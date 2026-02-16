Chuyên gia nói: Ăn thịt đông thế này mới không sợ tăng cân, tăng đường huyết!

Thịt đông là ''linh hồn'' của mâm cơm Tết truyền thống Việt Nam. Chúng mềm thơm, thanh vị, gợi nhớ hương xưa. Nhưng nhiều người lo ngại rằng ăn thịt đông dễ tăng cân, thậm chí dẫn tới rối loạn mỡ máu sau dịp Tết. Bài viết này sẽ tổng hợp những mẹo ăn thịt đông không sợ béo, chẳng lo rối loạn mỡ máu sau Tết, giúp bạn vừa tận hưởng vị Tết vừa bảo vệ sức khỏe.

Vì sao thịt đông dễ gây tích mỡ, tăng cân?

Theo PGS.TS Trần Đình Toán (nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), thịt đông thường được nấu từ nguyên liệu như chân giò, thịt mỡ, tai lợn… Đây là những phần chứa nhiều chất béo, đặc biệt là cholesterol xấu. Khi ăn quá nhiều hoặc kết hợp không phù hợp, lượng calo dư thừa dễ chuyển thành mỡ dự trữ, làm bạn tăng cân nhanh sau Tết và tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu nếu cơ thể không tiêu thụ được hiệu quả.

Do đó, ăn thịt đông mà không sợ tăng cân hay rối loạn mỡ máu thực sự cần có chiến lược đúng đắn. Bạn có thể thử các mẹo đơn giản dưới đây:

1. Ăn thịt đông kèm rau sống, đồ muối chua

Một trong những cách hiệu quả để ăn thịt đông không sợ béo là kết hợp với rau xanh và đồ muối chua như dưa chua, hành muối, kim chi. Những thực phẩm này không chỉ chống ngán mà còn kích thích tiêu hoá, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, từ đó giảm nguy cơ tích lũy chất béo trong cơ thể.

2. Ưu tiên trái cây ít đường sau bữa ăn

Sau khi ăn thịt đông, hãy tráng miệng bằng trái cây ít đường như táo, đu đủ, mận… Những loại trái cây này giàu chất xơ và vitamin C, có thể hỗ trợ hấp thu chất béo và protein dư thừa, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển hoá, giúp bạn giảm mỡ bụng và không sợ béo.

Đặc biệt, ăn trái cây sau bữa chính giúp hạn chế bạn quay lại “chén thêm”, điều thường khiến calo tăng vọt.

3. Tránh ăn kèm cơm trắng, bánh chưng

Khi ăn thịt đông, tuyệt đối hạn chế kết hợp với cơm trắng hoặc bánh chưng - 2 loại thực phẩm giàu tinh bột. Tinh bột và chất béo khi kết hợp sẽ làm tổng lượng calo bữa ăn tăng mạnh, khiến bạn khó kiểm soát cân nặng và dễ rơi vào tình trạng tích mỡ, tăng cân không kiểm soát.

Thay vào đó, bạn có thể ăn thịt đông cùng rau củ, salad hoặc súp nhẹ để bữa ăn cân bằng hơn.

4. Giảm khẩu phần, chia nhỏ bữa ăn

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả để không sợ béo là kiểm soát khẩu phần:

Lấy lượng thịt đông vừa đủ ăn, ưu tiên phần nạc hơn mỡ.

Ăn chia làm nhiều bữa nhỏ thay vì nạp một lượng lớn vào cùng lúc.

Việc chia nhỏ bữa giúp cơ thể tiêu hoá tốt hơn và giảm áp lực lên hệ tiêu hoá, đồng thời duy trì mức đường huyết ổn định. Đây là điều rất quan trọng để tránh rối loạn mỡ máu.

5. Uống đủ nước và vận động nhẹ sau ăn

Nước giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả hơn. Sau bữa thịt đông nên uống đủ nước và thực hiện vài động tác đi lại nhẹ nhàng. Điều này giúp kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tích cực, hỗ trợ chuyển hoá chất béo, từ đó giảm nguy cơ tăng cân và hỗ trợ ổn định chỉ số mỡ trong máu.

Những ai nên hạn chế ăn thịt đông?

Mặc dù thịt đông rất ngon và gắn với truyền thống, nhưng một số đối tượng nên hạn chế để tránh rối loạn mỡ máu và các vấn đề sức khỏe:

Người có tiền sử bệnh tim mạch

Người đã được chẩn đoán mỡ máu cao

Người thừa cân, béo phì

Người có rối loạn chuyển hoá

Với những người này, tốt nhất nên giảm lượng thịt đông, ưu tiên phần nạc ít mỡ hoặc thay thế bằng các món luộc, hấp ít chất béo hơn.

Ăn thịt đông thế nào để vẫn tròn vị Tết?

Bảo quản đúng cách: Thịt đông sau khi nấu nên để nguội rồi cho vào tủ lạnh, tránh để ngoài lâu gây hỏng thực phẩm.

Không dùng quá 5-7 ngày: Thịt để quá lâu dễ vi khuẩn phát triển, gây ngộ độc và ảnh hưởng tiêu hoá, dễ khiến bạn ăn nhiều hơn và tăng cân.

Kết hợp rau củ nấu chung: Khi nấu thịt đông, thêm cà rốt, nấm hương… là cách tăng chất xơ, giúp món ăn bớt ngán và bổ dưỡng hơn.

Thịt đông là món ngon không thể thiếu trong dịp Tết, nhưng nếu ăn không đúng cách sẽ dễ khiến bạn tăng cân và có nguy cơ rối loạn mỡ máu. Bằng những mẹo đơn giản trong chế biến và ăn uống như ăn kèm rau xanh, trái cây ít đường, tránh tinh bột, kiểm soát khẩu phần ăn và duy trì vận động nhẹ, bạn hoàn toàn có thể ăn thịt đông không sợ béo và vẫn giữ được sức khoẻ trong mùa Tết. Chúc bạn và gia đình có 1 cái Tết trọn vẹn và không lo hại sức khỏe!