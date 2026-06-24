Clip mới nhất của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh, phải cách nhau cả mét như người xa lạ

Thái độ của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh khiến cư dân mạng bàn tán.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh từ lâu đã trở thành cặp đôi được cư dân mạng "ngầm hiểu" mỗi khi nhắc đến. Mọi động thái liên quan đến cả hai đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là những khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện chung trong cùng một khung hình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh cùng có mặt tại một sự kiện. Điều khiến dân tình thích thú không nằm ở việc cả hai xuất hiện cạnh nhau, mà là cách họ di chuyển "như không quen biết".

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện cùng nhau

Trong đoạn video được team qua đường ghi lại, Hoàng Thuỳ Linh đi cùng một nhóm người ở phía trước, trong khi Đen Vâu di chuyển song song. Nam rapper liên tục giữ vị trí tách biệt và không có bất kỳ tương tác nào với Hoàng Thuỳ Linh trước ống kính. Nhưng trong tích tắc, cư dân mạng vẫn phát hiện ánh mắt mà Đen Vâu hướng về "nửa kia".

Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét rằng đây có lẽ là một trong những màn "né spotlight" quen thuộc nhất của showbiz Việt. Thậm chí có người còn đùa rằng khoảng cách giữa Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trong clip đủ để "thêm vài người nữa đi lọt".

Tuy nhiên, chính sự giữ khoảng cách này lại càng khiến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi. Bởi lẽ, sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm, công chúng gần như đã quá quen với việc cả hai luôn hạn chế xuất hiện cạnh nhau ở những nơi đông người hoặc sự kiện công khai.

Cả hai duy trì khoảng cách khi di chuyển khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt

Từ năm 2023 đến nay, mạng xã hội liên tục rộ lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh từ chuyện đính hôn cho đến nghi vấn đã về chung một nhà.

Tháng 9 năm ngoái, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từng khiến dân tình xôn xao khi cùng xuất hiện trong buổi gặp gỡ hội bạn thân do MC Vân Hugo chia sẻ. Trong bức ảnh tập thể, cả hai đứng sát cạnh nhau, tương tác đầy thoải mái. Hoàng Thùy Linh để lộ biểu cảm rạng rỡ, trong khi Đen Vâu cũng cười tươi, tạo cảm giác thân thiết khiến nhiều cư dân mạng nhận xét khung hình chẳng khác nào ảnh chụp của một cặp đôi.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trong bữa tiệc riêng tư với bạn bè

Đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt trong một chương trình chào năm mới. Khác với những lần trước chỉ đăng tải ảnh riêng lẻ, Hoàng Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường lẫn trên sân khấu có sự xuất hiện của Đen Vâu.

Trong những bức hình được đăng tải, Hoàng Thùy Linh dịu dàng trong tà áo dài cách tân, còn Đen Vâu lịch lãm với trang phục tông trầm. Cả hai thoải mái đứng cạnh nhau, liên tục xuất hiện trong cùng khung hình và có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên. Đặc biệt, một số bức ảnh ghi lại cảnh cả hai cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nở nụ cười tươi tắn khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Không chỉ dừng lại ở loạt hình ảnh chung hiếm hoi, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả là dòng chú thích ngắn gọn mà Hoàng Thùy Linh đính kèm: "Vị Nhà" cùng biểu tượng trái tim. Chỉ với hai từ ngắn ngủi nhưng đủ làm dấy lên hàng loạt suy đoán, khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang ngầm gửi gắm thông điệp đặc biệt liên quan đến mối quan hệ với Đen Vâu.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh không công khai nhưng ai cũng hiểu

Dù liên tục trở thành tâm điểm của những đồn đoán tình cảm, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vẫn giữ nguyên cách ứng xử quen thuộc: không xác nhận nhưng cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai ngày càng xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, từ các sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình cho đến những sự kiện có sự góp mặt của bạn bè thân thiết. Không chỉ chung khung hình, cặp đôi còn nhiều lần để lộ những tương tác tự nhiên, thoải mái và đầy sự quan tâm dành cho đối phương.

hính những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành "manh mối" khiến cư dân mạng càng thêm chắc mẩm rằng giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Bởi lẽ, dù chưa có bất kỳ lời xác nhận chính thức nào, cách cả hai đồng hành và xuất hiện cạnh nhau trong thời gian dài đã phần nào nói lên nhiều điều hơn mọi lời giải thích.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh liên tục cùng xuất hiện ở nhiều sự kiện

Những khoảnh khắc chung khung hình của cả hai hơn cả một lời công khai

Ảnh: Tổng hợp