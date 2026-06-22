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Chuyên gia Nga "quân sư" thói quen 30 giây trước khi đi giữa trời nắng nóng: Bảo vệ động cơ ô tô

Trang Ly
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Chuyên gia ô tô người Nga chỉ ra 4 cách bảo vệ động cơ ô tô khi di chuyển trong thời tiết nắng nóng.

Chuyên gia ô tô người Nga Vyacheslav Ashurkov cho biết, lái xe ô tô trong điều kiện giao thông đông đúc vào thời tiết nắng nóng bất thường là điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất đối với động cơ.

Tại sao kẹt xe lại nguy hiểm cho động cơ?

Nhiều người nghĩ rằng xe chạy càng nhanh thì động cơ càng vất vả. Thực ra ngược lại.

Động cơ thích nhất là được chạy ổn định, đều đặn - như lúc bạn đang bon bon trên đường cao tốc. Còn kẹt xe thì buộc xe phải liên tục dừng - đi - dừng - đi, mỗi lần nhấn ga nhích lên là một lần động cơ phải "gánh" một cú tải bột phát.

Ông Ashukov dùng một ví dụ rất dễ hình dung: Kiểu tải như vậy có thể được so sánh với việc khởi động động cơ vào mùa đông sau một đêm giá rét.

Hiểu một cách đơn giản, ngồi kẹt xe giữa trưa hè, mỗi lần nhích xe là động cơ của bạn đang phải chịu cú sốc giống hệt lúc nổ máy trong giá rét - không phải một lần, mà hàng chục, thậm chí hàng trăm lần liên tiếp trong cùng một hành trình.

Đi ô tô dưới trời nắng nóng, người Nga đã tìm ra cách bảo vệ động cơ xe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chuyên gia Nga đưa giải pháp bảo vệ động cơ giữa trời nắng nóng

Nhiệt độ chuẩn hoạt động của động cơ là 90°C. Nếu kim nhiệt kế bắt đầu tăng, Ashurkov nhấn mạnh, cần thực hiện ngay một số biện pháp:

Đầu tiên: Tắt điều hòa ngay lập tức

Điều hòa đang "hút" thêm một lượng công suất khổng lồ từ động cơ vốn đã đang ngột ngạt. Tắt đi là ưu tiên đầu tiên.

Thứ hai: Mở toang tất cả cửa sổ
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Đừng để khoang lái biến thành cái lò hấp. Gió từ bên ngoài dù nóng cũng vẫn tốt hơn là không khí tù đọng bên trong.

Thứ ba: Vào lề, tắt máy nếu cần

Nếu ba bước trên vẫn không kéo kim nhiệt độ xuống, việc cần làm duy nhất là tấp vào lề đường, tắt máy, và để động cơ nghỉ ngơi tự hạ nhiệt. Không có chuyến đi nào đáng để đánh đổi với một cái động cơ bị "bể" giữa đường.

Thứ tư: Thao tác 30 giây

Chuyên gia Ashukov nhấn mạnh thêm một điều mà phần lớn tài xế hay bỏ qua: Trước mỗi chuyến đi, hãy mở nắp capo kiểm tra mức nước làm mát trong bình giãn nở.

Thao tác này mất chưa đến 30 giây. Nhưng nếu bỏ qua, và nước làm mát đang thiếu mà bạn không biết, thì chỉ cần một buổi kẹt xe giữa trời nắng là đủ để động cơ giảm tuổi thọ.

Chuyên gia này kết luận rằng nếu động cơ quá nóng, có thể dẫn đến những chi phí sửa chữa tốn kém.

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Tags

ô tô

nắng nóng

chuyên gia Nga

bảo vệ động cơ ô tô

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