Chưa từng làm 1 con chip - những công ty sản xuất bồn cầu, bột ngọt cực quen thuộc với người Việt này lại đang thắng lớn nhờ làn sóng AI

Toto, Nittobo và Ajinomoto được coi là những "viên ngọc ẩn", hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn, một số "viên ngọc ẩn" với các lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn khác biệt lại trở thành những người chiến thắng trên thị trường, tận dụng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Toto nổi tiếng với các sản phẩm bồn cầu cao cấp, Nittobo sản xuất dệt may và sợi thủy tinh, còn Ajinomoto sản xuất gia vị bột ngọt (MSG). Cổ phiếu của ba công ty này đã tăng lần lượt 78%, 63% và 61% trong năm nay, khi họ tận dụng công nghệ cốt lõi của mình để hưởng lợi từ chuỗi cung ứng AI.

Toto sản xuất các mâm cặp tĩnh điện bằng gốm được sử dụng trong thiết bị sản xuất bán dẫn, trong khi Nittobo cung cấp sợi thủy tinh tiên tiến được sử dụng trong chất nền đóng gói bán dẫn.

Ajinomoto sản xuất vật liệu cách điện, được gọi là "màng tích tụ" hoặc ABF, được sử dụng trong bao bì bán dẫn cho máy tính hiệu năng cao và máy chủ trung tâm dữ liệu.

Cả ba công ty đều ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến bán dẫn trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

Toto: Kiên trì phát triển

Mảng kinh doanh gốm sứ tiên tiến của công ty đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với mảng thiết bị nhà ở, nhờ nhu cầu từ IoT, chuyển đổi số, AI và trung tâm dữ liệu đối với thiết bị bán dẫn tiên tiến.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh cả năm, Toto cho biết doanh thu và lợi nhuận của mảng thiết bị nhà ở cốt lõi (đã có lịch sử 100 năm) giảm, nhưng điều này được bù đắp bởi sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong mảng kinh doanh gốm sứ tiên tiến.

Mảng này ghi nhận mức tăng 34% doanh thu hàng năm và 42% lợi nhuận hoạt động, gần như một mình kéo toàn công ty vào tăng trưởng trong năm tài chính.

Chuyên môn về gốm sứ đã giúp công ty sản xuất các mâm cặp điện tử cho thiết bị sản xuất bán dẫn từ năm 1988.

Những mâm cặp này giữ các tấm silicon cố định trong quá trình khắc bên trong thiết bị sản xuất bán dẫn. Toto cho biết gốm sứ của họ đóng góp đáng kể vào việc cải thiện năng suất sản xuất chip tiên tiến.

"Mảng kinh doanh gốm sứ tiên tiến của chúng tôi là một lĩnh vực tăng trưởng cao, nhưng chúng tôi đã trải qua những giai đoạn thua lỗ kéo dài trong suốt 40 năm lịch sử trước khi đạt được điểm này," công ty cho biết trong một email gửi tới CNBC.

Công ty dự định phát triển cả hai phân khúc và "duy trì tỷ lệ cân bằng" để tăng trưởng bền vững tổng thể, và "hoàn toàn không có kế hoạch" chuyển hướng khỏi mảng kinh doanh thiết bị nhà ở cốt lõi, vì nó cung cấp nền tảng ổn định cho bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi lĩnh vực chip vẫn còn biến động.

Nittobo: tìm cách tận dụng sự bùng nổ

Nittobo cho biết vật liệu điện tử đã là trụ cột của họ, khi họ tiếp tục phát triển thị trường cho mảng kinh doanh sợi thủy tinh truyền thống. Sản phẩm T-glass của họ, ra mắt năm 1984, được sử dụng trong bảng mạch in và các linh kiện điện tử.

Công ty nói với CNBC rằng T-glass và các vật liệu điện tử khác là "trụ cột" tăng trưởng của họ trong thập kỷ tới, và nhu cầu về chất bán dẫn AI đang thay đổi cách họ phân bổ chi phí đầu tư, nghiên cứu và phát triển, và nguồn nhân lực.

Kết quả kinh doanh của Nittobo đã nói lên tất cả: công ty cho biết nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến máy chủ AI, cũng như các yếu tố như doanh số bán hàng mạnh mẽ của "Kính đặc biệt" đã thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh vật liệu điện tử.

Doanh thu thuần của mảng kinh doanh vật liệu điện tử tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động tăng 39,7% so với năm tài chính trước đó.

Theo tính toán của CNBC, mảng này đóng góp khoảng 91% vào mức tăng doanh thu thuần của Nittobo trong năm tài chính vừa qua, với lợi nhuận của mảng này tăng 5,5 tỷ yên (khoảng 34 triệu đô la), nhiều hơn mức tăng lợi nhuận hoạt động 4,4 tỷ yên của công ty.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Nittobo cho biết họ "dự kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với kính đặc biệt được sử dụng trong vật liệu điện tử, đặc biệt là cho máy chủ tại trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và chất nền đóng gói bán dẫn, và sẽ chủ động tăng cường nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu này".

Trong khi phân khúc bán dẫn ngày càng sinh lợi cho công ty, họ cũng đang mở rộng các ứng dụng cho các lĩnh vực kinh doanh sợi thủy tinh truyền thống, bao gồm vật liệu composite và vật liệu công nghiệp.

Ajinomoto: Sự thúc đẩy từ ABF

Ajinomoto đã tìm ra các ứng dụng cho sản phẩm của mình, chẳng hạn như sản xuất màng cách điện ABF được sử dụng trong chất bán dẫn, ngay cả khi thực phẩm vẫn là trọng tâm chính của công ty.

Theo trang web của Ajinomoto, một sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất bột ngọt (MSG) đã giúp công ty phát triển các công nghệ dẫn đến sự ra đời của ABF. Sản phẩm này được đưa ra thị trường vào năm 1999 và hiện đang được sử dụng cho các chất bán dẫn hiệu năng cao, bao gồm cả CPU.

Ajinomoto cho biết vai trò của ABF ngày càng trở nên quan trọng hơn khi bao bì bán dẫn trở nên phức tạp hơn, và trí tuệ nhân tạo (AI), 5G cùng các công nghệ tiên tiến khác sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn.

Ajinomoto không tách riêng ABF thành một phân khúc riêng biệt, nhưng cho biết trong kết quả kinh doanh cả năm rằng phân khúc "Chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác" - bao gồm ABF - đã ghi nhận doanh thu tăng khoảng 4% và lợi nhuận kinh doanh tăng 45,1% so với năm trước, một phần do doanh thu từ vật liệu điện tử tăng cao.

Phân khúc này, chiếm hơn một phần ba lợi nhuận của công ty trong năm tài chính này, thậm chí còn vượt qua phân khúc thực phẩm đông lạnh của Ajinomoto về doanh thu và lợi nhuận.

"Chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng tập trung vào các sản phẩm ABFTM trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tiên tiến," công ty cho biết.

Công ty cho biết họ hướng đến sự "cân bằng một-một" giữa mảng kinh doanh thực phẩm và mảng kinh doanh AminoScience, trong đó có ABF.



