Clip người phụ nữ đi xe đạp bị xe máy tự chế húc văng, hành động vô cảm của nam tài xế gây phẫn nộ

Chỉ trong vài giây, người phụ nữ đang dừng xe đạp bên đường bị một chiếc xe máy tự chế tông văng xuống mặt đường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại, trong đó hành động của người điều khiển phương tiện sau va chạm đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống giao thông xảy ra vào sáng 28/7, thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 5h43 sáng 28/7, đoạn đường vắng người qua lại. Một người phụ nữ điều khiển xe đạp đang dừng sát mép đường chỉnh lại đồ đạc trong giỏ xe.





Đúng lúc này, một xe máy tự chế đang lưu thông trên đường với tốc độ cao bất ngờ lao đến từ phía sau húc văng người phụ nữ đi xe đạp. Cú tông mạnh khiến cả người và phương tiện ngã xuống mặt đường. Sau cú va chạm, chiếc xe đạp đổ ngay sát khu vực vạch qua đường, trong khi người điều khiển xe máy cũng ngã xuống đường.

Điều khiến nhiều người bức xúc là theo diễn biến trong clip, sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển xe máy tự chế chỉ dựng lại phương tiện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà không có động thái ở lại kiểm tra hay hỗ trợ người phụ nữ đang nằm dưới đường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh gần đó ghi lại. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành động của người điều khiển xe máy tự chế. Không ít ý kiến cho rằng, bất kể nguyên nhân dẫn đến va chạm là gì, việc rời khỏi hiện trường khi nạn nhân vừa bị húc ngã là hành động thiếu trách nhiệm và cần được lên án.

Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người phụ nữ sau vụ va chạm giao thông nói trên.

Dù chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu nhưng nhiều người dùng mạng cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh vụ việc, làm rõ diễn biến cũng như xử lý nghiêm nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.