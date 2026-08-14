HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ quan chữa đau bụng cho con tại nhà, 3 trẻ bị viêm ruột thừa vỡ

Việt Linh/VTC News
|

Ba trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc do viêm ruột thừa, trong đó có một trường hợp tự điều trị đau bụng tại nhà suốt 10 ngày khiến ruột thừa bị vỡ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa liên tiếp phẫu thuật cấp cứu cho 3 bệnh nhi bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa đến muộn.

Trước khi nhập viện Bệnh viện Nhi Hải Phòng, cả 3 trẻ đều có triệu chứng đau bụng. Tuy nhiên, thay vì được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa ngoại nhi, 2 trẻ được đưa đến cơ sở y tế không đúng chuyên khoa, sau đó dùng thuốc tại nhà trong khoảng 3 ngày. Trường hợp còn lại không đi khám mà tự điều trị tại nhà suốt 10 ngày. Khi đến bệnh viện, ruột thừa đã vỡ, gây viêm phúc mạc - một biến chứng nặng, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu.

May mắn, cả 3 bệnh nhi đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, mổ nội soi cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau mổ.

Viêm ruột thừa là một trong những bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp ở trẻ em.

Theo bác sĩ bệnh viện Nhi Hải Phòng, viêm ruột thừa là một trong những bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường gặp ở trẻ em. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật khi ruột thừa chưa vỡ, giúp giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Ngược lại, việc trì hoãn điều trị có thể khiến ruột thừa hoại tử, vỡ và giải phóng dịch nhiễm trùng vào ổ bụng. Khi đó, trẻ có thể bị viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng, nhiễm trùng nặng, phải điều trị kéo dài và đối mặt với nguy cơ biến chứng cao hơn.

Các bác sĩ lưu ý đau bụng ở trẻ có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau nên việc tự chẩn đoán và điều trị tại nhà rất dễ bỏ sót viêm ruột thừa.

Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc thuốc nam khi chưa xác định được nguyên nhân đau bụng. Đặc biệt, nếu trẻ đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau khu trú hoặc kèm nôn, sốt, bỏ ăn, mệt mỏi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại nhi để được thăm khám, phát hiện và xử trí sớm.

Người đàn ông Lào ôm cơn đau đầu suốt một tháng, sang Việt Nam tìm ra căn nguyên
Tags

viêm ruột thừa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại