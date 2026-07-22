Chuyện gì xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc?

Đơn vị quản lý của nữ diễn viên đã lên tiếng cảnh báo và cho biết sẽ có động thái pháp lý nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Mới đây, Công ty TNHH Light On Media Advertising Agency (Light On) - đơn vị quản lý hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc đã phát đi thông báo liên quan đến việc hình ảnh của nữ diễn viên bị sử dụng trái phép trong các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Light On, thời gian gần đây, nhiều tài khoản, trang mạng xã hội và cá nhân đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh, video có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc, vợ chồng Lucie - Tuấn Dương và bé Nami (con gái của Lucie - Tuấn Dương). Những nội dung này được sử dụng nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm Laura Cà phê.

Thông tin được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của đơn vị quản lý hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc

Tuy nhiên, phía công ty quản lý khẳng định nữ diễn viên không tham gia bất kỳ hoạt động quảng cáo, đại diện thương hiệu hay hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm trên.

Đồng thời, bé Nami cũng không có bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc hợp tác thương mại nào với thương hiệu này. Light On cho biết công ty không tiếp nhận, ký kết hoặc ủy quyền bất kỳ hợp đồng booking, quảng cáo hay truyền thông nào liên quan đến Laura Cà phê.

Đơn vị quản lý nhấn mạnh mọi việc sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý chính thức đều có thể ảnh hưởng đến quyền lợi, danh tiếng và hình ảnh cá nhân của người liên quan.

Trước tình trạng trên, Light On đề nghị các tổ chức, cá nhân, đơn vị truyền thông, nhà phân phối và các bên liên quan dừng việc sử dụng, chia sẻ hoặc khai thác hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc, vợ chồng Lucie - Tuấn Dương và bé Nami để quảng bá sản phẩm khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản.

Trong trường hợp các hành vi sử dụng hình ảnh trái phép tiếp tục diễn ra, công ty cho biết sẽ tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ.

Sự việc của Ninh Dương Lan Ngọc không phải trường hợp cá biệt khi công nghệ AI ngày càng phát triển, kéo theo những thách thức mới trong việc quản lý và bảo vệ hình ảnh cá nhân trên không gian mạng.

Với khả năng tạo ra hình ảnh, video có độ chân thực cao, AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, giải trí. Tuy nhiên, công nghệ này cũng khiến việc giả mạo hình ảnh, giọng nói hoặc danh tính của một cá nhân trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi người nổi tiếng sở hữu độ nhận diện cao.

Trong lĩnh vực giải trí, hình ảnh nghệ sĩ không chỉ gắn với danh tiếng mà còn là một tài sản thương mại có giá trị. Việc sử dụng trái phép hình ảnh để quảng bá sản phẩm có thể gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, đồng thời tạo ra những hiểu lầm đối với công chúng và khách hàng.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP.HCM, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hơn 15 năm qua.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Lan Ngọc bắt đầu gây chú ý với vai Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận năm 2010. Sau thành công ban đầu, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật như Cua lại vợ bầu , Gái già lắm chiêu , Cô gái đến từ quá khứ,. .. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt nữ diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh.

Lan Ngọc cũng là một trong số ít diễn viên từng hai lần giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế như Chạy đi chờ chi (Running Man Vietnam), Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và sau đó trở thành thành viên nhóm nhạc Lunas.

Với độ phủ sóng rộng trong lĩnh vực giải trí, Ninh Dương Lan Ngọc hiện là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quảng cáo.

Việc bảo vệ quyền sử dụng hình ảnh vì vậy ngày càng trở thành vấn đề được các nghệ sĩ và đơn vị quản lý đặc biệt quan tâm trong bối cảnh công nghệ AI đang thay đổi cách con người tạo ra và tiếp nhận nội dung số.