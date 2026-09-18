Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là loại cá tốt nhất thế giới, hơn cả cá hồi: Chợ Việt lúc nào cũng sẵn!

Loại cá này vừa có giá phải chăng, vừa đa dạng cách chế biến, giá trị dinh dưỡng thuộc top đầu. Tất cả những điều này khiến nó trở thành lựa chọn “tốt nhất”, theo chuyên gia.

Cá mòi: Loại cá "tốt nhất thế giới"

Cá là thực phẩm ít calo, giàu protein và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Hướng dẫn chế độ ăn dành cho người Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn hai khẩu phần hải sản (trong đó có cá) mỗi tuần, nhưng khoảng 90% người Mỹ không đạt được mục tiêu này.

Có rất nhiều lựa chọn nếu bạn muốn ăn hải sản nhiều hơn, tuy nhiên, có một loại cá đặc biệt giàu dinh dưỡng mà bạn nên cân nhắc thêm vào thực đơn của mình.

Đó chính là cá mòi!

Cá mòi rất quen với người Việt (Ảnh minh họa)

Trong một bài viết đăng trên Today.com, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty nói rằng cá mòi là loại cá tốt nhất trên thế giới để thêm vào chế độ ăn.

Vị chuyên gia giải thích: “Cá mòi đóng hộp là ngôi sao của thế giới hải sản, với giá cả phải chăng, bảo quản dễ dàng và giá trị dinh dưỡng cao, đó là lý do tại sao chúng giành được vị trí đứng đầu”.

Cá mòi là loại cá quen thuộc với người Việt Nam. Cá mòi sinh sống ở vùng biển và vùng nước lợ ở cửa sông, có nhiều nhất ở sông Hồng, sông Yên, sông Thu Bồn…

Tại nước ta, cá mòi thường được chế biến thành các món như cá mòi nấu canh rau sam, cá mòi chiên, kho nghệ, hay chả cá rán giòn... Trước đây, cá mòi có nhiều vô kể trong tự nhiên, tuy nhiên, giờ đây cá mòi thành đặc sản hiếm với giá khoảng 50.000 - 120.000 đồng/kg.

Cá mòi được chế biến thành vô vàn món ăn ngon (Ảnh minh họa)

Những lợi ích tuyệt vời khi ăn cá mòi

Liên quan tới lợi ích của cá mòi, chuyên gia Samatha giải thích: “Những loại cá nhỏ này chứa nhiều axit béo omega-3 có nguồn gốc từ biển, loại chất béo được biết đến với tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não, tim và trao đổi chất. Omega-3 cũng có thể bảo vệ chống lại chứng trầm cảm. Cá mòi đóng hộp có nhiều chất dinh dưỡng mạnh mẽ này hơn cả cá hồi”.

Theo chuyên trang y tế Web MD của Mỹ, một nghiên cứu của Harvard phát hiện ra rằng chỉ cần tiêu thụ một đến hai khẩu phần cá mòi mỗi tuần sẽ cung cấp đủ axit béo omega-3 để giảm hơn 33% nguy cơ mắc bệnh tim.

Gỏi cá mòi hấp dẫn, nhưng không nên ăn quá thường xuyên (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, kali, magiê và kẽm trong cá mòi có thể giúp hạ huyết áp, đồng thời cải thiện lipid máu. Bên cạnh lượng omega-3, cá mòi còn là một trong những nguồn canxi tốt nhất trong chế độ ăn. Chuyên gia Samantha viết: “Một hộp cá mòi cung cấp lượng canxi tương đương một cốc sữa. Cá mòi cũng rất giàu vitamin D tự nhiên, một chất dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ hấp thụ canxi mà còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và sức khỏe của xương”.

Hơn nữa, các loại cá, trong đó có cá mòi, rất tốt cho sức khỏe mắt. Có một số bằng chứng cho thấy axit béo omega-3 trong cá mòi và các loại thực phẩm khác có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt bao gồm thoái hóa điểm vàng. Nó cũng có thể giúp ích cho tình trạng khô mắt.

Loại cá này cũng có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người bị tiền tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim thấp hơn khi họ đưa cá mòi vào chế độ ăn uống của mình hai lần một tuần.

Cá mòi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, cá mòi có nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp giảm tình trạng viêm hoặc căng thẳng oxy hóa trong bệnh tim hoặc các tình trạng khác. Các chất dinh dưỡng có tác dụng này bao gồm canxi, kali, magiê, kẽm, sắt, taurine, arginine...

Chuyên gia Samantha lưu ý cá mòi có hương vị đậm đà nên bạn có thể cần điều chỉnh thói quen ăn uống của mình khi bổ sung loại cá này vào chế độ ăn. Nếu bạn mới ăn cá mòi, hãy thử kết hợp chúng vào các bữa ăn thay vì chỉ ăn riêng. Một số cách để thưởng thức cá mòi bao gồm:

- Nghiền cá mòi ra, trộn cùng quả bơ để làm sốt bánh mì

- Ăn cá mòi cùng mì ống, xào với tỏi và dầu ô liu

- Chiên cá mòi, kết hợp với chanh tươi và các loại thảo mộc để cân bằng hương vị.

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