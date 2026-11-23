Không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, 4 loại cây này còn được chuyên gia phong thủy đánh giá cao nhờ ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng.

Trồng cây xanh trong phòng khách hay ban công là thói quen của nhiều gia đình. Bên cạnh giá trị trang trí, một số loại cây còn được yêu thích bởi những ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

Theo Health 2.0, chuyên trang sức khỏe và đời sống của Đài truyền hình TVBS (Đài Loan, Trung Quốc), chuyên gia phong thủy Yang Dengke đã giới thiệu 4 loại cây được cho là mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, thích hợp bố trí trong phòng khách hoặc ban công.

4 loại cây nên trồng trong phòng khách, ban công theo phong thủy

Theo chuyên gia Yang Dengke, những loại cây có màu xanh tươi tốt hoặc lá hình tròn thường được đánh giá cao trong phong thủy. Chúng tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và những điều tốt lành.

1. Cây phát lộc (trúc phú quý)

Cây phát lộc (Ảnh minh họa)

Cây phát lộc là một trong 4 loại cây được chuyên gia khuyến khích trồng trong nhà.

Trong quan niệm phong thủy, loại cây này mang ý nghĩa cát tường, thịnh vượng. Đặc biệt, hình ảnh những thân cây vươn thẳng lên trên còn gắn với mong muốn không ngừng phát triển, thăng tiến trong công việc và cuộc sống.

Vì vậy, cây phát lộc thường được lựa chọn làm cây cảnh trang trí trong không gian sống với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp.

2. Cây kim ngân

Cây kim ngân (Ảnh minh họa)

Cây kim ngân còn được gọi là cây chiêu tài. Ngay từ tên gọi, cây đã gắn với ý nghĩa thu hút tài lộc và sự giàu có.

Theo quan niệm phong thủy, việc đặt những loại cây mang ý nghĩa chiêu tài trong phòng khách thể hiện mong muốn gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống sung túc.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, cây kim ngân còn được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian nội thất.

3. Cây đinh lăng lá vằn

Đinh lăng lá vằn (Ảnh minh họa)

Đinh lăng lá vằn còn được gọi là đinh lăng viền bạc, đinh lăng trổ. Loại cây này cũng nằm trong danh sách được chuyên gia Yang Dengke đề xuất. Cây gắn với những mong ước quen thuộc trong văn hóa Á Đông, bao gồm cuộc sống may mắn, sung túc và nhiều điều tốt lành.

Theo quan niệm phong thủy được chuyên gia đề cập, những loại cây xanh hoặc có lá tròn như vậy được xem là lựa chọn mang ý nghĩa cát tường khi bố trí trong nhà.

4. Cây phúc mộc

Cây phúc mộc (Ảnh minh họa)

Loại cây cuối cùng được chuyên gia nhắc đến là phúc mộc, có tên khoa học Garcinia subelliptica.

Trong quan niệm phong thủy, phúc mộc cũng nằm trong nhóm cây xanh tượng trưng cho may mắn và sự thịnh vượng. Đây là loại cây thân gỗ, có thể phát triển khá lớn. Vì vậy, nếu muốn trồng trong chậu tại nhà, cần cân nhắc diện tích và không gian phát triển của cây.

Cũng như ba loại cây trên, giá trị phong thủy của phúc mộc chủ yếu gắn với ý nghĩa biểu tượng, không phải khả năng tạo ra tài lộc đã được khoa học chứng minh.

Ngoài trồng cây, nên bố trí phòng khách thế nào để thu hút may mắn?

Theo chuyên gia Yang Dengke, bên cạnh việc lựa chọn cây xanh, cách bố trí phòng khách cũng được coi trọng trong phong thủy. Ông cho rằng góc chéo đối diện cửa ra vào phòng khách là vị trí tụ tài, nên được giữ sạch sẽ, sáng sủa và tránh chất đống đồ đạc.

Chuyên gia cũng khuyên không nên đặt loa, thiết bị gây tiếng ồn hoặc biến vị trí này thành lối đi thường xuyên.

Về màu sắc, ông ưu tiên những gam màu ấm hoặc trung tính, đặc biệt là ánh sáng vàng ấm, bởi theo quan niệm ngũ hành, màu sắc này gắn với yếu tố Thổ, tượng trưng cho sự hỗ trợ tài vận.

Riêng trong năm 2026, chuyên gia cho rằng hướng Đông là vị trí liên quan đến tài lộc. Ông gợi ý có thể bố trí tiểu cảnh nước, vật phẩm phong thủy hoặc đồ trang trí mang ý nghĩa chiêu tài tại khu vực này.

Tuy nhiên, những quan niệm trên thuộc lĩnh vực phong thủy dân gian. Việc trồng cây hay thay đổi cách sắp xếp nội thất không đồng nghĩa chắc chắn mang lại may mắn hoặc cải thiện tài chính.

Điều thiết thực nhất khi lựa chọn cây cảnh vẫn là tạo không gian sống xanh mát, dễ chịu và phù hợp với điều kiện chăm sóc của từng gia đình.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)