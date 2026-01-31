Chuyên gia bất động sản nói thẳng: Có 4 loại cây cần tránh trồng trước nhà bằng mọi giá

Cây cối là một cách tuyệt vời để mang sức sống vào ngôi nhà của bạn. Một khu vườn xinh đẹp được che bóng bởi hàng cây, hay một ngôi nhà kiểu đồng quê phủ đầy dây leo hoa, luôn rất cuốn hút. Nhưng một số loại cây, dù trông rất đẹp, vẫn có thể trở thành cơn đau đầu tốn kém nếu bạn không cẩn thận.

Có những loại cây đơn giản là không đáng để trồng. Chúng có thể khiến bạn phải gánh chi phí sửa chữa vỉa hè bị nứt do rễ cây, tu bổ tường gạch, hay gặp khó khăn trong việc bán nhà vì hư hại. David Sampson, chuyên gia bất động sản tại HMO Mortgage Broker (London, Anh), cho biết các giao dịch mua bán có thể dễ dàng đổ bể chỉ vì những loại cây gây rắc rối. Ông nói: “Các hồ sơ vay thế chấp có thể bị chậm lại hoặc thậm chí bị từ chối hoàn toàn vì những loại cây có thể trở thành vấn đề cho bất động sản.”

“Khi nộp hồ sơ vay mua nhà, các bên cho vay sẽ xem xét mức độ rủi ro, và một số loại cây trong vườn có thể cần các biện pháp khắc phục tốn kém hoặc gây ra hư hại về kết cấu.”

Nếu muốn tránh những rắc rối này, tốt nhất bạn không nên trồng những loại cây này trước nhà.

Cây bách Leyland (Leyland cypress)

Những cây này phát triển cực kỳ nhanh và có thể cao tới 30–40 mét. Chúng cũng có hệ rễ rất rộng, có thể làm đất bị khô.

Nếu đất bị khô quá mức, ngôi nhà của bạn có thể dần dần bị lún và nền móng của công trình bị sụt xuống. Điều này khiến tường bị nứt, cửa ra vào và cửa sổ bị kẹt trong khung. Nếu bỏ mặc quá lâu, ngôi nhà có thể trở nên mất ổn định.

Cây tử đằng (wisteria)

Đây là một loài cây được ưa chuộng tại Anh. Dù những dây leo uốn lượn cùng hoa tím của tử đằng chắc chắn rất đẹp, nhưng nếu không được kiểm soát và chăm sóc đúng cách, nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Tử đằng có thể làm hỏng tường gạch, vữa xây, ngói lợp mái và thậm chí gây rắc rối cho hệ thống thoát nước.

Tử đằng cũng là một loại cây có thể làm tăng nguy cơ sụt lún quanh ngôi nhà. Nguyên nhân là do các thân gỗ của cây có thể len vào các vết nứt, theo thời gian sẽ cho nước thấm vào. Điều này dẫn đến tình trạng nấm mốc trong nhà.

Cây cỏ đuôi ngựa (horsetail)

Đây là một loài cây xâm lấn khác với bộ rễ sâu và rất bền, có thể gây ra nhiều vấn đề. Rễ của loài cây này cắm sâu xuống lòng đất và có thể xuyên qua gạch lát, bê tông nhựa.

Nó cũng có thể mọc bám vào hệ thống cống thoát nước và gây ra sự cố tại đó. Cây cỏ đuôi ngựa cực kỳ khó loại bỏ và thậm chí có thể mọc trở lại từ dưới lòng đất.

Cây thiên đường (Ailanthus altissima - Tree of Heaven)

Là loài cây có độc tính nhẹ, cây thiên đường có thể gây kích ứng da và trong những trường hợp hiếm gặp là viêm tim. Bên cạnh đó, loài cây này còn có thể gây hư hại cho ngôi nhà của bạn.

Cây thiên đường có hệ rễ hung hãn, có thể làm nứt móng nhà, hệ thống ống dẫn và phá vỡ vỉa hè. Loài cây này rất khó diệt trừ vì nó sinh trưởng bằng chồi rễ, cho phép các mầm cây mọc xa khỏi cây mẹ ban đầu.