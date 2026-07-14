Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định tỉnh sẽ áp dụng chế tài "3 không" đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chiều 13/7, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Nghệ An sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5-11,5% trong năm 2026, với trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, giải ngân vốn và cải cách hành chính.

Theo ông Võ Trọng Hải, UBND tỉnh sẽ rà soát kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương và phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi từng lĩnh vực để bảo đảm hoàn thành mục tiêu.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc áp dụng chế tài “ 3 không ” đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, gồm: “Không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương”. Đồng thời, tỉnh sẽ thực hiện cơ chế “giải quyết ngay trong ngày, dứt điểm ngay trong tuần” đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Xác định đầu tư công là động lực tăng trưởng quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; tăng cường hoạt động của 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn và đôn đốc tiến độ.

Nghệ An cũng sẽ tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như LNG Quỳnh Lập , cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Về tài chính, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư. Đồng thời, triển khai Đề án chỉnh trang đô thị với nguồn lực khoảng 1.700 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã.

Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, ông Võ Trọng Hải cho biết, Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực khi để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý III phải tăng 11,89% và quý IV phải tăng 13,14%. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý đất đai và cải cách hành chính vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định: "Đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm; đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Không để tình trạng nhận diện rất đúng nhưng xử lý chậm; nói nhiều nhưng chuyển biến ít; giao việc nhưng không rõ trách nhiệm".