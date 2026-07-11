Chưa có nghệ sĩ Việt nào được truyền thông Trung ưu ái như mỹ nhân này, Huỳnh Hiểu Minh còn công khai ủng hộ

Mỹ nhân này cũng là nghệ sĩ Việt có sự nghiệp cực kỳ thành công ở thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Nếu nhìn vào hành trình của nghệ sĩ Việt tại thị trường Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, Chi Pu là trường hợp hiếm hoi duy trì được sức nóng bền bỉ. Không chỉ thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo Hoa ngữ, nữ ca sĩ còn liên tục góp mặt ở những chương trình, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn. Mới đây nhất, Chi Pu tiếp tục ghi thêm một cột mốc khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời tham dự Weibo Gala 2026 (Weibo Cultural Communication Night) - sự kiện giao lưu văn hóa do Weibo tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật có sức ảnh hưởng tại châu Á.

Không chỉ được mời dự sự kiện, Chi Pu còn là cái tên quen thuộc trên nhiều đầu báo và nền tảng truyền thông Trung Quốc. Trang Sina từng gọi cô là Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, đồng thời có bài viết nhận xét nhan sắc của nữ ca sĩ nổi bật khi đặt cạnh nhiều mỹ nhân châu Á. Trong khi đó, Sohu và Elle China cũng nhiều lần dành cho Chi Pu những mỹ từ như mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam hay mỹ nhân số 1 Việt Nam khi đưa tin về các hoạt động của cô.

Bên cạnh ngoại hình, truyền thông Hoa ngữ còn dành nhiều lời khen cho thần thái, phong cách thời trang và khả năng làm chủ sân khấu của Chi Pu. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ ca sĩ đều nhận được lượng bài viết và thảo luận đáng kể trên Weibo cũng như nhiều diễn đàn giải trí. Sự thành công của Chi Pu khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: Vì sao Chi Pu được truyền thông Trung ưu ái đến vậy?

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện tại sự kiện Weibo Gala 2026

Là nghệ sĩ Việt có độ nhận diện cao ở Cbiz

Đằng sau sự quan tâm này là cả một hành trình hoạt động khá dài của Chi Pu tại Trung Quốc. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023 khi cô tham gia Đạp Gió. Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt, Chi Pu nhanh chóng tạo hiệu ứng nhờ những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, khả năng giao tiếp tự tin cùng tinh thần cầu tiến.

Sau nhiều vòng thi, cô chính thức thành đoàn, trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt thành tích này. Đây cũng là cột mốc giúp tên tuổi Chi Pu được đông đảo khán giả Trung Quốc biết đến. Nhiều trang truyền thông đánh giá cô là một trong những nghệ sĩ quốc tế tạo dấu ấn rõ nét nhất của mùa giải.

Để có độ nhận diện với truyền thông Trung, Chi Pu đã nỗ lực nhiều, đầu tiên chính là việc cô vào nhóm thành đoàn ở Đạp Gió 2023

Sau Đạp Gió, Chi Pu tiếp tục duy trì sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc bằng việc liên tục góp mặt ở các sự kiện quy mô lớn. Cô được mời biểu diễn tại chương trình đón giao thừa của Đài truyền hình Hồ Nam (Hunan TV) - một trong những sân khấu có lượng người xem cao nhất Trung Quốc, đồng thời có màn song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh. Đây là lần đầu một nghệ sĩ Việt xuất hiện trên sân khấu đặc biệt này với vai trò nghệ sĩ biểu diễn.

Nữ ca sĩ nhiều lần lọt top tìm kiếm trên Weibo và được mời tham gia nhiều sự kiện như Xuân Vãn, A Delicious Guess hay Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á... và từng là một trong dàn cast Toàn Viên Gia Tốc 2024 (Run For Time). Chuỗi sự kiện liên tiếp giúp Chi Pu duy trì độ phủ truyền thông thay vì chỉ tạo hiệu ứng nhất thời sau một gameshow.

Bên cạnh đó, việc Chi Pu thường xuyên tham gia các chương trình lớn tại Trung Quốc giúp hình ảnh của Chi Pu được truyền thông tại đây nhắc đến không chỉ với tư cách ca sĩ mà còn là nghệ sĩ góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các nền giải trí trong khu vực.

Chi Pu tham gia nhiều sự kiện, chương trình lớn tại Trung Quốc, qua đó tăng độ nhận diện ở Cbiz

Chi Pu được lòng các nghệ sĩ Trung Quốc

Nhắc đến những mối quan hệ thân thiết giữa Chi Pu với các nghệ sĩ Trung Quốc thì không thể bỏ sót Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai quen biết nhau tại chương trình Đạp Gió 2023. Với vai trò host, nam thần Cbiz đã gửi lời khích lệ nữ nghệ sĩ Việt: "Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Đã đến đây rồi, em chỉ cần tận hưởng cảm giác 'đạp gió rẽ sóng' trong hành trình này là được".

Khi Chi Pu ra mắt bài hát mới, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục có động thái ủng hộ khi chia sẻ MV này trên Weibo cá nhân với hơn 60 triệu người theo dõi, kêu gọi khán giả cổ vũ cho sản phẩm mới của Chi Pu. Dù chỉ là một dòng chia sẻ ngắn gọn, nhưng sự quan tâm từ đàn anh đình đám đủ để cho thấy mối quan hệ thân thiết và sự trân trọng mà anh dành cho nữ nghệ sĩ Việt.

Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh từng song ca cùng nhau, và nữ ca sĩ được đàn anh dành nhiều lời khen

Ngoài ra, sau Đạp Gió 2023, Chi Pu cũng trở nên thân thiết với Ella và Amber. Hồi cuối tháng 1/2026, Chi Pu đã bay sang Trung Quốc chỉ để theo dõi buổi diễn của Ella. Xuất hiện ở hậu trường, Chi Pu mang quà tặng cho Ella, cả hai ôm nhau trò chuyện đầy thân mật.

Tại Đạp Gió, cả hai diễn chung ở nhiều livestage. Trên Instagram cá nhân, chị đại Ella đăng tải ảnh chụp cùng Chi Pu và không ngớt lời khen ngợi. Ella đánh giá rất cao Chi Pu: "Chi Pu nói em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chi Pu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đoá hồng đỏ. Tôi rất mong chờ việc hợp tác với Chi Pu và các đồng đội mới trong ca khúc tiếp theo. Đến lúc đó, hãy nhảy cùng chúng tôi nhé".

Chi Pu ủng hộ Ella trong buổi diễn mới đây

Còn về Amber, đây được xem là người bạn cực thân của Chi Pu. Không chỉ từng được bắt gặp xuất hiện riêng lẻ cùng nhau, cả hai còn được nhiều người "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi. Mới đây, Amber còn đến Việt Nam để tham dự buổi ra mắt album của Chi Pu, đồng thời dự sinh nhật của nữ ca sĩ Việt Nam. Chính những kết nối này giúp Chi Pu dần trở thành gương mặt quen thuộc trong giới giải trí Hoa ngữ.