Những cột khói dày đặc từ các vụ cháy rừng lan khắp miền nam châu Âu.

Hơn 300.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa ở Pháp và Tây Ban Nha khi các vụ cháy rừng, được thúc đẩy bởi các đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu gây ra, tiếp tục tàn phá khu vực tây nam châu Âu.

Ngày thứ Sáu (24/7), chính quyền Pháp đã ra lệnh sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret, đồng thời điều động thuyền bè để hỗ trợ cứu hộ người dân tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Những cột khói dày đặc từ các vụ cháy rừng cũng bao phủ bầu trời Tây Ban Nha khi chính phủ nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Châu Âu phải đối mặt với cháy rừng mỗi mùa hè. Nhưng năm nay, lục địa này đã chứng kiến diện tích đất bị cháy lớn hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS).

Ngày 26 tháng 7, một máy bay thả nước xuống đám cháy rừng gần San Martín de Valdeiglesias, Tây Ban Nha. Ảnh: Cesar Manso/AFP/Getty Images

Ngày 26 tháng 7, một nhân viên kiểm lâm giải cứu một con chó khỏi một ngôi nhà gần San Martín de Valdeiglesias, Tây Ban Nha. Ảnh: Cesar Manso/AFP/Getty Images

Hình ảnh một chiếc xe hơi và một ngôi nhà bị cháy rụi được nhìn thấy ở Pelayos de la Presa, Tây Ban Nha, vào ngày 26 tháng 7. Ảnh: Oscar del Pozo/AFP/Getty

Mặt trời mọc sau làn khói của một vụ cháy rừng ở Escalona, Tây Ban Nha, vào ngày 26 tháng 7. Ảnh: Pedro Nunes/Reuters

Ngày 25 tháng 7, các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy gần khu dân cư ở El Tiemblo, Tây Ban Nha. Ảnh: Cesar Manso/AFP/Getty Images

Ngày 25 tháng 7, một chiếc Airbus A400M thực hiện chuyến thả hàng đầu tiên xuống đám cháy rừng gần Lacanau, Pháp. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa ở Lège-Cap-Ferret, Pháp, vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7. Ảnh: Stephane Mahe/Reuters

Một chiếc trực thăng bay phía trên đám cháy ở Avila, Tây Ban Nha, vào ngày 24 tháng 7. Ảnh: Diego Radames/Anadolu/Getty Images

Cư dân Juana Gonzalez che mặt để bảo vệ mình khỏi khói trong vụ cháy rừng ảnh hưởng đến tỉnh Castilla và Leon, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 7. Ảnh: Violeta Santos Moura/Reuters

Những người đi biển nghỉ ngơi trên bờ hồ Lacanau ở tây nam nước Pháp vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, khi những cột khói bốc lên từ đám cháy rừng Gironde. Ảnh: Maximilien Lamy/AFP/Getty

Ngày 24 tháng 7, các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa ở Lege-Cap-Ferret sau đợt nắng nóng và tình trạng thiếu nước trên khắp nước Pháp. Ảnh: Stephane Mahe/Reuters

Ngày 24 tháng 7, các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với một đám cháy rừng ở Cebreros, Tây Ban Nha. Ảnh: Cesar Manso/AFP/Getty Images

Khói bao phủ một bãi biển ở Lacanau, Pháp, vào ngày 24 tháng 7. Ảnh: Maximilien Lamy/AFP/Getty

Khói bốc lên từ đám cháy rừng gần Lège-Cap-Ferret, Pháp, ngày 24 tháng 7. Ảnh: Romain Perrocheau/AFP/Getty Images

Ngày 23 tháng 7, một máy bay của Cơ quan An ninh Dân sự Pháp bay ngang qua ngọn lửa đang thiêu rụi khu rừng xung quanh Cotignac, Pháp. Ảnh: Thibaud Moritz/AFP/Getty Images

Hình ảnh đám cháy rừng đang lan rộng trên dãy núi Burgohondo, ở Avila, Tây Ban Nha, ngày 23 tháng 7. Ảnh: Ana Beltran/Reuters

Người dân quan sát cột khói bốc lên gần Lège-Cap-Ferret, Pháp vào ngày 23 tháng 7. Ảnh: Julien de Rosa/AFPGetty

Ngày 23 tháng 7, một lính cứu hỏa phun nước vào một tòa nhà đang cháy trong khu dân cư gần Lège-Cap-Ferret, Pháp. Ảnh: Julien de Rosa/AFP/Getty

Nguồn: CNN