Clip cũ của Á hậu Phương Nhi sau bữa tối bất ngờ được chia sẻ trở lại

Khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi xuất hiện xinh đẹp qua camera thường gây chú ý.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi vui vẻ ra về sau dùng bữa tối tại một nhà hàng bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Chỉ dài vài giây nhưng đoạn video nhanh chóng thu hút gần 300 nghìn lượt lượt xem, bởi đã khá lâu công chúng không còn nhìn thấy Phương Nhi xuất hiện qua camera thường như thế này.

Trong clip, nàng Á hậu diện áo thun trắng đơn giản, búi tóc gọn gàng và gần như không trang điểm cầu kỳ. Khi phát hiện có người đang gọi tên mình, Phương Nhi chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay che mặt đầy ngượng ngùng rồi nhanh chóng bước đi. Chính biểu cảm e thẹn cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc đã khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng Phương Nhi vẫn giữ được visual trong trẻo từng giúp cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng nhan sắc Việt.

Việc đoạn clip bất ngờ "viral" cũng khiến nhiều người lầm tưởng đây là màn tái xuất của Phương Nhi sau thời gian dài ở ẩn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn video đang được lan truyền không phải là hình ảnh mới. Đây thực chất là khoảnh khắc đã được ghi lại từ khá lâu trong quá khứ và được một tài khoản mạng đăng lại trong những ngày gần đây. Sau khi lui về cuộc sống riêng, Phương Nhi gần như không cập nhật hoạt động cá nhân. Các tài khoản mạng xã hội từng có hàng trăm nghìn người theo dõi cũng lần lượt được khóa hoặc ẩn.

Clip: Khoảnh khắc Phương Nhi lộ diện qua camera thường gây sốt vì quá xinh (Nguồn: @gyewz.8)

Phương Nhi thân thiện vẫy chào khi có người gọi tên mình

Tình hình của Á hậu Phương Nhi

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của làng nhan sắc Việt. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng thần thái nhẹ nhàng, cô liên tục được khán giả ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình nổi bật, Phương Nhi còn xây dựng hình ảnh sạch, nói không với scandal và hiếm khi vướng ồn ào đời tư. Chính vì thế, nhiều người từng kỳ vọng cô sẽ là một trong những nàng hậu có sức bật mạnh mẽ nhất sau đăng quang.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phương Nhi lại khiến công chúng bất ngờ khi lựa chọn bước sang một chương mới của cuộc đời. Sau lễ ăn hỏi rồi hôn lễ với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nàng hậu gần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí. Dù đám cưới được tổ chức trong không gian sang trọng và nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng, Phương Nhi vẫn giữ đúng phong cách vốn có: kín tiếng, hạn chế xuất hiện và gần như không chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Phương Nhi từng chăm chỉ hoạt động showbiz, được công chúng yêu mến

Kể từ khi trở thành con dâu của một trong những gia đình doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam, Phương Nhi lựa chọn cuộc sống hoàn toàn khác so với thời còn hoạt động showbiz. Trong khi nhiều nghệ sĩ vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hay cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội, nàng Á hậu lại gần như "im hơi lặng tiếng". Cô không đăng tải hình ảnh bên chồng, không kể về cuộc sống làm dâu hào môn, cũng không để lộ những câu chuyện riêng tư. Chính sự kín đáo ấy càng khiến cuộc sống hiện tại của Phương Nhi trở thành điều khiến công chúng tò mò.

Điều đặc biệt là dù gần như "ở ẩn", sức hút của Phương Nhi vẫn chưa hề giảm nhiệt. Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ qua vài bức ảnh đời thường hay một đoạn clip ngắn được chia sẻ lại, nàng hậu đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Qua những lần hiếm hoi lộ diện, Phương Nhi vẫn trung thành với hình ảnh dịu dàng, thanh lịch và kín đáo. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét thần thái của cô đã có nhiều thay đổi, trở nên điềm tĩnh, chững chạc và trưởng thành hơn so với cô gái mới ngoài đôi mươi ngày nào. Với không ít khán giả, đó cũng là dấu hiệu cho thấy Phương Nhi đang tận hưởng một giai đoạn sống mới, nơi hạnh phúc cá nhân và gia đình được đặt lên trên ánh hào quang của showbiz.

Hiện tại, Phương Nhi đã khoá hoặc ẩn các tài khoản MXH để lui về ở ẩn

Ảnh: FBNV