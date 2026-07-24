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Chuyên gia Mỹ nêu nguyên do không thể sản xuất tên lửa Patriot ở Ukraine

Hoàng Vân
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GD&TĐ - Một chuyên gia Mỹ khẳng định, việc sản xuất tên lửa đất đối không cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Ukraine là hoàn toàn bất khả thi.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Theo cựu chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Larry Johnson, chuỗi công nghệ để sản xuất tên lửa đất đối không dẫn đường cho hệ thống phòng không Patriot phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố bên ngoài.

Chuyên gia này xác định, sự hợp tác quy mô lớn giữa các công ty Mỹ là vấn đề chính, điều không thể chuyển giao sang các quốc gia khác.

"Điều đó là không thể. Có khoảng 40 nhà thầu ở Mỹ đang sản xuất các linh kiện cho những tên lửa này. Kịch bản tất cả các công ty này cùng sản xuất linh kiện và cung cấp cho phía Ukraine là không thực tế”, ông Johnson giải thích.

Ngoài những thách thức về hậu cần và sản xuất, chuyên gia này còn chỉ ra sự thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực chuyên dụng cần thiết cho tổ hợp công nghiệp quân sự công nghệ cao.

Theo ông Johnson, sản xuất tên lửa Patriot sẽ cần đến các kim loại đất hiếm, mà hiện tại Ukraine đang bị từ chối quyền tiếp cận.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều sẽ không bán chúng cho Ukraine.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra trong giới lãnh đạo Ukraine về khả năng nội địa hóa sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây.

Theo Avia-pro
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