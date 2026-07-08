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Chưa đầy 1 tuần nữa, tuyến cao tốc 8.500 tỷ do liên danh Tập đoàn Sơn Hải triển khai rút ngắn thời gian từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên sẽ đạt cột mốc quan trọng

Tú An
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Bộ Xây dựng đề nghị địa phương và nhà đầu tư hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trước ngày 15/7/2026.

Chưa đầy 1 tuần nữa, tuyến cao tốc 8.500 tỷ do liên danh Tập đoàn Sơn Hải triển khai rút ngắn thời gian từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên sẽ đạt cột mốc quan trọng - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (doanh nghiệp dự án), yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, dự án được khởi công ngày 19/8/2025, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới bàn giao 29,85/60,24 km mặt bằng, tương đương gần 50% chiều dài tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của TP. Đồng Nai để hoàn tất bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 15/7/2026.

Cùng với đó, nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc cấp phép các mỏ vật liệu, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

Về tổ chức thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo phạm vi mặt bằng đã được bàn giao; đồng thời bổ sung vốn chủ sở hữu và vốn vay để đáp ứng kế hoạch triển khai dự án.

Trên các đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch, các đơn vị thi công phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu để triển khai ngay, ưu tiên các hạng mục xử lý nền đất yếu và cầu vượt ngang.

Đối với đề xuất đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh, Bộ Xây dựng cho biết đã có ý kiến và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình trước ngày 15/7/2026. Đồng thời tiếp tục tổ chức thi công theo hợp đồng BOT đã ký, không để việc điều chỉnh quy mô ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, đóng vai trò giảm tải cho Quốc lộ 20. Tổng mức đầu tư của dự án gần 8.500 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Điểm đầu tại khu vực Dầu Giây, Đồng Nai (kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây); điểm cuối tại xã Phú Lâm, Đồng Nai (kết nối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc).

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải trên trục kinh tế TP.HCM - Dầu Giây - Liên Khương, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Đồng Nai và khu vực phụ cận. Tuy nhiên, người dân và nhà đầu tư cần lưu ý tiến độ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.

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dự án

tập đoàn sơn hải

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