Clip em bé 1 tuổi ăn khỏe như Thánh Gióng thu hút 10 triệu lượt xem

Clip em bé ăn ngoan hết bát cháo to khiến dân mạng không khỏi ngợi khen. (Nguồn: @anhanh910)

Trong đoạn clip được dân mạng lan truyền mạnh trên TikTok, bé gái khoảng 1 tuổi ngồi trên ghế để mẹ xúc cháo cho ăn. Trong suốt thời gian ăn hết bát cháo khổng lồ, bé tập trung hoàn toàn cho hoạt động này, liên tục ngửa cổ, há miệng đón thìa cháo và nuốt ngon lành, tư thế gần như không hề thay đổi, càng không có chuyện quấy khóc, làm nũng mẹ hay nhìn ngó xung quanh.

Clip 34 giây với dòng mô tả ngắn ngủi “Ăn ngon ngủ ngoan là thấy vui trong lòng” thu hút 9,8 triệu lượt xem, 321 nghìn lượt yêu thích, 10 nghìn lượt chia sẻ và hơn 9,2 nghìn bình luận.

Cư dân mạng mê mệt vẻ bầu bĩnh đáng yêu và sự ngoan ngoãn của em bé : "Xin vía có con tròn, ngoan, xinh yêu như em bé này nhé. Trông em ăn mà cưng quá đi thôi. Em bé không khác 'Thánh Gióng' khi còn xíu xiu mà ăn hết được cái tô bự hơn mặt cô luôn. Vài bữa bé biết nói chuyện lại đòi ngựa sắt và giáp sắt mất mẹ nó ơi".

"Bé gái ăn giỏi, hai má phúng phính ửng hồng đáng yêu quá thể. Năm nay, em đã 17 tuổi mà chắc cũng không ăn hết nổi bát cháo đấy mất."; "Mình 25 tuổi mà cũng thể ăn hết cái bát tô đó được. Bé ăn hết được nhanh chóng vậy thì phải gọi đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới"...

"Nhiều bé còn khó ăn, dụ mãi mới hết được xíu. Em bé này quá là siêu luôn. Mình nhìn như này thấy mà ham. Chúc em bé mau ăn chóng lớn, xinh đẹp đáng yêu"; "Trong khi bao nhiêu bà mẹ khác đánh vật với em bé biếng ăn, nhìn bé này mà thèm, bảo sao clip hot quá trời"...

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, một số ý kiến cho rằng mẹ chỉ nên cho bé ăn vừa đủ , tránh ăn quá nhiều gây đau bao tử, khó tiêu hay béo phì: "Trộm vía bé bụ bẫm đáng yêu. Thật ra không phải đợi bé no mới ngưng đâu, bản thân mình thấy đút quá nhiều thì ngưng được rồi. Đường ruột của bé còn yếu, sợ ăn nhiều quá sẽ khó tiêu, các mẹ thấy bé nhà ăn đủ rồi thì ngưng nha, không nên cố ạ".

"Mẹ cũng nên quan tâm chế độ ăn cân bằng, dễ tiêu với em bé kháu ăn như vậy. Nhiều em hồi nhỏ ăn nhiều xong đến lúc được đà thèm ăn, tới lúc ăn ít không chịu được. Đến tuổi dậy thì lại bắt giảm thì cũng cực. Nhà mình nhiều người mập nên cũng chia sẻ với mọi người chút kinh nghiệm".

Đặng Thảo chia sẻ: "Theo mình nên cho con ăn đúng độ tuổi của con. Ăn nhiều quá cũng không tốt, giãn hết bao tử của em bé. Có lần, mình đi khám cho con, bác sĩ kêu không nên cho con ăn quá 200ml/bữa. Chỉ cần ăn đủ, cân bằng chất dinh dưỡng là được rồi. Ăn nhiều quá sợ con khó tiêu".

Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ chia sẻ về chuyện con mình biếng ăn và muốn được tư vấn. "Hiện tại bé nhà mình 15 tháng mà chỉ nặng 8kg. Bé rất biếng ăn. Thậm chí 4 tháng gần đây, bé không tăng cân nào. Đi khám thì trộm vía bác sĩ bảo vẫn khỏe mạnh chỉ là hơi thiếu chất. Mình khổ sở tìm đủ mọi cách từ ăn cháo, sang cơm, sang bột dinh dưỡng... rồi lên các hội nhóm học mẹo mà vẫn bất lực", Dương Nguyễn viết.

Kim Ngọc bày tỏ: "Trông em bé trong clip ăn mà thèm ghê. Con mình thì chỉ ăn trái cây, ăn bánh, ăn quà vặt, trừ cơm cháo ra thì cái gì cũng ăn. Mình cũng thử mẹo để bỏ bữa mà con thà đói chứ quyết không ăn cháo, ăn cơm. Từ 8 tháng đến giờ gần 16 tháng, con vẫn từ chối ăn bữa chính chỉ ăn vặt thôi".

Không ít cư dân mạng đưa ra lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm để khắc phục thói lười ăn ở trẻ nhỏ.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của người mẹ, em bé trong đoạn clip có tên là Sữa, gần 1 tuổi. Ngoài sữa mẹ, bé rất khoái ăn cháo và cơm. Lúc đầu, bé chỉ ăn từng thìa nhỏ nhưng giờ đã có thể ăn hết cả bát cháo lớn.



