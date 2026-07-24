Chuyện những hộp sữa vị đánh cắp đến sự bào mòn của lòng tin: Khi đến trường cô giáo chưa chắc đã như "mẹ hiền"

Sự tàn nhẫn ở đây không nằm ở giá trị một vài hộp sữa vài chục ngàn đồng. Nó nằm ở chỗ: Họ chấp nhận để một đứa trẻ chịu đói, chịu hụt hẫng và sợ hãi suốt cả ngày dài chỉ để thu vén chút lợi ích cá nhân.

Lướt Facebook mấy ngày nay, đọc được bài phốt về vụ cô giáo mầm non gom sữa của học sinh đem bán, rồi đọc tiếp chia sẻ của 1 người mẹ mà thật sự cảm giác tức giận sôi sục không ngừng, ngực chèn ép đến nghẹn thở. Nhìn mấy hình ảnh thùng sữa đủ loại xếp la liệt dưới sàn rao bán công khai trên mạng, rồi quay sang nhìn con mình đang ngủ ngoan, tự nhiên nước mắt cứ chực trào ra. Thương mấy đứa nhỏ đứt ruột, và thấy giận cái sự nhẫn tâm của những con người mang danh "mẹ hiền".

Khi phần ăn của con trở thành hàng hóa

Làm mẹ rồi mới hiểu, mỗi buổi sáng xách cái balo nho nhỏ gửi con cho nhà trường, phụ huynh chúng mình gói gém vào đó bao nhiêu là tâm tư. Hộp sữa, cái bánh, xấp tã... không chỉ đơn thuần là dinh dưỡng hay vật dụng sinh hoạt. Đó là sự chăm chút, là tình yêu thương, là nỗi lo con ở lớp bị đói, bị khát mà cha mẹ gửi gắm theo. Vậy mà có những người, ngày ngày vẫn mỉm cười đón con từ tay mẹ, nhưng sau lưng lại thản nhiên rút ruột từng hộp sữa của trẻ rồi bán kiếm vài đồng lời bẩn.

Đọc đoạn chia sẻ của mẹ H.Y mà xót xa vô cùng. Một đứa trẻ mới mầm non, chiều nào về nhà cũng khóc nức nở, vừa bới tung balo vừa hỏi "Sữa của con đâu mất rồi mẹ?" . Đứa trẻ ấy vốn dĩ rất ngoan, trung thực đến mức cho 3 viên kẹo là ăn đúng 3 viên, thèm lắm cũng chỉ xin thêm chứ chẳng bao giờ biết ăn vụng hay nói dối. Vậy mà tiếng kêu cứu ngây thơ của con ban đầu lại bị nghi ngờ hoặc lướt qua. Đến khi mẹ hỏi thì cô giáo trả lời quanh co, né tránh, vì cô thừa biết phụ huynh đi làm cả ngày làm sao mà ngồi canh camera 24/7 để kiểm chứng được?

Sự tàn nhẫn ở đây không nằm ở giá trị một vài hộp sữa vài mươi ngàn đồng. Nó nằm ở chỗ: Họ chấp nhận để một đứa trẻ chịu đói, chịu hụt hẫng và sợ hãi suốt cả ngày dài chỉ để thu vén chút lợi ích cá nhân. Đứa trẻ bị tước đoạt đi phần ăn vốn thuộc về mình, lại còn phải gánh chịu sự ấm ức khi không biết giải thích làm sao với bố mẹ ngoài những giọt nước mắt mỗi chiều tan học.

Chiếc bẫy thao túng và sự bất lực của những người làm mẹ

Cái đáng sợ nhất trong những vụ việc như thế này là sự thao túng tâm lý tinh vi. Mầm non là lứa tuổi mà trẻ chưa biết diễn đạt tròn vành rõ chữ, chưa biết kể lại toàn bộ sự việc ở lớp một cách chi tiết. Mọi chuyện xảy ra sau cánh cửa lớp học gần như là một "hộp đen". Các cô biết rõ điểm yếu này của phụ huynh, biết cha mẹ luôn mang tâm lý "chắc con chưa quen lớp nên hay khóc" , "chắc con nhõng nhẽo" , nên cứ thế thản nhiên qua mặt.

