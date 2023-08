Chuyển đến Nhật sống, cô gái bám theo 2 quy tắc ăn uống của người Nhật và cái kết

Kaki Okumura là một nữ nhà văn trẻ. Hồi nhỏ, cô sống tại Mỹ và Nhật, thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia.

Nhưng gần đây, Kaki đã chuyển hẳn đến Nhật Bản sinh sống. Cô thử thực hiện các quy tắc ăn uống của người Nhật và phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Trong một bài viết mới đăng trên Insider, Kaki cho biết: "Lớn lên ở Mỹ, tôi từng bị thừa cân. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã chuyển sang các chiến lược ăn uống nghiêm ngặt như đếm calo để giảm cân xuống mức có thể chấp nhận được".

Thế nhưng, ngay cả khi Kaki đã làm được điều này, cô vẫn lo lắng liệu mình có ăn quá nhiều không, món ăn này có nhiều chất béo không. Cô từng nghĩ: "Mình không thể đến bữa tiệc vì họ sẽ phục vụ bánh".

Kaki Okumura: "thực phẩm không chỉ là nhiên liệu mà còn là cách chúng ta thể hiện tình yêu, hiểu biết về văn hóa và thể hiện các giá trị của mình”. Ảnh: insider

"Về cơ bản, cân nặng của tôi ở mức khỏe mạnh, nhưng tôi ghét việc phải điều chỉnh sức khỏe của mình như vậy trong suốt quãng đời còn lại", Kaki chia sẻ.



Sau khi chuyển đến sống tại Nhật Bản, Kaki tìm hiểu về một quan điểm khác đối với việc ăn uống lành mạnh.

"Lúc đó, tôi mới hiểu rằng không cần phải cảm thấy ám ảnh. Chúng ta có thể khỏe mạnh và thưởng thức đồ ăn nhẹ, món tráng miệng và những món ăn yêu thích mà không phải lo lắng quá nhiều", Kaki nói.

"Tôi học được rằng thực phẩm không chỉ là nhiên liệu mà còn là cách chúng ta thể hiện tình yêu, hiểu biết về văn hóa và thể hiện các giá trị của mình".

Vậy phong cách ăn uống của người Nhật là gì? Theo Kaki, điều cô học được từ cuộc sống ở Nhật Bản là ăn uống lành mạnh không phải là thay đổi 180 độ trong chế độ ăn uống mà là chú ý đến những hành động nhỏ chúng ta thực hiện hàng ngày và hiểu rằng những thói quen lành mạnh có thể có tác động lớn.

"Có hai nguyên tắc ăn uống lành mạnh của người Nhật đã giúp tôi đi từ nỗi ám ảnh giảm cân đến sự thoải mái khi ăn uống", Kaki nói.

Quy tắc 1: Ăn uống điều độ

Người Nhật Bản có một quy tắc nổi tiếng là chỉ ăn no 80%. Ảnh: insider

Kaki cho biết ở Nhật có 1 quy tắc ăn uống nổi tiếng là "Harahachi-bunme", dịch là "80% dạ dày của bạn". Quy tắc này có nghĩa là trong hầu hết các bữa ăn, chúng ta chỉ nên ăn đến khi no 80%, thời điểm mà chúng ta cảm thấy no nhưng không quá no.



Bằng cách này, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn mình yêu thích mà không cần thay đổi chế độ ăn. "Chỉ cần lưu ý đến việc bạn ăn bao nhiêu. Dừng ở mức no 80% và bạn sẽ không bao giờ phải ăn kiêng nữa", Kaki giải thích.

Cần lưu ý rằng thật khó để có cảm giác no nếu chúng ta không ăn bất kỳ loại thực phẩm giàu chất xơ nào như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên cám, nhưng những thực phẩm này cũng không nhất thiết phải là chiếm toàn bộ chế độ ăn.

"Nếu ăn điều độ và thường xuyên những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chúng ta có thể thưởng thức các món tráng miệng, đồ ăn nhẹ và bất cứ thứ gì khác mà vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh", Kaki nói.

Quy tắc 2: Tập trung vào sự đa dạng

Mâm cơm của người Nhật Bản thường rất đa dạng thực phẩm. Ảnh: insider

Trong khi nhiều chế độ ăn tập trung vào việc cắt giảm thức ăn hoặc tăng "siêu thực phẩm", thì chế độ ăn truyền thống của Nhật Bản thường nhấn mạnh đến sự đa dạng.

Ví dụ, một cách phổ biến để phục vụ bữa ăn của người Nhật là thông qua ichiju-sansai, có nghĩa là "một món súp, ba món ăn kèm". Một món súp thường là súp miso, và ba món ăn kèm thường là một món protein và hai món rau.

"Bạn không cần phải áp dụng câu nói này chính xác 100%. Một trong những cách tôi hay làm để áp dụng ichiju-sansai là cân bằng bữa ăn, ví dụ: nếu tôi ăn cơm chiên kiểu Thái mua ở ngoài quán về, tôi có thể hấp một ít bông cải xanh hoặc đậu nành Nhật Bản trong lò vi sóng để bổ sung thêm rau".

"Điều trớ trêu là khi tôi giảm bớt lo lắng về chế độ ăn uống của mình, tôi càng cải thiện được sức khỏe", Kaki chia sẻ thêm. "Căng thẳng và ám ảnh không phải là cách để thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh và chúng cũng không cần thiết".

"Khi có thể ăn uống điều độ và đa dạng, chúng ta có thể đạt được các mục tiêu về sức khỏe mà không phải lo lắng về những gì mình ăn. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào những khía cạnh khác khiến cuộc sống trở nên vui vẻ, trọn vẹn và ý nghĩa", cô gái trẻ chia sẻ.