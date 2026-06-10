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Chuyện gì xảy ra với ca sĩ Nam Cường!

Phương Anh
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Một số động thái bất thường trên các tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Nam Cường đang khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và liên tục đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của nam ca sĩ.

Tối muộn ngày 9/6, cái tên Nam Cường bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm và bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt thay đổi đáng chú ý trên các nền tảng cá nhân của nam ca sĩ, khiến không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi về tình hình hiện tại của anh.

Theo ghi nhận, trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh của nam ca sĩ hiện đã được kích hoạt chế độ khóa bảo vệ. Khi truy cập vào tài khoản này, người dùng chỉ có thể xem được một lượng thông tin hạn chế, trong khi toàn bộ các bài đăng trước đây đều không còn hiển thị công khai như trước.

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Trang cá nhân của nam ca sĩ hiện đã được khoá bảo vệ

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh Nam Cường vốn là nghệ sĩ duy trì tương tác khá ổn định với người hâm mộ.

Việc trang cá nhân bất ngờ “khoá bảo vệ” khiến nhiều người không khỏi tò mò và liên tục tìm kiếm nguyên nhân phía sau.

Không dừng lại ở đó, Facebook của nam ca sĩ cũng đã rơi vào trạng thái im ắng trong nhiều ngày liên tiếp. Khác với hình ảnh thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống hay các hoạt động nghệ thuật trước đây, thời gian gần đây Nam Cường gần như không có bất kỳ cập nhật mới nào đáng chú ý.

Sự vắng bóng kéo dài càng khiến những đồn đoán trên mạng xã hội xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Song song với Facebook, tài khoản TikTok của Nam Cường cũng ghi nhận những thay đổi tương tự. Nhiều người dùng phát hiện phần bình luận dưới các video đã bị tắt hoặc hạn chế tương tác. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến các cuộc thảo luận liên quan đến nam ca sĩ lan rộng trên nhiều diễn đàn và hội nhóm.

Trong bối cảnh những đồn đoán liên tục xuất hiện, phía nam ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn hay chia sẻ chính thức nào để lý giải cho các động thái kể trên.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của nam ca sĩ được ghi nhận tại một sự kiện ở TP.HCM vào ngày 31/5. Sau sự kiện này, nam ca sĩ gần như không có thêm hoạt động nổi bật nào được cập nhật công khai.

- Ảnh 2.

Lần xuất hiện gần nhất trước công chúng của nam ca sĩ là từ cuối tháng 5

Nam Cường là gương mặt không xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt, đặc biệt là thế hệ 8X và 9X. Sinh năm 1985, anh được đông đảo công chúng biết với ngoại hình thư sinh cùng chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm, Nam Cường từng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc teen pop trong giai đoạn những năm 2000.

Anh sở hữu nhiều ca khúc nổi bật như: Bay giữa ngân hà , Phải là anh,... hay loạt bản hit mang màu sắc lãng mạn đã giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trẻ.

Trước khi hoạt động solo, Nam Cường từng là thành viên của nhóm nhạc Yoband! cùng các ca sĩ như Tóc Tiên và Minh Thư. Sau khi nhóm tan rã, anh lựa chọn con đường riêng và nhanh chóng xây dựng được vị trí nhất định trong làng nhạc.

Năm 2016, Nam Cường gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn gái ngoài ngành tại TP.HCM. Trước thời điểm đó, nam ca sĩ gần như không chia sẻ thông tin về chuyện tình cảm với truyền thông. Chính vì vậy, thông tin kết hôn của anh từng khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng.

Sau khi lập gia đình, Nam Cường lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc như thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các chương trình truyền hình, sân khấu nhạc kịch dành cho thiếu nhi và vai trò MC ở một số chương trình giải trí.

Cho đến thời điểm hiện tại, những thay đổi trên các tài khoản mạng xã hội của Nam Cường vẫn chưa có lời giải đáp chính thức. Trong khi người hâm mộ tiếp tục chờ đợi phản hồi từ nam ca sĩ, câu hỏi "Chuyện gì đang xảy ra với Nam Cường?" vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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Tags

sao Việt

Nam Cường

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