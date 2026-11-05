Chủ xe VinFast VF 6 mua BYD Seal: Sướng tay lái nhưng đau đầu vì sạc

Sau 2 tuần và gần 800 km cầm lái BYD Seal, chủ xe đã thẳng thắn kể lại những gì được và mất khi rời hệ sinh thái VinFast để chuyển sang một mẫu xe điện Trung Quốc.

VinFast hiện có đủ CUV, SUV, bán tải lẫn MPV điện nhưng chưa có sedan. Đây lại là kiểu dáng mà chủ xe yêu thích vì cảm giác lái thể thao hơn. Trong phân khúc phổ thông, BYD Seal được xem là mẫu sedan thuần điện dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam lúc này.

BYD Seal là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của nhân vật. Ảnh: Đăng Nguyễn

Khác biệt thể hiện rõ ngay khi cầm lái. Khoảng sáng gầm chỉ 120 mm mang lại trải nghiệm mà một mẫu xe gầm cao như VF 6 khó có được. Với giá bán gần gấp đôi VF 6, Seal vận hành linh hoạt, mượt mà, không hề nặng nề. Chiếc xe thậm chí khiến chủ nhân phải nhìn lại định kiến lâu nay về chất lượng xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, rời VinFast cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống trạm sạc mà chủ xe thừa nhận chưa hãng nào tại Việt Nam sánh được, cả về độ phủ lẫn sự đơn giản. Trước đây chỉ cần cắm sạc rồi ngồi chờ. Giờ đây, mỗi trụ sạc bên thứ ba lại gắn với một ứng dụng riêng, kèm theo việc nạp tiền trước. Điện thoại hiện chứa từ 10 đến 13 ứng dụng chỉ để phục vụ việc sạc cho một chiếc xe.

BYD Seal có giá bán niêm yết 1,119-1,359 tỷ đồng. Ảnh: Đăng Nguyễn

Bài toán càng khó hơn khi ra khỏi thành phố. Trên ứng dụng, Hà Nội dày đặc trạm sạc, nhưng con số này giảm mạnh ở các tỉnh như Lạng Sơn. Tại miền Bắc, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam hay Hà Nội – Quảng Ninh gần như chưa có trụ sạc bên thứ ba, trong khi trụ sạc VinFast có mặt ở hầu khắp. Theo chủ xe, đây là vấn đề chung của mọi xe điện không mang thương hiệu VinFast, kể cả xe Mỹ hay châu Âu.

Từ trải nghiệm thực tế, chủ xe đưa ra lời khuyên ai nên tiếp tục gắn bó với VinFast, và ai có thể yên tâm chọn một mẫu xe điện Trung Quốc. Câu trả lời chi tiết có trong video bên dưới.



