Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu phải hầu tòa với cáo buộc "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi sản xuất hàng chuyên dụng cho ngành công an, gây thiệt hại lớn.

Gây thiệt hại và tham ô hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) và bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30 - Công ty Nam Triệu) về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng hầu tòa về một trong hai tội danh trên. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Theo truy tố, trong thời gian từ năm 2018 - 2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu và bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30- Công ty Nam Triệu, cùng đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Cáo buộc xác định, các bị cáo đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Đồng thời, sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, với tổng số tiền 23,8 tỷ đồng.

Cá nhân Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Do đó, Hưng bị truy tố về hai tội danh.

Các bị cáo nghe công bố khai mạc phiên tòa.

Cụ thể, khi được Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đặt hàng sản xuất tủ vũ khí, dù cơ sở cung cấp tay nắm tủ chỉ báo giá 5.100 đồng/bộ, Hưng đã chỉ đạo nâng gấp gần 4 lần (lên 19.000 đồng/bộ) để ăn chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán.

Tương tự, khi được đặt hàng tủ hồ sơ nghiệp vụ, cần sơn, thép tấm, gỗ... Hưng đều bảo cấp dưới liên hệ cơ sở ngoài để thỏa thuận giá cả chênh lên, đồng thời làm thủ tục trả tiền trước. Nhưng khi lấy vật tư, Hưng nại ra nhiều lý do để lấy ít hơn và yêu cầu họ trả lại tiền nhưng không điều chỉnh lại hợp đồng.

Như khoảng tháng 2/2021, khi ký hợp đồng mua 161 tấn thép tấm để sản xuất tủ cho Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an, Hưng chỉ đạo nhân viên trả luôn tiền cho bên cung cấp, hơn 3,8 tỷ đồng nhưng khi họ giao hàng, Hưng lấy lý do thép không đúng kích thước để từ chối nhận lô hàng cuối (hơn 28 tấn) và đòi lại tiền.

Nhóm bị cáo tham ô, gây thiệt hại 23,8 tỷ đồng.

Với sơn dùng để sơn tủ, Hưng dùng thủ đoạn tương tự, ký hợp đồng mua 8,6 tấn sơn và 360 lít dung môi, nhưng chỉ nhận 5,3 tấn sơn và 200 lít dung môi, sau đó yêu cầu họ trả lại tiền với số hàng chưa nhận.

Với bộ giá đỡ súng, Hưng thể hiện trong hợp đồng là mua gỗ đắt tiền, đơn giá 3,3 triệu đồng/bộ. Nhưng khi nhận gỗ, Hưng lại dặn bên cung cấp chỉ giao loại rẻ hơn, giá 2,8 triệu, rồi bắt họ trả lại cho mình tiền chênh.

Thậm chí tem dán cánh tủ có đơn giá chỉ 9.500 đồng/chiếc, cũng bị Hưng tham ô với cùng thủ đoạn. Số tiền tham ô trong giai đoạn Hưng làm giám đốc Xí nghiệp X30, được xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử.

Doanh nghiệp không có phương tiện, nhân lực sản xuất

Năm 2021, khi được lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, hành vi tham ô của Hưng tiếp tục với những hợp đồng lớn hơn: sản xuất rào cơ động và ghế thẩm vấn cho Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an.

Xí nghiệp X30 khi đó đã thuộc điều hành của người kế nhiệm là bị cáo Quý. Hưng biết Xí nghiệp X30 không có máy móc, phương tiện và nhân lực để trực tiếp sản xuất mà phải thuê đơn vị ngoài song vẫn trao đổi và yêu cầu Quý muốn được giao sản xuất lô hơn 3.000 ghế thẩm vấn thì phải nâng khống chi phí sản xuất. Cụ thể, tăng từ 15,8 lên khoảng 19 triệu đồng/chiếc để rút tiền "chênh lệch" đưa Hưng.

Quý đồng ý và thực hiện theo chỉ đạo của Hưng, tìm kiếm đối tác ký hợp đồng gia công sản phẩm, mua bán vật tư.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố.

Đối với bị cáo Lê Tiến Quý, cáo buộc cho rằng, để có nguồn chi cho các hoạt động của Xí nghiệp X30 và chiếm đoạt số tiền thuộc trách nhiệm do mình quản lý, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, bị cáo Quý đã thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, giúp sức cho Nguyễn Văn Hưng chiếm đoạt tổng số tiền là 16 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định hành vi của bị cáo Lê Tiến Quý phạm vào tội tham ô tài sản, là đồng phạm với Nguyễn Văn Hưng, với vai trò người thực hành.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó trưởng Ban Kế toán - Tài chính, Xí nghiệp X30) đã ký hợp thức biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các Công ty Phố Hòa Long, Công ty Dung Hòa và Công ty Trí Việt khi biết giá trị thanh toán được nâng khống.

Bị cáo Dung còn tham gia lập, thanh toán khống tiền lương công nhân; giúp sức cho Lê Tiến Quý hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch chiếm đoạt của Xí nghiệp X30 là 16 tỷ đồng.

Phiên dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Bị cáo Ngô Văn Dẫn (cựu Phó trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh, Xí nghiệp X30) có hành vi hợp thức hồ sơ, chứng từ thanh toán trong quá trình sản xuất ghế thẩm vấn thuộc Hợp đồng số 232. Bị cáo cùng với nhân viên Phan Minh Cường xây dựng phương án kinh doanh khống; hợp thức hồ sơ, nâng khống giá trị 2 gói thầu của Công ty Phố Hòa Long và Công ty Dung Hòa, giúp sức cho bị cáo Lê Tiến Quý chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Bị cáo Phan Minh Cường thực hiện chỉ đạo của Lê Tiến Quý, cùng Ngô Văn Dẫn hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch để tạo nguồn chi “ngoại giao, quan hệ”, giúp sức cho Lê Tiến Quý. Quá trình điều tra, các bị cáo và người liên quan mới nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.