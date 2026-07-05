Chuyên gia Anh: Chế độ ăn KHÔNG ĐƯỜNG không giúp giảm cân, không cẩn thận dễ rước bệnh vào người!

Nhiều người trẻ đang coi đường là "kẻ thù số 1" và tìm mọi cách cắt bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn để giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo đây là một sai lầm tai hại, chẳng những không giúp bạn thon gọn hơn mà còn tàn phá cơ thể âm thầm.

Nỗ lực tuyệt giao với đường thực chất là một quan niệm sai lầm phổ biến. Tiến sĩ Madusha Peiris chuyên gia nghiên cứu về giảm cân, dinh dưỡng hệ thần kinh ruột tại Anh khẳng định không phải tất cả các nguồn đường đều có hại.

Ảnh minh họa

Việc cố chấp loại bỏ 100% đường đồng nghĩa với việc bạn đang quay lưng với trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa. Từ góc độ sức khỏe đường ruột, tinh bột và đường tự nhiên là một phần không thể thiếu của một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng. Việc né tránh carbohydrate hay đường tự nhiên sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất nạp vào cơ thể.

Nghiên cứu bất ngờ: Cắt đường hoàn toàn không giúp giảm cân!

Để chứng minh việc nhịn ăn tinh bột và đường không có tác dụng giảm cân thần thánh như lời đồn, Tiến sĩ Madusha Peiris cùng nhóm nghiên cứu tại Anh đã tiến hành thí nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Kết quả cho thấy "chế độ ăn không đường" thực chất gây hại lớn cho sức khỏe đường ruột, kích hoạt viêm nhiễm và dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Cụ thể, ở chế độ ăn ít chất béo, nhóm không tiêu thụ đường sucrose xuất hiện hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như giảm khả năng dung nạp glucose, giảm độ nhạy cảm insulin và tăng viêm ruột. Khi thiếu đường sucrose, hệ vi sinh đường ruột bị bỏ đói, các hại khuẩn phát triển mạnh gây ra các phản ứng viêm nội mạc ruột.

Đáng chú ý, kết quả đo lường cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về cân nặng giữa nhóm có ăn đường và nhóm tuyệt thực đường. Việc cắt bỏ đường hoàn toàn rõ ràng không phải là chìa khóa vạn năng để giảm cân.

Cơ chế khoa học: Vì sao cơ thể vẫn cần đường để kiểm soát cân nặng?

Tiến sĩ Madusha Peiris giải thích, khi chúng ta tiêu thụ carbohydrate, cơ thể sẽ chuyển hóa chúng thành glucose và đưa vào máu. Quá trình này kích thích ruột tiết ra "tín hiệu no" để báo cho não bộ biết cơ thể đã nạp đủ năng lượng. Đồng thời, nó thúc đẩy giải phóng insulin để ổn định lượng đường trong máu và làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày.

Ảnh minh họa

Nếu bạn cắt hoàn toàn đường và carbohydrate, hệ thần kinh ruột sẽ bị tê liệt chức năng phát tín hiệu no tự nhiên. Trái tim và đại não liên tục rơi vào trạng thái báo động hoảng loạn vì thiếu năng lượng glucose cho các hoạt động cơ bản. Hệ quả là bạn sẽ luôn thấy thèm ăn, mệt mỏi, dễ dẫn đến tình trạng ăn bù, ăn quá nhiều ở các bữa kế tiếp.

Để hỗ trợ giảm cân an toàn, bạn bắt buộc phải ăn một chế độ giàu các chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm cả chất xơ, protein và carbohydrate lành mạnh. Việc loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này là không cần thiết, thậm chí còn làm sụt giảm năng lượng thể chất và làm tâm trạng tồi tệ đi.

Cái bẫy của thực phẩm "Sugar-free" và cẩm nang kiểm soát lượng đường chuẩn khoa học

Nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn các sản phẩm "Sugar-free" (không đường) hoặc đồ uống ăn kiêng sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo để thay thế. Tiến sĩ Peiris cảnh báo đây là cái bẫy nguy hiểm.

Một số chất tạo ngọt nhân tạo có độ ngọt gấp 200 lần đường tự nhiên. Khi lưỡi tiếp xúc với vị ngọt này, não bộ bị đánh lừa rằng sắp có calo nạp vào, nhưng thực tế đây lại là đường "rỗng". Sự hụt hẫng năng lượng này kích thích đại não phát ra tín hiệu ức chế ngược, ép bạn phải ăn vặt nhiều hơn để bù đắp.

Chìa khóa cốt lõi của việc giảm cân thành công là cắt giảm tổng lượng calo bằng việc hạn chế đồ ăn vặt đóng hộp, đồ uống có cồn và tuân thủ các nguyên tắc định lượng thông minh:

- Giới hạn chuẩn từ WHO: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị lượng đường tự do (đường thêm vào thực phẩm, nước ngọt) chỉ nên chiếm dưới 10% tổng lượng calo nạp vào hằng ngày (khoảng 50 gram cho một người ăn 2000 calo). Tuy nhiên, nếu muốn tối ưu hiệu quả giảm cân và phòng bệnh rối loạn chuyển hóa, bạn nên siết chặt con số này xuống dưới 5%, tương đương khoảng 25 gram đường mỗi ngày.

- Vạch trần chiêu trò "trốn tìm trên nhãn mác: Hãy né ngay các sản phẩm chứa nhiều siro ngô giàu fructose (High-fructose corn syrup - HFCS), sucrose, maltose, dextrose, hoặc đường mật mía được liệt kê ngay ở các vị trí đầu tiên trong bảng thành phần. Đó chính là loại "đường tự do" gây biến động mạnh lượng đường trong máu và tích mỡ gan nhanh nhất.

Ảnh minh họa

- Mẹo ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép: Đường fructose và lactose trong trái cây, sữa tự nhiên rất thân thiện với cơ thể. Tuy nhiên, việc uống nước ép nguyên chất sẽ làm mất đi lớp chất xơ dồi dào, khiến đường hấp thu vào máu siêu nhanh. Ăn cả quả tươi là giải pháp giúp hệ tiêu hóa giải phóng năng lượng từ từ, duy trì thể trạng ổn định và giữ dáng một cách khoa học.

Nguồn và ảnh: UDN, Healtline