thói quen ăn uống này có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ký sinh trùng, sán trong thực phẩm. Khi xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ bệnh lý gan, trong đó có ung thư gan.

