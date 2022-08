'Chuyện ấy' qua... điện thoại có gây hại cho sức khỏe?

Một số người quan hệ tình dục qua điện thoại với đối tác của họ khi không thể ở bên nhau trực tiếp. Chẳng hạn như trong một mối quan hệ xa hoặc khi một trong hai người đi công tác hay đi du lịch... Những người khác có thể thử quan hệ tình dục qua điện thoại khi quan hệ tình dục không an toàn hoặc không thuận tiện do bị cách ly do COVID-19 ...



1. Quan hệ tình dục qua điện thoại là gì và hoạt động như thế nào?

Quan hệ tình dục qua điện thoại đề cập đến hoặc mô phỏng quan hệ tình dục qua điện thoại. Những người có mối quan hệ cam kết hoặc bình thường có thể tham gia hoạt động này khi họ muốn kết nối với đối tác và thúc đẩy sự thân thiết.

Trong khi quan hệ tình dục qua điện thoại, mọi người có thể chia sẻ những tưởng tượng hoặc kế hoạch cho các hoạt động tình dục trong tương lai qua điện thoại. Hay có thể nói chuyện rõ ràng về những gì họ muốn làm với người kia, gửi tin nhắn hoặc ảnh qua văn bản…

Mọi người có thể thủ dâm trong hoạt động này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quan hệ tình dục qua điện thoại là một công cụ để thúc đẩy sự thân mật, và thủ dâm không có hoặc là thứ yếu.

Mọi người có thể tham gia vào việc chia sẻ những tưởng tượng hoặc kế hoạch cho các hoạt động tình dục trong tương lai qua điện thoại.

2. Lợi ích của quan hệ tình dục qua điện thoại

2.1 Ít rủi ro tình dục hơn

Quan hệ tình dục qua điện thoại không có nguy cơ mang thai hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Vì vậy, một số người có thể sử dụng nó như một sự thay thế cho tình dục thể xác trong một số trường hợp.

2.2 Nuôi dưỡng sự thân thiết

Một cá nhân không thể gặp trực tiếp người khác - có thể do khoảng cách địa lý, bệnh tật hoặc các rào cản khác, có thể kết nối với họ qua điện thoại tình dục.

2.3 Tiếp cận tình dục và sự thân mật

Những người cảm thấy khó khăn hơn trong việc hình thành các mối quan hệ tình dục với người khác có thể tham gia vào quan hệ qua điện thoại như một giải pháp thay thế.

2.4 Khuyến khích giao tiếp tình dục

Quan hệ tình dục qua điện thoại có thể khuyến khích mọi người trao đổi rõ ràng hơn về mong muốn và tưởng tượng của họ. Một số người có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận về tình dục qua điện thoại hơn là gặp trực tiếp.

2.5 Sự hài lòng trong mối quan hệ

Trong một nghiên cứu năm 2022 với 272 người trong độ tuổi 18-29 tham gia, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa tình dục và sự gia tăng điểm số của sự hài lòng về tình dục ở những người có quan hệ một vợ một chồng.

3. Và những rủi ro khi quan hệ tình dục qua điện thoại

Quan hệ tình dục qua điện thoại cũng mang lại một số rủi ro và nguy hiểm, chẳng hạn như:

Lo ngại về quyền riêng tư: Có nguy cơ một hoặc nhiều người chia sẻ hình ảnh và tin nhắn thoại, văn bản hoặc video mà không có sự đồng ý của người gửi.

Ép buộc tình dục: Một người có thể nghe thấy những điều họ không muốn nghe hoặc cảm thấy bị áp lực khi quan hệ tình dục qua điện thoại. Trong một số trường hợp, mọi người có thể gửi cho người khác nội dung không mong muốn dưới dạng video, hình ảnh và tin nhắn.

Quan hệ với người không mong muốn: Mọi người có thể kết thúc việc quan hệ tình dục qua điện thoại với một người có danh tính không mong muốn hoặc với một người có ý định chia sẻ cuộc trò chuyện với người khác.

4. Không nên lạm dụng hình thức này

Không nên lạm dụng quan hệ tình dục qua điện thoại vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Quan hệ tình dục qua điện thoại là một cách để một người kết nối với bạn tình của họ. Mọi người có thể sử dụng cuộc gọi thoại hoặc video, tin nhắn văn bản và các dịch vụ nhắn tin tức thời khác để mô phỏng tình dục.

Nhưng điều quan trọng cần nhớ là sử dụng tình dục qua điện thoại luôn có những rủi ro và nguy hiểm. Mọi người có thể chia sẻ cuộc trò chuyện, hình ảnh và video mà không cần sự đồng ý của tất cả các bên. Ngoài ra, một số cá nhân có thể cảm thấy áp lực khi quan hệ tình dục qua điện thoại.

Theo BSCKII. Nguyễn Khắc Lợi (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), quan hệ tình dục qua điện thoại thực ra cũng là một hình thức thủ dâm để giải tỏa tâm lý. Cách thức này không hề xấu, trong nhiều trường hợp còn đem lại hiệu quả tích cực về mặt cảm xúc .

Tuy nhiên, nếu lạm dụng hình thức "yêu" này cũng không khác gì việc tự "thủ dâm" quá nhiều, có thể khiến đàn ông bị suy giảm lượng tinh trùng , đàn ông tự "đạt cực khoái" quá mạnh cũng có thể làm tổn thương da quy đầu, thậm chí gây đứt phanh hãm.

Ngoài ra, nữ giới dễ đối mặt với nguy cơ bị viêm nhiễm nếu sử dụng nhiều vật dụng để tự kích thích trong quá trình quan hệ tình dục qua điện thoại...

Việc có nên "yêu" qua điện thoại hay không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của các cặp đôi. Nhưng để đảm bảo sức khỏe sinh sản , chỉ nên dừng lại ở mục đích "hâm nóng", không nên lạm dụng.