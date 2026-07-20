Clip bố chơi đàn, mẹ thổi saxophone mừng sinh nhật con đi xa về gây xúc động

Để mừng sinh nhật con trai đi làm xa về, bố mẹ tập chơi đàn organ và kèn saxophone, màn biểu diễn cây nhà lá vườn ấm áp và đáng yêu này khiến dân mạng "tan chảy".

Clip bố mẹ tặng quà sinh nhật độc đáo cho con trai khiến dân mạng trầm trồ. (Nguồn: @hoatihon1111)

Clip ngắn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội cho thấy chương trình sinh nhật đầy bất ngờ mà cả gia đình chuẩn bị để đón chàng trai đi làm xa trở về. Chờ trong phòng khách với trạng thái sẵn sàng là người mẹ ôm cây kèn saxophone và người cha ngồi trước cây đàn organ; trông họ như đang cố nén sự hồi hộp. Khoảnh khắc cửa mở ra và nhân vật chính bước vào, mẹ anh nở nụ cười tươi rói; hai “cụ thân sinh” bắt đầu màn song tấu.

Chàng trai tháo khẩu trang để lộ gương mặt vừa sửng sốt vừa hạnh phúc. Và một bất ngờ nữa xuất hiện khi người chị “nấp” sẵn gần đó tiến lại với chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến. Lời chúc sinh nhật được nói ra trong tiếng nhạc du dương, chàng trai liên tục gãi đầu, cười ngượng nghịu. Điểm nhấn của clip là khi người mẹ dừng thổi kèn, tiến lại gần và ôm con trai.

Người chị gái chú thích khi đăng tải clip: “Ý tưởng đón sinh nhật người em trai xa nhà khiến nhân vật chính chỉ biết ôm đầu vì quá xúc động. Cảm ơn bố mẹ U60 đã tập ngày đêm và ‘song kiếm hợp bích’ ra đc tác phẩm này”.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Cư dân mân mạng tấm tắc khen món quà sinh nhật tuyệt vời của hai bậc phụ huynh: “ Hai bác thực sự rất có tâm khi tặng con trai món quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Những giai điệu này thực sự vô giá, chúc bạn có một tuổi mới rực rỡ và hạnh phúc bên gia đình”...

Món quà sinh nhật vừa tình cảm vừa nghệ thuật khiến nhiều cư dân mạng ao ước. (Ảnh chụp màn hình)

“Bác gái thổi kèn saxophone dù mới tập nhưng thể hiện nỗ lực rất nhiều. Bác trai đệm đàn khéo léo, tạo nên sự phối hợp như ban nhạc thực thụ”; “Không cần quá cầu kỳ sang chảnh, hạnh phúc gói gọn trong những khoảnh khắc giản dị mà đong đầy yêu thương thế này”; “Hai bác mải mê biểu diễn, còn bạn nam đứng gãi đầu ngượng ngùng tạo nên khung cảnh thật sự ấm áp. Sự kiên trì và tâm huyết của hai bác chắc chắn sẽ khiến con trai nhớ mãi sinh nhật năm nay”...

Đình Tuấn khen ngợi sự nhịp nhàng của các thành viên trong gia đình: “ Gia đình này đáng yêu thật. Nhà người ta sinh nhật mở loa Bluetooth, nhà này chơi luôn nhạc sống. Mẹ còn thổi saxophone rất có tâm, bố đánh organ cực nhập vai, chị gái bưng bánh đúng thời điểm. Còn cậu con trai thì diễn nét ngượng tự nhiên đến mức ai xem cũng thấy mình trong đó. Đây là kiểu ngại không biết giấu mặt vào đâu nhưng vẫn hạnh phúc”.

Khánh An nhận xét, chương trình sinh nhật thân mật này đáng ao ước hơn nhiều bữa tiệc tại nhà hàng sang trọng: “Đi nhà hàng thì có thể gọi bò Wagyu, tôm hùm, buffet hải sản... nhưng có một món không thực đơn nào bán là cảm giác mở cửa ra thấy cả nhà đang chờ mình. Món này không có giá niêm yết vì phải tích cóp bằng mấy chục năm yêu thương. Đúng là bữa tiệc phải khiến con trai phải ngượng đỏ mặt thì mới đủ đầm ấm”.

Hiếu Giang đồng quan điểm: “ Tưởng tượng 20 năm nữa, anh ấy có con rồi kể lại rằng hồi bố bằng tuổi con, bà nội mang saxophone ra thổi, ông nội đánh organ, cô thì bê bánh, còn bố đứng như trời trồng vì ngượng. Đó là những kỷ niệm càng kể càng vui, càng già càng thấy quý. Có khi ăn gì chẳng ai nhớ, nhưng sự ngượng ngùng lại theo cả chục năm”.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ kỷ niệm của gia đình mình. Linh Đan viết “Nhà mình thì không chơi được nhiều nhạc cụ như nhà bạn, nên bố mẹ ở nhà là cứ karaoke mà tặng. Mỗi dịp sinh nhật, hai cụ lấy cớ mừng con mà song ca với nhau phải 3 tiếng, khiến con cháu ở dưới cứ chờ mãi mà không được hát cùng”.

Hà Trang bộc bạch: “Xem clip này tự nhiên nhớ sinh nhật hồi nhỏ của mình. Nhà chẳng có điều kiện chỉ có cái bánh kem bé xíu, cả nhà đứng quanh cái bàn rồi hát chúc mừng. Bố thì hát sai nhạc, mẹ cười suốt, anh chị tranh nhau thổi nến hộ. Lúc đó, tôi thấy tủi thân vì chẳng hoành tráng như bạn bè. Giờ lớn lên đi xa rồi mới thấy, hóa ra cả nhà bên nhau mới đáng quý nhất”.