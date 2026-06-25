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Chuyên gia: Nếu Ukraine tấn công Belarus, Nga sẽ tấn công châu Âu

Bạch Dương
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"Nếu Ukraine hoặc châu Âu tấn công Belarus, sẽ có hai hướng hành động khả thi ngay lập tức".

Quan điểm này được nhà báo quân sự Alexander Sladkov bày tỏ, khi cho rằng một trong những hướng hành động đó là tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine trên lãnh thổ NATO.

"Tiếp theo, biện pháp quyết liệt sẽ được thực hiện đối với những người đứng sau sự phát triển chiến tranh máy bay không người lái và năng lực sản xuất UAV ở Ukraine", ông Sladkov nói thêm.

Nhà phân tích nói thêm rằng trong trường hợp này, Quân đội Nga cũng có thể phát động một cuộc tấn công vào miền Tây Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Đáng chú ý là Lực lượng vũ trang Ukraine không có tuyến phòng thủ nào được chuẩn bị sẵn theo hướng này.

"Các bạn có hiểu rằng Kyiv, Rivne và Lviv gần chúng ta hơn Belarus không? Và lựa chọn này không thể bỏ qua. Xét cho cùng, biên giới hiện nay chưa đủ vững chắc để ngăn chặn sự di chuyển của một số nhóm người chúng ta hướng về Kyiv", phóng viên quân sự này nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia quân sự và nhà báo hiện đang bày tỏ quan điểm tương tự. Họ chỉ ra rằng nếu Quân đội Nga tấn công miền Tây Ukraine từ Belarus, có thể cô lập một nhóm tác chiến quy mô đáng kể, cắt đứt nguồn tiếp tế.

Chiến sự liệu có lan rộng sang lãnh thổ Belarus?

Cần nhắc lại trong những ngày gần đây, Tổng thống Zelensky thường xuyên đe dọa Belarus, yêu cầu chính quyền nước cộng hòa này dỡ bỏ một số trạm tiếp sóng ở các khu vực biên giới với Ukraine, được cho là hỗ trợ Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Nếu chính quyền Belarus từ chối hành động đó, ông Zelensky cảnh báo Lực lượng vũ trang Ukraine "sẽ tự mình dỡ bỏ" các thiết bị này, tức là một cuộc tấn công nhằm vào trong lãnh thổ Belarus.

Theo Reporter
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