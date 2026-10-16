Chưa bao giờ nghĩ 2 thứ này có thể nấu chung, tôi thử một lần rồi cả nhà đồng loạt xuýt xoa

Món này ngon nhất khi vừa dọn ra. Miếng mực giòn ngọt, dưa leo vẫn mọng và có độ giòn nhẹ, phần nước xào đậm đà vừa đủ để chan một chút lên cơm nóng.

Có những nguyên liệu nhìn riêng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn khiến người ta băn khoăn không biết kết hợp thế nào. Nhưng đôi khi chỉ cần đổi cách chế biến, một cặp nguyên liệu tưởng chẳng liên quan lại tạo thành món ăn rất vừa miệng. Mâm cơm hôm nay nhà tôi cũng bắt đầu từ một thử nghiệm như thế: mực tươi và dưa leo.

Mực xào dưa leo thực tế là một cách kết hợp đã có nhiều công thức gia đình, trong đó điểm quan trọng là xào mực nhanh trên lửa lớn, để riêng rồi mới xử lý dưa leo nhằm giữ độ giòn và hạn chế món bị ra nhiều nước.

Món chính: Mực xào dưa leo giòn ngọt

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Nguyên liệu gồm 400g mực tươi, 2 quả dưa leo, 1/2 củ hành tây, 1 quả cà chua, vài nhánh cần tây hoặc hành lá, 2 tép tỏi, một ít gừng, dầu hào, nước mắm, tiêu và dầu ăn.

Mực làm sạch, bóp với một chút muối và gừng rồi rửa lại, để thật ráo. Cắt mực thành miếng vừa ăn, có thể khứa nhẹ vài đường để khi xào trông đẹp mắt. Dưa leo rửa sạch, bổ dọc, bỏ bớt phần ruột nhiều nước rồi cắt xéo thành miếng tương đối dày. Cà chua thái múi cau, hành tây cắt miếng.

Phi thơm tỏi, cho mực vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa săn thì trút riêng ra đĩa. Không nên xào quá lâu vì mực dễ chuyển sang dai.

Dùng lại chảo, cho hành tây, dưa leo và cà chua vào đảo nhanh. Nêm một chút dầu hào, nước mắm và tiêu. Khi dưa leo vừa chín tới nhưng vẫn còn độ giòn, cho mực trở lại chảo, đảo nhanh cùng hành lá hoặc cần tây rồi tắt bếp.

Món này ngon nhất khi vừa dọn ra. Miếng mực giòn ngọt, dưa leo vẫn mọng và có độ giòn nhẹ, phần nước xào đậm đà vừa đủ để chan một chút lên cơm nóng.

Hai món còn lại để mâm cơm không bị ngấy

Vì món chính đã có vị đậm và độ giòn của mực, tôi làm thêm canh bí xanh nấu tôm. Bí xanh thái miếng vừa, tôm bóc vỏ giã hoặc băm thô, phi thơm hành rồi xào tôm cho săn. Thêm nước, đun sôi, cho bí vào nấu đến khi vừa mềm, nêm nhẹ với muối hoặc nước mắm rồi rắc hành lá. Canh có vị ngọt tự nhiên, ăn cùng món xào khá cân bằng.

Món cuối cùng là đậu phụ áp chảo sốt hành. Đậu phụ cắt miếng, áp chảo cho các mặt vàng nhẹ rồi rưới phần sốt gồm nước tương, một chút đường, hành lá và tiêu. Không cần làm quá đậm vị để tránh mâm cơm bị nhiều món mặn.

Vậy là chỉ với một món xào khá bất ngờ cùng hai món phụ quen thuộc, bữa cơm đã có đủ vị: mực xào dưa leo đậm đà, canh bí xanh thanh ngọt và đậu phụ mềm béo. Quan trọng nhất là món chính đủ lạ để đổi vị nhưng nguyên liệu vẫn dễ mua, cách làm không cầu kỳ.

Ảnh minh họa

Mẹo để mực xào dưa leo ngon hơn

Điểm quyết định món này ngon hay không nằm ở cách xào mực. Mực phải thật ráo trước khi cho vào chảo và nên xào nhanh trên lửa lớn. Dưa leo cũng không nên thái quá mỏng hoặc để nguyên phần ruột nhiều nước, nếu không món sẽ dễ bị nhão. Các công thức mực xào dưa leo phổ biến cũng thường tách riêng bước xào mực và rau củ rồi mới đảo chung ở cuối.

Nếu muốn món có màu sắc bắt mắt hơn, có thể thêm vài lát ớt sừng đỏ và chút cần tây. Mâm cơm nhìn đơn giản nhưng đĩa mực xanh đỏ xen kẽ, ăn nóng với cơm trắng lại rất dễ hết trước các món còn lại.