Và cay đắng thay, phản ứng chung của hầu hết các bà mẹ chúng mình khi gặp chuyện này lại là: Chọn cách im lặng chuyển trường ngay lập tức.

Mẹ H.Y nói chị hối hận vì lúc đó không làm tới cùng, không đi tìm bằng chứng. Nhưng đặt vào vị trí của bất kỳ người mẹ nào lúc ấy, ai mà chẳng xử lý như vậy? Nhìn con đi học về ngày nào cũng hoảng sợ, bảo cô cấu con, cô không yêu con, tâm lý người làm mẹ lúc đó chỉ có duy nhất một điều: Phải rút con ra khỏi "đầm lầy" đó ngay lập tức để bảo vệ con. Chúng mình không đủ tâm trí, không đủ thời gian và cũng chẳng đủ nhẫn tâm để đẩy con tiếp tục đi học ở đó chỉ nhằm "rình" bắt bằng chứng.

Nhưng chính cái sự tặc lưỡi bỏ qua ấy, chính sự rút lui trong im lặng của phụ huynh lại vô tình tạo điều kiện cho cái ác tiếp tục hoành hành. Những con sâu làm rầu nồi sâu ấy sau khi đẩy được một đứa trẻ "rắc rối" đi, lại tiếp tục thu vén, bớt xé trên phần ăn của những đứa trẻ tiếp theo. Lòng tin của cha mẹ cứ thế bị bào mòn, tổn thương của con thì ở lại, còn kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ sau tấm bình phong "cô giáo như mẹ hiền".

Nếu không yêu trẻ, xin hãy buông tha cho hai từ "mầm non"

Ai cũng biết nghề giáo viên mầm non vất vả và áp lực. Lương bổng đôi khi chưa tương xứng với mồ hôi, công sức mà các cô bỏ ra từ sáng sớm đến chiều tối. Phụ huynh đa số đều hiểu, luôn chủ động chia sẻ, quà cáp, biếu xỏ ngày lễ ngày tết để mong cô để mắt, yêu thương con mình hơn một chút. Nhưng áp lực công việc hay thu nhập thấp chưa bao giờ và không bao giờ là cái cớ biện minh cho hành vi trộm cắp, bớt xé phần ăn của trẻ em!

Đồng tiền kiếm được từ việc tước đoạt hộp sữa trên tay một đứa trẻ đói béo gì đâu? Cầm những đồng tiền ấy mua đồ cho con mình, ăn vào bụng mình, liệu các cô có thấy cắn rứt lương tâm? Môi trường mầm non là nơi gieo những mầm mống đầu tiên về đạo đức và nhân cách cho một con người. Một người đến cái ăn của trẻ thơ còn tâm ngòm muốn trục lợi thì lấy đâu ra nhân cách để dạy dỗ ai?

"Giờ đây, cầm tiền đi tìm một ngôi trường tử tế, một người thầy có tâm cho con mà cảm giác giống như mò kim đáy bể. Cứ mỗi vụ việc vỡ lở, niềm tin mỏng manh của những người làm mẹ lại bị giáng thêm một đòn chí mạng."

Gửi những ai đang và sẽ bước chân vào ngành giáo dục mầm non: Nếu cảm thấy công việc này quá cực nhọc, nếu cảm thấy không đủ kiên nhẫn và lòng thương yêu để nhìn một đứa trẻ như con cháu trong nhà, xin hãy rời đi và tìm một công việc khác! Xin đừng biến trường học thành nơi kinh doanh thương hại, và đừng biến sự ngây thơ của trẻ nhỏ thành công cụ kiếm tiền bẩn thỉu. Đã không yêu trẻ, xin đừng làm giáo viên mầm non!