HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam kẻ giả danh lãnh đạo cấp vụ lừa 'chạy án'

Hoàng An
|

Bị can Đào Chính Tuyên và Lường Thị Hồng, bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt 9,1 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Đào Chính Tuyên (SN 1982, quê quán Thanh Hóa; trú tại Vinhomes Westpoint, phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng khởi tố đối với Lường Thị Hồng (SN 1982, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền các bị can môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 9,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam kẻ lừa đảo ' chạy án ' chiếm đoạt 9 , 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Đào Chính Tuyên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đào Chính Tuyên là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Tuyên giả mạo sinh năm 1977, làm giả Thẻ Đảng viên, bằng Thạc sĩ, giả danh là lãnh đạo cấp Vụ đang công tác tại Cơ quan Trung ương, có nhiều mối quan hệ trong các Cơ quan tư pháp, để “chạy án”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can liên hệ với Cơ quan điều tra, để giải quyết vụ án.

Cán bộ ngân hàng lừa dối khách hàng, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo 'chạy án'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại