Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là thứ tốt nhất giúp hạ mỡ máu: Không phải rau xanh, Việt Nam có sẵn

Mỡ máu cao (hay còn gọi là rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol máu) là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra hàng loạt bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Khi lượng cholesterol trong máu tăng cao, chúng sẽ lắng đọng trong thành động mạch, hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Tình trạng này không chỉ dẫn đến cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim mà còn liên quan tới suy giảm trí nhớ và nhiều biến chứng khác. Việc bổ sung thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả.

Chuyên gia Mỹ đánh giá thực phẩm này giúp hạ mỡ máu hiệu quả

Thông thường khi nhắc đến các thực phẩm giúp hạ mỡ máu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến rau xanh. Tuy nhiên, chia sẻ trên chuyên trang ẩm thực và lối sống lành mạnh, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Roxana Ehsani đánh giá táo một trong những loại trái cây lành mạnh, là thực phẩm tốt nhất giúp hạ mỡ máu. Theo chuyên gia Roxana, trong táo chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú, có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Món sữa chua ăn kèm với táo và hạt óc chó.

1. Táo giàu chất xơ hòa tan

Một trong những lý do chính giúp táo được coi là “người bạn của trái tim” là nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan phong phú.

“Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol bằng cách liên kết với cholesterol và axit mật trong hệ tiêu hóa, ngăn chúng hấp thụ và thúc đẩy quá trình đào thải mỡ ra khỏi cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch Mỹ Michelle Routhenstein nói.

Không chỉ vậy, các chất xơ hòa tan pectin trong táo giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) và gián tiếp giúp kiểm soát cholesterol trong máu.

“SCFAs là hợp chất do vi khuẩn có lợi sản sinh, có thể làm giảm quá trình tổng hợp cholesterol ở gan, từ đó góp phần hạ cholesterol máu,” chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Syeda Farid cung cấp thông tin trên Eating Well.

Theo chuyên gia, một quả táo cỡ trung bình còn vỏ cung cấp khoảng 4g chất xơ, tương đương 15% nhu cầu hàng ngày. Nghiên cứu nhỏ cho thấy, những người có cholesterol cao ăn hai quả táo mỗi ngày đã giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL sau 8 tuần.

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, có tác dụng giúp hạ mỡ máu.

2. Hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú

Táo chứa nhiều polyphenol - hợp chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Theo chuyên gia Staci Gulbin, trong 100g táo chứa khoảng 110mg polyphenol.

Polyphenol giúp điều hòa lượng lipid trong cơ thể, giảm tổng hợp chất béo, hạn chế hấp thu cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng polyphenol giúp giảm stress oxy hóa, hạn chế viêm, ngăn mảng bám tích tụ trong thành động mạch, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

3. Táo chứa hợp chất phytosterol tự nhiên

Phytosterol là hợp chất thực vật có thể giúp giảm hấp thu cholesterol trong cơ thể.

“Trong 100g táo chứa khoảng 12-18mg phytosterol, có thể hỗ trợ giảm cholesterol khi kết hợp trong chế độ ăn lành mạnh”, chuyên gia Gulbin chia sẻ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu phytosterol giúp giảm rõ rệt cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL ở những người mắc mỡ máu cao.

Táo là loại trái cây phổ biến, có lợi cho sức khỏe.

Táo nằm trong nhóm trái cây phổ biến, được bày bán ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, táo được bày bán hầu hết ở khắp các chợ dân sinh, các siêu thị với giá cả phải chăng. Với hàm lượng chất xơ hòa tan, chất chống oxy hóa và phytosterol phong phú, táo là một trong những lựa chọn tốt nhất giúp hạ mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến khích nên ăn táo thường xuyên để giúp ngăn ngừa bệnh mỡ máu.