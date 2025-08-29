Chưa từng có: Người dân được khám bệnh miễn phí, trải nghiệm công nghệ phát hiện ung thư chỉ sau 1-2 phút

Người dân được khám bệnh miễn phí

Nằm trong khuôn khổ triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được mở cửa miễn phí từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, ở Đông Anh, Hà Nội, gian trưng bày của Bộ Y tế với chủ đề “Y tế Việt Nam – Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Gian triển lãm có khu trưng bày các thành tựu y tế, khu trải nghiệm công nghệ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Được thiết kế theo mô hình “không gian mở”, với diện tích 300m², triển lãm đưa người xem đi qua dòng chảy lịch sử của ngành y tế, từ trạm xá dã chiến thời kháng chiến đến hệ thống bệnh viện hiện đại. Các dấu mốc nổi bật cũng được tái hiện sinh động bao gồm: "thanh toán" bệnh đậu mùa, kiểm soát dịch SARS, chiến thắng COVID-19, phát triển ghép tạng, y tế dự phòng và bước tiến trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ngành y.

Khác với một gian trưng bày đơn thuần, triển lãm còn được ví như “bệnh viện thu nhỏ” khi khách tham quan được trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe. Người dân có thể quét mã QR để đăng ký hiến máu, hiến tặng mô, tạng; được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương khám, tư vấn miễn phí ở các chuyên khoa tim mạch, cơ xương khớp, da liễu, răng hàm mặt.

Ngay tại chỗ, khách tham quan có thể đo loãng xương, kiểm tra sức khỏe răng miệng, nhận tư vấn dinh dưỡng. Ngoài ra, triển lãm còn chuẩn bị hơn 4.000 phần quà sức khỏe để gửi tặng người dân.

Người dân được khám bệnh miễn phí tại triển lãm.

Trải nghiệm công nghệ y tế hiện đại

Điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn là khu vực công nghệ. Tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm những dịch vụ y tế ứng dụng công nghệ hiện đại vốn chỉ quen thuộc ở bệnh viện tuyến trung ương. Chẳng hạn như:

- Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu CT có thể phát hiện sớm ung thư phổi, bệnh tim mạch với độ chính xác tới 98%, trả kết quả chỉ sau 1–2 phút.

- Kính thực tế ảo HoloLens giúp quan sát trực quan mô hình y học, kết hợp hình ảnh ảo và thật.

- Công nghệ in 3D tái tạo mô hình giải phẫu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và lên kế hoạch phẫu thuật.

- Ứng dụng “Bach Mai Care” hỗ trợ người dân quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Bộ trưởng Bộ Y tế trải nghiệm công nghệ AI.

Hướng tới nền y tế thông minh

Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa thành tựu, triển lãm còn mở ra viễn cảnh ngành y tế Việt Nam năm 2035 - 2045: hướng tới mô hình thông minh, bao phủ toàn dân và hội nhập sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Không gian trưng bày của Bộ Y tế không đơn thuần là một triển lãm mà là hành trình sống động, tôn vinh giá trị con người và sứ mệnh nhân văn của ngành. Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, ngành Y tế Việt Nam vẫn giữ trọn sứ mệnh thiêng liêng: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân”.

Đây không chỉ là dịp để công chúng nhìn lại 80 năm thành tựu y tế mà còn là không gian trực tiếp để người dân trải nghiệm dịch vụ, công nghệ trong ngành y tế, từ đó nuôi dưỡng niềm tin vào một nền y tế hiện đại, thông minh và nhân văn trong tương lai.