Chưa 35 tuổi, đang sung sức đã đột quỵ: "Chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng lo ngại"

Đột quỵ là một mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người.

Đáng lo ngại hơn, xu hướng trẻ hóa trong các ca đột quỵ đang gia tăng.

ThS.DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng lo ngại: đột quỵ không còn là căn bệnh của người già. Ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi dưới 35 đã phải đối mặt với đột quỵ khi đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Đây là hồi chuông cảnh báo về lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe của thế hệ hiện nay. Trong bối cảnh đó, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ, mà còn giúp chúng ta dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn”.

Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa và trở thành gánh nặng về y tế và tài chính. Nguyên nhân đột quỵ đến sớm ở người trẻ có liên quan chặt chẽ đến lối sống, đặc biệt là 6 thói quen không lành mạnh như: hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ăn uống không khoa học, ít vận động, căng thẳng kéo dài và thức khuya. Lối sống này có thể làm tăng các yếu tố nguy cơ chính như huyết áp cao, mỡ máu cao, đái tháo đường và bệnh tim mạch, từ đó gia tăng nguy cơ đột quỵ, ông Tú cho hay.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ về gánh nặng của đột quỵ.

Ông cho biết, tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành.

Việt Nam đã xây dựng chương trình “Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam” với mục tiêu tạo ra kế hoạch phòng ngừa và quản lý đột quỵ toàn diện, mang tính đột phá. Dưới sự hoạch định chiến lược, định hướng tổng thể và chỉ đạo của Bộ Y tế, chương trình được triển khai dài hạn qua ba giai đoạn với tầm nhìn đến năm 2035, gắn với Đề án Quốc gia về phòng chống và quản lý các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Người dân được hưởng lợi gì?

Theo ông Thuấn, chương trình đã nhận được sự quan tâm và phối hợp của nhiều đối tác chiến lược, gồm Cục Phòng Bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Hệ thống Nhà thuốc Long Châu và Bayer Việt Nam.

Các bên sẽ cùng xây dựng chiến dịch truyền thông quốc gia “Đột quỵ – Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh” nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của dự phòng và hành động đúng trong quản lý đột quỵ.

Chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ được triển khai, giúp người dân được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và nhận tư vấn kịp thời từ hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình lần này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu sàng lọc, xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.